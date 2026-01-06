ফ্রান্স-জার্মানিসহ ইউরোপের কয়েকটি দেশ থেকে শিশুদের দুধ তুলে নিল নেসলে

আজকের পত্রিকা ডেস্ক
সুইস খাদ্যপ্রতিষ্ঠান নেসলে ঘোষণা করেছে, তারা ফ্রান্স, জার্মানি, অস্ট্রিয়া, ডেনমার্ক, ইতালি, সুইডেনসহ কয়েকটি ইউরোপীয় দেশ থেকে কিছু ব্যাচের শিশুখাদ্য ফর্মুলা প্রত্যাহার করছে। সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসেবে এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।
কোম্পানির ওয়েবসাইটে বলা হয়েছে, তারা তাদের এক প্রধান সরবরাহকারীর কাছ থেকে পাওয়া উপাদানে ‘মানগত সমস্যা’ শনাক্ত করেছে। নেসলে সম্ভাব্য প্রভাবিত শিশুপণ্যগুলোর উৎপাদনে ব্যবহৃত সব আরাকিডোনিক অ্যাসিড তেল ও সংশ্লিষ্ট তেল মিশ্রণের পরীক্ষা করেছে। তবে এখন পর্যন্ত এ পণ্যগুলোর কারণে কোনো অসুস্থতার খবর পাওয়া যায়নি।
নেসলে জানিয়েছে, তারা সংশ্লিষ্ট দেশের কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ করছে, যাতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া যায়। নেসলে মা-বাবা ও দায়িত্বশীলদের আশ্বস্ত করেছে, প্রয়োজনীয় সব ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে, যার মধ্যে প্রয়োজনে পণ্য প্রত্যাহারও রয়েছে।
নেসলে ফ্রান্স জানিয়েছে, তারা গুইগোজ ও নিডাল ব্র্যান্ডের নির্দিষ্ট ব্যাচের শিশু ফর্মুলা ‘প্রতিরোধমূলক ও স্বেচ্ছাসেবীভাবে’ প্রত্যাহার করছে। নতুন তদন্তে দেখা গেছে, পণ্যে সেরুলাইড নামের একটি টক্সিন থাকার আশঙ্কা রয়েছে, যা পাচনতন্ত্রে সমস্যা সৃষ্টি করতে পারে।
কোম্পানি স্থানীয় ওয়েবসাইটে ওইসব পণ্যের ব্যাচ নম্বর প্রকাশ করেছে। জার্মানিতে এই পণ্যগুলো বেবা ও আলফামিনো নামে বিক্রি হয়।
নেসলে গ্রাহকদের জন্য পণ্য ফেরত দেওয়া এবং টাকা ফেরতের নির্দেশাবলি দিয়েছে, পাশাপাশি ক্রেতাদের প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার জন্য ফোন নম্বরও দেওয়া হয়েছে।
সুইস খাদ্যপ্রতিষ্ঠান নেসলে ঘোষণা করেছে, তারা ফ্রান্স, জার্মানি, অস্ট্রিয়া, ডেনমার্ক, ইতালি, সুইডেনসহ কয়েকটি ইউরোপীয় দেশ থেকে কিছু ব্যাচের শিশুখাদ্য ফর্মুলা প্রত্যাহার করছে। সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসেবে এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।
কোম্পানির ওয়েবসাইটে বলা হয়েছে, তারা তাদের এক প্রধান সরবরাহকারীর কাছ থেকে পাওয়া উপাদানে ‘মানগত সমস্যা’ শনাক্ত করেছে। নেসলে সম্ভাব্য প্রভাবিত শিশুপণ্যগুলোর উৎপাদনে ব্যবহৃত সব আরাকিডোনিক অ্যাসিড তেল ও সংশ্লিষ্ট তেল মিশ্রণের পরীক্ষা করেছে। তবে এখন পর্যন্ত এ পণ্যগুলোর কারণে কোনো অসুস্থতার খবর পাওয়া যায়নি।
নেসলে জানিয়েছে, তারা সংশ্লিষ্ট দেশের কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ করছে, যাতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া যায়। নেসলে মা-বাবা ও দায়িত্বশীলদের আশ্বস্ত করেছে, প্রয়োজনীয় সব ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে, যার মধ্যে প্রয়োজনে পণ্য প্রত্যাহারও রয়েছে।
নেসলে ফ্রান্স জানিয়েছে, তারা গুইগোজ ও নিডাল ব্র্যান্ডের নির্দিষ্ট ব্যাচের শিশু ফর্মুলা ‘প্রতিরোধমূলক ও স্বেচ্ছাসেবীভাবে’ প্রত্যাহার করছে। নতুন তদন্তে দেখা গেছে, পণ্যে সেরুলাইড নামের একটি টক্সিন থাকার আশঙ্কা রয়েছে, যা পাচনতন্ত্রে সমস্যা সৃষ্টি করতে পারে।
কোম্পানি স্থানীয় ওয়েবসাইটে ওইসব পণ্যের ব্যাচ নম্বর প্রকাশ করেছে। জার্মানিতে এই পণ্যগুলো বেবা ও আলফামিনো নামে বিক্রি হয়।
নেসলে গ্রাহকদের জন্য পণ্য ফেরত দেওয়া এবং টাকা ফেরতের নির্দেশাবলি দিয়েছে, পাশাপাশি ক্রেতাদের প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার জন্য ফোন নম্বরও দেওয়া হয়েছে।
দেশের বেসরকারি প্যাথলজিক্যাল ল্যাবগুলোর কার্যক্রমে শৃঙ্খলা ফেরাতে জরুরি নির্দেশনা জারি করেছে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর। আজ সোমবার জারি করা নতুন নির্দেশনা অনুযায়ী, প্যাথলজি ও রেডিওলজি রিপোর্টে ইলেকট্রনিক বা অনলাইন স্বাক্ষর আর গ্রহণযোগ্য হবে না। সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক বা মেডিকেল অফিসারকে নিজ হাতে১ দিন আগে
দেশে তিন সপ্তাহ ধরে তীব্র শীত চলছে। কিছু অঞ্চলে দিনের তাপমাত্রা নেমে গেছে ১০ ডিগ্রি সেলসিয়াসের নিচে। এই অবস্থায় সারা দেশে ঠান্ডাজনিত রোগের প্রকোপ বেড়েছে। হাসপাতালে রোগীর সংখ্যা ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পাচ্ছে। গত দুই মাসে প্রায় ১ লাখ বিভিন্ন বয়সের মানুষ শীতজনিত রোগে আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন।২ দিন আগে
সুষম খাবারের অন্যতম উপাদান হচ্ছে চর্বি বা ফ্যাট। চর্বিযুক্ত খাবার মানেই খারাপ, বিষয়টি তেমন নয়। তবে সেই চর্বি বাছাই করা শিখতে হবে এবং জানতে হবে, কোন চর্বি ভালো আর কোনটি খারাপ। যেমন মনোআনস্যাচুরেটেড ফ্যাটি অ্যাসিড ও পলিআনস্যাচুরেটেড ফ্যাটি অ্যাসিড—এই ক্যাটাগরির চর্বি ভালো কিংবা গুড ফ্যাট।৩ দিন আগে
নতুন বছর মানেই নতুন আশা, নতুন পরিকল্পনা এবং নিজের যত্ন নেওয়ার নতুন অঙ্গীকার। শরীরের অন্যান্য অঙ্গের মতো চোখের যত্নও সমান গুরুত্বপূর্ণ। আধুনিক জীবনে মোবাইল ফোন, কম্পিউটার ও টিভির অতিরিক্ত ব্যবহারের কারণে চোখের ওপর চাপ বাড়ছে।৩ দিন আগে