Ajker Patrika
পরিবেশ

পঞ্চগড় ও কুড়িগ্রামে ফের শৈত্যপ্রবাহ, সারা দেশে তাপমাত্রা কমবে কি

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
পঞ্চগড় ও কুড়িগ্রামে ফের শৈত্যপ্রবাহ, সারা দেশে তাপমাত্রা কমবে কি
ঘণ কুয়াশায় ঢেকে আছে চারপাশ। সড়কে মানুষের আনাগোনা কম। ছবি: আজকের পত্রিকা

মাঘ মাসের শুরুতে শীতের দাপট কমে এসেছিল। সারা দেশেই তাপমাত্রা একটু একটু করে বাড়ছিল। গত কয়েক দিন ধরে দেশের কোথাও শৈত্যপ্রবাহ ছিল না বললেই চলে। তবে আজ বৃহস্পতিবার আবারও শৈত্যপ্রবাহ শুরু হয়েছে দেশের উত্তরের দুই জেলা পঞ্চগড় ও কুড়িগ্রামে।

আজ সকাল ৯টায় দেশের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল পঞ্চগড়ের তেঁতুলিয়ায় ৯ দশমিক ৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস। এ সময় রাজধানী ঢাকার তাপমাত্রা ছিল ১৬ দশমিক ৫।

আবহাওয়া অধিদপ্তর জানিয়েছে, আজ সারা দেশে তাপমাত্রা কমতে পারে। একই সঙ্গে পঞ্চগড় ও কুড়িগ্রাম জেলার ওপর দিয়ে বয়ে যাওয়া শৈত্যপ্রবাহ অব্যাহত থাকতে পারে। এ ছাড়া আগামী কয়েক দিন তাপমাত্রা সারা দেশে অপরিবর্তিত থাকার সম্ভাবনা রয়েছে।

আজ সকাল ৯টার আবহাওয়া অধিদপ্তরের আগামী ৫ দিনের পূর্বাভাসে এ তথ্য জানানো হয়েছে।

পূর্বাভাসে বলা হয়েছে, আজ অস্থায়ীভাবে আংশিক মেঘলা আকাশসহ সারা দেশের আবহাওয়া শুষ্ক থাকতে পারে। শেষরাত থেকে সকাল পর্যন্ত দেশের কোথাও কোথাও হালকা থেকে মাঝারি ধরনের কুয়াশা পড়তে পারে। পঞ্চগড় ও কুড়িগ্রাম জেলার ওপর দিয়ে মৃদু শৈত্যপ্রবাহ বয়ে যাচ্ছে এবং তা অব্যাহত থাকতে পারে।

পূর্বাভাসে আরও বলা হয়েছে, আজ সারা দেশে রাতের তাপমাত্রা সামান্য কমতে পারে এবং দিনের তাপমাত্রা সামান্য বাড়তে পারে। আগামী ২৫ জানুয়ারি পর্যন্ত আবহাওয়ার তেমন কোনো পরিবর্তনের সম্ভাবনা নেই। তবে ২৬ জানুয়ারি সারা দেশে দিন ও রাতের বেলা তাপমাত্রা কমতে পারে।

এদিকে আবহাওয়া অধিদপ্তরের তথ্য অনুযায়ী, বিভাগীয় শহরগুলোর মধ্যে আজ সকাল ৯টায় রাজশাহীতে তাপমাত্রা ছিল ১০ দশমিক ৫, রংপুরে ১১ দশমিক ৬, ময়মনসিংহে ১৪, সিলেটে ১৪ দশমিক ২, চট্টগ্রামে ১৬ দশমিক ৭, খুলনায় ১৫ এবং বরিশালে ১৩ দশমিক ৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস।

বিষয়:

আবহাওয়া অধিদপ্তরআবহাওয়াআবহাওয়া বার্তাশীতকালশৈত্যপ্রবাহ
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

বিশ্ব র‍্যাঙ্কিংয়ে পাসপোর্ট শক্তির উত্থান-পতন

বিশ্ব র‍্যাঙ্কিংয়ে পাসপোর্ট শক্তির উত্থান-পতন

প্রযুক্তি খাতে নেতৃত্ব দিতে যা জানা জরুরি

প্রযুক্তি খাতে নেতৃত্ব দিতে যা জানা জরুরি

মৌলভীবাজার-৩: জামায়াতের প্রার্থী মনোনয়নপত্র প্রত্যাহার না করায় বিব্রত জোটসঙ্গী খেলাফত

মৌলভীবাজার-৩: জামায়াতের প্রার্থী মনোনয়নপত্র প্রত্যাহার না করায় বিব্রত জোটসঙ্গী খেলাফত

জোটের সিদ্ধান্ত না মেনে ভোটে জামায়াত প্রার্থী, ক্ষুব্ধ এনসিপি

জোটের সিদ্ধান্ত না মেনে ভোটে জামায়াত প্রার্থী, ক্ষুব্ধ এনসিপি

বিএনপির ৫৯ বিদ্রোহী প্রার্থী বহিষ্কার

বিএনপির ৫৯ বিদ্রোহী প্রার্থী বহিষ্কার

সম্পর্কিত

পঞ্চগড় ও কুড়িগ্রামে ফের শৈত্যপ্রবাহ, সারা দেশে তাপমাত্রা কমবে কি

পঞ্চগড় ও কুড়িগ্রামে ফের শৈত্যপ্রবাহ, সারা দেশে তাপমাত্রা কমবে কি

ঢাকায় সকালে তাপমাত্রা ১৬.৯ ডিগ্রি সেলসিয়াস

ঢাকায় সকালে তাপমাত্রা ১৬.৯ ডিগ্রি সেলসিয়াস

মাঘেই বসন্তের উষ্ণতা, যা বলছে আবহাওয়া অধিদপ্তর

মাঘেই বসন্তের উষ্ণতা, যা বলছে আবহাওয়া অধিদপ্তর

ঢাকায় তাপমাত্রা বাড়ল ১ ডিগ্রি

ঢাকায় তাপমাত্রা বাড়ল ১ ডিগ্রি