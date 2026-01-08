ঋণখেলাপিতে আটকে যেতে পারেন কুমিল্লা-৪ আসনে বিএনপির প্রার্থী মঞ্জুরুল

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
ঋণখেলাপির তালিকায় কুমিল্লা-৪ আসনে বিএনপির মনোনিত প্রার্থী মঞ্জুরুল আহসান মুন্সীর নাম স্থগিত করে হাইকোর্টের বৈধ প্রার্থী ঘোষণার আদেশ স্থগিত করেছেন আপিল বিভাগের চেম্বার আদালত। এর ফলে ঋণখেলাপি হিসেবে ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে মঞ্জুরুলের অংশগ্রহণ আটকে যেতে পারে বলে জানিয়েছেন আইনজীবীরা।
আজ বৃহস্পতিবার চেম্বার বিচারপতি মো. রেজাউল হক হাইকোর্টের আদেশ ৮ সপ্তাহের জন্য স্থগিত করেন বলেন জানান মামলার বাদী প্রিমিয়ার ব্যাংকের আইনজীবী বিভূতি তরফদার।
কুমিল্লা-৪ আসনের বিএনপির প্রার্থী মঞ্জুরুল আহসান মুন্সী ৮৮ কোটি টাকা ঋণ খেলাপি। তিনি বাংলাদেশ ব্যাংকের ঋণখেলাপির তালিকায় ছিলেন। তবে তাঁর আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে গত ৮ ডিসেম্বর হাইকোর্ট ওই তালিকা ৩ মাসের জন্য স্থগিত করেন।
প্রিমিয়ার ব্যাংক হাইকোর্টের স্থগিতাদেশের বিরুদ্ধে চেম্বার আদালতে আবেদন করে। শুনানি শেষে চেম্বার বিচারপতি হাইকোর্টের আদেশ আট সপ্তাহের জন্য স্থগিত করেছেন।
আজকের পত্রিকাকে বিভূতি তরফদার বলেন, ঋণখেলাপিরা নির্বাচনে অংশ নিতে পারেন না। এ কারণে তাঁর প্রার্থিতা আটকে যেতে পারে। তবে এই আদেশ বাতিল চেয়ে চেম্বার আদালতে আপিলের সুযোগ রয়েছে।
আদালতে মঞ্জুরুল আহসান মুন্সীর পক্ষে ছিলেন আইনজীবী সাইফুল্লাহ মামুন। তিনি আজকের পত্রিকাকে বলেন, তার মক্বেলের সঙ্গে কথা বলে আপিলের বিষয়ে সিদ্ধান্ত হবে।
এর আগে গত ৩ জানুয়ারি কুমিল্লার ১১টি সংসদীয় আসনে মনোনয়নপত্র যাচাই-বাছাই শেষে ৩১ জন প্রার্থীর মনোনয়নপত্র বাতিল ঘোষণা করেন রিটার্নিং কর্মকর্তা মু. রেজা হাসান। সেই সঙ্গে ওইদিন ৭৬ জনের মনোনয়নপত্র বৈধ ঘোষণা করা হয়। এর মধ্যে মঞ্জুরুল আহসান মুন্সীর মনোনয়নপত্রও সেদিন বৈধ ঘোষণা করা হয়েছিল।
কুমিল্লা-৪ আসনে বিএনপির বিপরীতে সম্ভাব্য শক্তিশালী প্রার্থী জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) নেতা হাসনাত আবদুল্লাহ। তিনি জামায়াতের নেতৃত্বে ১১ দলীয় জোটের প্রার্থী।
ঋণখেলাপির তালিকায় কুমিল্লা-৪ আসনে বিএনপির মনোনিত প্রার্থী মঞ্জুরুল আহসান মুন্সীর নাম স্থগিত করে হাইকোর্টের বৈধ প্রার্থী ঘোষণার আদেশ স্থগিত করেছেন আপিল বিভাগের চেম্বার আদালত। এর ফলে ঋণখেলাপি হিসেবে ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে মঞ্জুরুলের অংশগ্রহণ আটকে যেতে পারে বলে জানিয়েছেন আইনজীবীরা।
আজ বৃহস্পতিবার চেম্বার বিচারপতি মো. রেজাউল হক হাইকোর্টের আদেশ ৮ সপ্তাহের জন্য স্থগিত করেন বলেন জানান মামলার বাদী প্রিমিয়ার ব্যাংকের আইনজীবী বিভূতি তরফদার।
কুমিল্লা-৪ আসনের বিএনপির প্রার্থী মঞ্জুরুল আহসান মুন্সী ৮৮ কোটি টাকা ঋণ খেলাপি। তিনি বাংলাদেশ ব্যাংকের ঋণখেলাপির তালিকায় ছিলেন। তবে তাঁর আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে গত ৮ ডিসেম্বর হাইকোর্ট ওই তালিকা ৩ মাসের জন্য স্থগিত করেন।
প্রিমিয়ার ব্যাংক হাইকোর্টের স্থগিতাদেশের বিরুদ্ধে চেম্বার আদালতে আবেদন করে। শুনানি শেষে চেম্বার বিচারপতি হাইকোর্টের আদেশ আট সপ্তাহের জন্য স্থগিত করেছেন।
আজকের পত্রিকাকে বিভূতি তরফদার বলেন, ঋণখেলাপিরা নির্বাচনে অংশ নিতে পারেন না। এ কারণে তাঁর প্রার্থিতা আটকে যেতে পারে। তবে এই আদেশ বাতিল চেয়ে চেম্বার আদালতে আপিলের সুযোগ রয়েছে।
আদালতে মঞ্জুরুল আহসান মুন্সীর পক্ষে ছিলেন আইনজীবী সাইফুল্লাহ মামুন। তিনি আজকের পত্রিকাকে বলেন, তার মক্বেলের সঙ্গে কথা বলে আপিলের বিষয়ে সিদ্ধান্ত হবে।
এর আগে গত ৩ জানুয়ারি কুমিল্লার ১১টি সংসদীয় আসনে মনোনয়নপত্র যাচাই-বাছাই শেষে ৩১ জন প্রার্থীর মনোনয়নপত্র বাতিল ঘোষণা করেন রিটার্নিং কর্মকর্তা মু. রেজা হাসান। সেই সঙ্গে ওইদিন ৭৬ জনের মনোনয়নপত্র বৈধ ঘোষণা করা হয়। এর মধ্যে মঞ্জুরুল আহসান মুন্সীর মনোনয়নপত্রও সেদিন বৈধ ঘোষণা করা হয়েছিল।
কুমিল্লা-৪ আসনে বিএনপির বিপরীতে সম্ভাব্য শক্তিশালী প্রার্থী জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) নেতা হাসনাত আবদুল্লাহ। তিনি জামায়াতের নেতৃত্বে ১১ দলীয় জোটের প্রার্থী।
ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও গণভোটের কারণে বন্ধ থাকা জাতীয় পরিচয়পত্র (এনআইডি) সংশোধন কার্যক্রম চলতি মাসেই চালু করবে নির্বাচন কমিশন (ইসি)।২৪ মিনিট আগে
প্রধান নির্বাচন কমিশনার (সিইসি) এ এম এম নাসির উদ্দিন বলেছেন, নির্বাচন কমিশন ইনসাফে বিশ্বাসী এবং সবাই নির্বাচন কমিশনের কাছ থেকে ন্যায়বিচার পাবেন। আগের মতো এবার কোনো পাতানো নির্বাচন হবে না। আজ বৃহস্পতিবার আগারগাঁওয়ের নির্বাচন ভবনে আপিল দায়ের কেন্দ্র পরিদর্শনকালে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে তিনি এসব কথা১ ঘণ্টা আগে
চার দিনে আগারগাঁওয়ের নির্বাচন ভবন চত্বরে ১০টি বুথে মোট প্রার্থিতা ফেরত পেতে ও বৈধ মনোনয়নপত্র বাতিলের জন্য ৪৬৯টি আবেদন জমা পড়েছে। ইসি সংশ্লিষ্ট সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে।১ ঘণ্টা আগে
বৈঠক শেষে ইভার্স ইয়াবস সাংবাদিকদের জানান, ১২ ফেব্রুয়ারির সংসদ নির্বাচন ও গণভোট পর্যবেক্ষণে ইইউর ২০০-র মতো পর্যবেক্ষক থাকবেন।১ ঘণ্টা আগে