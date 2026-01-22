পঞ্চগড় ও কুড়িগ্রামে ফের শৈত্যপ্রবাহ, সারা দেশে তাপমাত্রা কমবে কি

মাঘ মাসের শুরুতে শীতের দাপট কমে এসেছিল। সারা দেশেই তাপমাত্রা একটু একটু করে বাড়ছিল। গত কয়েক দিন ধরে দেশের কোথাও শৈত্যপ্রবাহ ছিল না বললেই চলে। তবে আজ বৃহস্পতিবার আবারও শৈত্যপ্রবাহ শুরু হয়েছে দেশের উত্তরের দুই জেলা পঞ্চগড় ও কুড়িগ্রামে।
আজ সকাল ৯টায় দেশের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল পঞ্চগড়ের তেঁতুলিয়ায় ৯ দশমিক ৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস। এ সময় রাজধানী ঢাকার তাপমাত্রা ছিল ১৬ দশমিক ৫।
আবহাওয়া অধিদপ্তর জানিয়েছে, আজ সারা দেশে তাপমাত্রা কমতে পারে। একই সঙ্গে পঞ্চগড় ও কুড়িগ্রাম জেলার ওপর দিয়ে বয়ে যাওয়া শৈত্যপ্রবাহ অব্যাহত থাকতে পারে। এ ছাড়া আগামী কয়েক দিন তাপমাত্রা সারা দেশে অপরিবর্তিত থাকার সম্ভাবনা রয়েছে।
আজ সকাল ৯টার আবহাওয়া অধিদপ্তরের আগামী ৫ দিনের পূর্বাভাসে এ তথ্য জানানো হয়েছে।
পূর্বাভাসে বলা হয়েছে, আজ অস্থায়ীভাবে আংশিক মেঘলা আকাশসহ সারা দেশের আবহাওয়া শুষ্ক থাকতে পারে। শেষরাত থেকে সকাল পর্যন্ত দেশের কোথাও কোথাও হালকা থেকে মাঝারি ধরনের কুয়াশা পড়তে পারে। পঞ্চগড় ও কুড়িগ্রাম জেলার ওপর দিয়ে মৃদু শৈত্যপ্রবাহ বয়ে যাচ্ছে এবং তা অব্যাহত থাকতে পারে।
পূর্বাভাসে আরও বলা হয়েছে, আজ সারা দেশে রাতের তাপমাত্রা সামান্য কমতে পারে এবং দিনের তাপমাত্রা সামান্য বাড়তে পারে। আগামী ২৫ জানুয়ারি পর্যন্ত আবহাওয়ার তেমন কোনো পরিবর্তনের সম্ভাবনা নেই। তবে ২৬ জানুয়ারি সারা দেশে দিন ও রাতের বেলা তাপমাত্রা কমতে পারে।
এদিকে আবহাওয়া অধিদপ্তরের তথ্য অনুযায়ী, বিভাগীয় শহরগুলোর মধ্যে আজ সকাল ৯টায় রাজশাহীতে তাপমাত্রা ছিল ১০ দশমিক ৫, রংপুরে ১১ দশমিক ৬, ময়মনসিংহে ১৪, সিলেটে ১৪ দশমিক ২, চট্টগ্রামে ১৬ দশমিক ৭, খুলনায় ১৫ এবং বরিশালে ১৩ দশমিক ৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস।
