দূর যাত্রায় বিমানে কোন সিট নেবেন

ফিচার ডেস্ক
স্বল্পতম দূরত্বে না হলেও ইকোনমি ক্লাসে দীর্ঘ ভ্রমণে আরামদায়ক অভিজ্ঞতা পেতে সিট নির্বাচন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, যাত্রা আরামদায়ক না হলে ভ্রমণের আনন্দে ভাটা পড়ে। সামনে বা পেছনে সিট নির্বাচনের ক্ষেত্রে বাস্তব কিছু সুবিধা ও অসুবিধা আছে।
বিমানের ডানার ঠিক ওপরে সিট বুক করা ভালো। ঝাঁকুনি কম হবে।
ভালো ঘুমের জন্য বিমানের গ্যালি (রান্নাঘর) এবং শৌচাগার থেকে যতটা সম্ভব দূরে সিট নেওয়ার চেষ্টা করুন। সে ধরনের ক্ষেত্রে একদম পেছনের সারিতে না বসাই বুদ্ধিমানের কাজ।
বিমানের সিটের ক্ষেত্রে
দুটি আদর্শ জায়গা হলো সামনের দিক থেকে ৫ নম্বর সারি অথবা পেছনের দিক থেকে ৫ নম্বর সারি। সামনের দিকে বসলে পছন্দের খাবার পাওয়ার সম্ভাবনা বেশি থাকে এবং ল্যান্ডিংয়ের পর সবার আগে বিমান থেকে নামা যায়। আর ক্রুরা সাধারণত বিমানের দুই দিক থেকে খাবার পরিবেশন শুরু করেন, তাই পেছনের যাত্রীরাও দ্রুত খাবার পান। তবে মনে রাখবেন, পেছনের দিকে টার্বুলেন্স বা ঝাঁকুনি বেশি অনুভূত হয়।
বিমানের গ্যালিতে যাত্রীদের জন্য প্রশংসাসূচক বা পরিপূরক স্ন্যাকস বাস্কেট রাখা থাকে। প্রিমিয়াম ক্লাসে ওয়ান্ডার ওয়ালে প্রিমিয়াম চিপস এবং মিষ্টির পাশাপাশি আই-মাস্ক ও মোজার মতো প্রয়োজনীয় জিনিসের মজুত থাকে। এ ছাড়া ইকোনমি ক্লাসেও যাত্রীদের জন্য এমন কিছু ছোটখাটো সুবিধা গ্যালিতে রাখা হয়, যা অনেকে খেয়াল করেন না।
সূত্র: ডেইলি মেইল
স্বল্পতম দূরত্বে না হলেও ইকোনমি ক্লাসে দীর্ঘ ভ্রমণে আরামদায়ক অভিজ্ঞতা পেতে সিট নির্বাচন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, যাত্রা আরামদায়ক না হলে ভ্রমণের আনন্দে ভাটা পড়ে। সামনে বা পেছনে সিট নির্বাচনের ক্ষেত্রে বাস্তব কিছু সুবিধা ও অসুবিধা আছে।
বিমানের ডানার ঠিক ওপরে সিট বুক করা ভালো। ঝাঁকুনি কম হবে।
ভালো ঘুমের জন্য বিমানের গ্যালি (রান্নাঘর) এবং শৌচাগার থেকে যতটা সম্ভব দূরে সিট নেওয়ার চেষ্টা করুন। সে ধরনের ক্ষেত্রে একদম পেছনের সারিতে না বসাই বুদ্ধিমানের কাজ।
বিমানের সিটের ক্ষেত্রে
দুটি আদর্শ জায়গা হলো সামনের দিক থেকে ৫ নম্বর সারি অথবা পেছনের দিক থেকে ৫ নম্বর সারি। সামনের দিকে বসলে পছন্দের খাবার পাওয়ার সম্ভাবনা বেশি থাকে এবং ল্যান্ডিংয়ের পর সবার আগে বিমান থেকে নামা যায়। আর ক্রুরা সাধারণত বিমানের দুই দিক থেকে খাবার পরিবেশন শুরু করেন, তাই পেছনের যাত্রীরাও দ্রুত খাবার পান। তবে মনে রাখবেন, পেছনের দিকে টার্বুলেন্স বা ঝাঁকুনি বেশি অনুভূত হয়।
বিমানের গ্যালিতে যাত্রীদের জন্য প্রশংসাসূচক বা পরিপূরক স্ন্যাকস বাস্কেট রাখা থাকে। প্রিমিয়াম ক্লাসে ওয়ান্ডার ওয়ালে প্রিমিয়াম চিপস এবং মিষ্টির পাশাপাশি আই-মাস্ক ও মোজার মতো প্রয়োজনীয় জিনিসের মজুত থাকে। এ ছাড়া ইকোনমি ক্লাসেও যাত্রীদের জন্য এমন কিছু ছোটখাটো সুবিধা গ্যালিতে রাখা হয়, যা অনেকে খেয়াল করেন না।
সূত্র: ডেইলি মেইল
চীনের একটি স্কুলে সকাল শুরু হয় পরিচিত এক দৃশ্য দিয়ে। স্কুল গেটের সামনে সাদা গ্লাভস আর ট্রাফিক জ্যাকেট পরা একজন মানুষ হাতের ইশারায় গাড়ি থামাচ্ছেন এবং শিশুদের রাস্তা পার হতে বলছেন। দূর থেকে দেখলে তাঁকে ট্রাফিক পুলিশ মনে হবে। খুব কম মানুষই জানেন, তিনি আসলে স্কুলটির উপপ্রধান শিক্ষক।৯ ঘণ্টা আগে
সকালবেলা উঠে চুলা জ্বালাতে গিয়ে দেখলেন, গ্যাস নেই! গ্যাসের দোকানে ফোন করলে মোবাইল ফোনের ওই প্রান্ত থেকে শোনা যাচ্ছে, এ মুহূর্তে সংযোগ দেওয়া সম্ভব হচ্ছে না। এদিকে যাঁদের লাইনের গ্যাস, তাঁদের চুলায় সারা দিন আগুন জ্বলছে টিমটিম করে। তাতে নেই তাপ।১০ ঘণ্টা আগে
অবসরের কথা ভাবলেই একধরনের নিশ্চিন্ত জীবনের ছবি ভেসে ওঠে। যুক্তরাষ্ট্রে এ চিত্র ক্রমেই ভিন্ন হয়ে উঠছে। সেখানে অনেক মানুষই অবসর নিতে ভয় পাচ্ছেন। কারণ তাঁদের আশঙ্কা, জীবনের শেষ প্রান্তে গিয়ে হয়তো টাকাই ফুরিয়ে যাবে।১১ ঘণ্টা আগে
অবসরের পর জীবনটা কেমন হওয়া উচিত? কারও কাছে অবসর মানে সমুদ্রের নোনা হাওয়ায় অলস দুপুর কাটানো। কারও কাছে পাহাড়ের নির্জনতায় হারানো, আবার কারও কাছে একদম নতুন কোনো সংস্কৃতির সঙ্গে নিজেকে পরিচয় করানো। ২০২৬ সালের ‘অ্যানুয়াল গ্লোবাল রিটায়ারমেন্ট ইনডেক্স’ বলছে, আপনার সেই আজন্মলালিত স্বপ্নকে বাস্তবে রূপ...১৩ ঘণ্টা আগে