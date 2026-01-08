Ajker Patrika
ক্রিকেট

ভারতে না যাওয়ার সিদ্ধান্ত যদি বদলাতে হয় তখন, বিসিবিকে তামিমের প্রশ্ন

ক্রীড়া ডেস্ক    
আপডেট : ০৮ জানুয়ারি ২০২৬, ১৯: ২৬
আলোচিত ইস্যুতে কথা বলেছেন তামিম। ছবি: ক্রিকবাজ
আলোচিত ইস্যুতে কথা বলেছেন তামিম। ছবি: ক্রিকবাজ

টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ নিয়ে নিজেদের অবস্থান সম্পর্কে খোলামেলা কথা বলেছেন বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিবি) সভাপতি আমিনুল ইসলাম বুলবুল। বিষয়টি ভালো লাগেনি তামিম ইকবালের কাছে। সিদ্ধান্ত পরিবর্তন হলে বিসিবি বিব্রতকর পরিস্থিতিতে পড়বে বলে মনে করেন বাংলাদেশ দলের সাবেক অধিনায়ক। চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের আগে এ বিষয়ে মুখ না খোলার পরামর্শ দিলেন তামিম।

মোস্তাফিজুর রহমান ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগ (আইপিএল) থেকে বাদ পড়ায় টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ খেলতে ভারতে দল না পাঠাতে চেয়ে আইসিসিকে চিঠি দিয়েছে বিসিবি। বিশ্বকাপে নিজেদের ম্যাচগুলোর জন্য বিকল্প ভেন্যু চায় সংস্থাটি। বিষয়টি আগেই জেনেছে সবাই। গতকাল আলোচিত বিষয়টি নিয়ে আরও একদফা সংবাদমাধ্যমের সঙ্গে কথা বলেছেন বুলবুল। বিসিবির দাবি আইসিসি গুরুত্বের সঙ্গে দেখছে বলে জানিয়েছেন তিনি। নিজেদের পক্ষে যুক্তি দেখিয়ে আইসিসিকে আরও একটি চিঠি দেওয়ার কথা জানান বুলবুল।

টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ খেলতে ভারত যাওয়া না-যাওয়া প্রসঙ্গে আগে বিসিবিকে শক্ত অবস্থান নেওয়া উচিত বলে মনে করেন তামিম। তিনি বলেন, ‘একটা চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়ার পর ওই আলোচনাগুলো (আইসিসির সঙ্গে আলোচনা) সম্পন্ন করার পর একটা মন্তব্য জানানো উচিত। প্রতিটা পদক্ষেপের পর যদি বিষয়গুলো প্রকাশ করেন, তাহলে খামাখা একটা অনিশ্চয়তা তৈরি হবে। যেটা এখন হয়ে গেছে। এক সপ্তাহ পর যদি সিদ্ধান্ত পরিবর্তন হয়, পরিবর্তন হয়ে যদি অন্য রকম হয় (ভারতে বিশ্বকাপ খেলা), তখন প্রথমে যা বলেছিলেন, সেটার উত্তর কী দেবেন? এটা ঠিক না। এই কারণে আমার কাছে মনে হয়, আপনারা নিজেদের মধ্যে সিদ্ধান্ত নেন। সিদ্ধান্ত নেওয়ার পর জানান।’

বিসিবিকে আলোচনার মাধ্যমে সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে বলছেন তামিম, ‘যখন আমরা গিয়েছি (ভারত), তখন তো এ রকম পরিস্থিতি আসে নাই আমাদের কাছে। নিরাপত্তা নিয়ে কোনো উদ্বেগ ছিল না। আমি শুধু একা না, আরও অনেকেই বিভিন্ন কাজে যায়। এখন পরিস্থিতি একটু অন্য রকম হয়েছে। আমি যেটা বললাম, যেহেতু আমার কাছে মন্তব্য করার মতো খুব বেশি তথ্য নেই। তারপরেও আমি বলব, পৃথিবীতে অনেক কিছু আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে সমাধান করা যায়। আপনারা আলোচনা শুরু করেন, কথা বলেন, এভাবে যদি সমাধান হয়, সবচেয়ে ভালো হয়।’

বিষয়:

বাংলাদেশখেলাক্রিকেটভারতীয় ক্রিকেটতামিম ইকবাল
