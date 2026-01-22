Ajker Patrika
আজকের রাশিফল: প্রেমে ‘পজেসিভ’ হলে বিবাদ বাড়বে, মোবাইল-মানিব্যাগ সাবধান

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
আপডেট : ২২ জানুয়ারি ২০২৬, ১১: ০৭
মেষ

আজকের মেজাজ রকেট গতির। চাকরিতে প্রমোশন বা পরিবর্তনের যোগ প্রবল। তবে বসকে অতিরিক্ত তেল দিতে গিয়ে পিছলে যাওয়ার ভয় আছে। সহকর্মীদের সঙ্গে তর্কে না জড়ানোই ভালো। কারণ, আজ আপনার জেতার সম্ভাবনা কম। পার্টনারের সঙ্গে কোনো পুরোনো ইস্যু নিয়ে হাসাহাসি হতে পারে। যাঁরা সিঙ্গেল, তাঁরা আজ মনের মানুষের দেখা পেতে পারেন কোনো কফিশপে। অতিরিক্ত উত্তেজনায় ব্লাড প্রেশার বাড়তে পারে। শান্ত থাকুন। কাউকে এমন প্রতিশ্রুতি দেবেন না, যা পালন করা আপনার পক্ষে হিমালয় জয়ের মতো কঠিন।

বৃষ

আপনি আজ অলস রাজকুমার/রাজকুমারী। আটকে থাকা টাকা ফেরত পাওয়ার সম্ভাবনা আছে। তবে সেই টাকা হাতে আসার আগেই অনলাইনে শপিং লিস্ট রেডি করে ফেলবেন না। অফিসের কাজে আপনার ধীরগতি বসের নজরে পড়তে পারে। বাড়িতে আজ বিরিয়ানি বা ভালো খাবারের যোগ আছে। জীবনসঙ্গীর সঙ্গে মুভি দেখার প্ল্যান হতে পারে। পেটের সমস্যা হতে পারে, বিশেষ করে রাস্তার ঝাল খাবার দেখলে জিব সামলান। সোশ্যাল মিডিয়ায় আজ বিতর্কিত কমেন্ট করা থেকে বিরত থাকুন।

মিথুন

আজ বাচাল হিসেবে খ্যাতি অর্জন করবেন! আপনার বুদ্ধিতে আজ পাথরেও ফুল ফুটবে। প্রেজেন্টেশন থাকলে আজ আপনিই হিরো। তবে বাবার বকুনি খেয়ে সকালটা একটু বিস্বাদ হতে পারে। প্রেমের ক্ষেত্রে আজ আপনি বেশ সৃজনশীল। পার্টনারকে কবিতা বা গান শুনিয়ে মুগ্ধ করতে পারেন (যদি গলায় সুর থাকে!)। মাথাব্যথার আশঙ্কা আছে, কাজের ফাঁকে মাঝেমধ্যে ব্রেক নিন। কাজ এক রকম করবেন আর বলবেন আরেক রকম—এই অভ্যাসটা আজ বিপদে ফেলতে পারে।

কর্কট

আজ আপনি ইমোশনের ডিব্বা। অফিসে আজ বস আপনাকে একটু বেশিই ভালো চোখে দেখবেন। এই সুযোগে ইনক্রিমেন্টের কথা পাড়তে পারেন। তবে বেশি আবেগপ্রবণ হয়ে অফিসের সিক্রেট কারও কাছে ফাঁস করবেন না। পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে কোয়ালিটি টাইম কাটবে। সন্তানদের পড়াশোনা নিয়ে একটু চিন্তিত থাকতে পারেন। ক্লান্তি বোধ হতে পারে, রাতে তাড়াতাড়ি ঘুমানোর চেষ্টা করুন। সিদ্ধান্ত নিতে দেরি করবেন না, নইলে ট্রেন আর সুযোগ—দুটোই মিস হবে।

সিংহ

নিজেকে আজ বনের রাজা মনে হবে। আত্মবিশ্বাস আজ আকাশ ছুঁবে। নতুন কোনো প্রজেক্ট হাতে আসতে পারে। তবে পার্টনারশিপ ব্যবসায় একটু ঝামেলা হতে পারে, তর্কের সময় নিজের গর্জনটা একটু মিউ মিউ লেভেলে নামিয়ে আনুন। প্রেমে আজ 'পজেসিভ' হওয়ার দিন নয়। সঙ্গীকে একটু নিজের মতো থাকতে দিন। পিঠে বা ঘাড়ের ব্যথায় ভুগতে পারেন। ব্যায়াম করার চেষ্টা করুন। বড় বিনিয়োগের আগে দশবার ভাবুন, আর এগারোবারের মাথায় বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নিন।

কন্যা

আপনি আজ তুখোড় গোয়েন্দা। কাজের জায়গায় আপনার মেধার তারিফ হবে। নিখুঁতভাবে সব কাজ গুছিয়ে রাখায় অফিসের সবাই আপনার ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়বে। আর্থিক উন্নতির যোগ আছে। জীবনসঙ্গীর খুঁত ধরা বন্ধ করুন, তাতে অশান্তি কমবে। রোমান্টিক ডিনারের সুযোগ আসতে পারে। হজমের দিকে নজর দিন। বেশি পানি পান করুন। আবেগপ্রবণ হয়ে কাউকে পার্সোনাল পাসওয়ার্ড বা গোপন কথা বলে দেবেন না।

তুলা

আপনি আজ ব্যালেন্স মাস্টার। ভাগ্যের চাকা আজ বনবন করে ঘুরছে। ব্যবসায় নতুন কোনো ডিল ফাইনাল হতে পারে। তবে সহকর্মীদের সঙ্গে কাজের ভাগ নিয়ে একটু মনোমালিন্য হতে পারে। পুরোনো বন্ধুর সঙ্গে দেখা হয়ে মন ভালো হয়ে যাবে। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে ভুল-বোঝাবুঝি মিটে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে। চোখের আরাম দিন, বেশিক্ষণ স্ক্রিনের দিকে তাকিয়ে থাকবেন না। সাবধান, আজ আপনার মোবাইল বা মানিব্যাগ চুরি হওয়ার একটা ক্ষীণ সম্ভাবনা আছে।

বৃশ্চিক

আজ চলনে-বলনে রহস্য ছড়াবেন। কঠোর পরিশ্রমের ফল আজ পেতে পারেন। কোনো প্রভাবশালী ব্যক্তির সাহায্য পেতে পারেন। তবে অফিসের পলিটিকস থেকে নিজেকে দূরে রাখুন। রাগের মাথায় আজ কাউকে ব্লক করে দেবেন না, পরে আনব্লক করতে গিয়ে লজ্জা পাবেন। বড়দের আশীর্বাদ আজ আপনার জন্য রক্ষাকবচ। পায়ের ব্যথায় কষ্ট পেতে পারেন। আরামদায়ক জুতা পরুন। আজ ধার দেওয়া থেকে বিরত থাকুন। কারণ, সেই টাকা আর ফিরে আসার পথ খুঁজে পাবে না।

ধনু

আজ যাযাবর হতে চাইবে মন। দীর্ঘ ভ্রমণের পরিকল্পনা সফল হতে পারে। বিদেশে চাকরির চেষ্টা করলে আজ শুভ খবর আসতে পারে। তবে কাগজপত্র সই করার সময় চোখ খোলা রাখুন। প্রেমের ক্ষেত্রে দিনটি একটু ঝোড়ো হতে পারে। প্রিয়জনের সঙ্গে কথা বলার সময় শব্দের ব্যবহারে সতর্ক থাকুন। ভাইরাল ফিভার থেকে সাবধান। ঠান্ডা লাগাবেন না। রাস্তায় চলার সময় সোশ্যাল মিডিয়া স্ক্রল করবেন না, হোঁচট খাওয়ার প্রবল সম্ভাবনা।

মকর

কাজের নেশায় পেয়ে বসেছে। কাজের চাপে আজ দম ফেলার সময় পাবেন না। তবে অতিরিক্ত দায়িত্ব ঘাড়ে নেবেন না, আপনি মানুষ, রোবট নন! সঞ্চয়ের নতুন পথ খুঁজে পাবেন। বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডায় প্রচুর টাকা খরচ হতে পারে। জীবনসঙ্গী আজ আপনার কাছ থেকে কোনো দামি উপহার আশা করতে পারে। হাঁটুর ব্যথায় সমস্যা হতে পারে। সিঁড়ি দিয়ে ওঠার সময় সাবধান। অফিসের পর সরাসরি বাড়ি যান, বাইরে আড্ডা দিতে গেলে ঝামেলায় পড়তে পারেন।

কুম্ভ

আজ আপনি পুরোদস্তুর দার্শনিক। আপনার সৃজনশীল আইডিয়া আজ বসকে ইমপ্রেস করবে। ব্যবসায়ীরা লাভের মুখ দেখবেন। তবে খুব বেশি ঝুঁকি নেবেন না আজ। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে ছোটখাটো খিটিমিটি হতে পারে, তবে সেটা বিকেলের চায়ে চিনি দেওয়ার মতোই মিষ্টিভাবে মিটে যাবে। মানসিক শান্তি বজায় রাখতে মেডিটেশন করুন। ঘুম ভালো হওয়ার প্রয়োজন। কিপটামি ছেড়ে একটু খরচ করুন, টাকা তো আর সঙ্গে করে কবরে নিয়ে যাবেন না!

মীন

নিজেকে স্বপ্নে দেখা রাজকুমার/রাজকুমারী ভাববেন। অফিসে কেউ আপনার কাজের ক্রেডিট নেওয়ার চেষ্টা করতে পারে, তাই সাবধান। তবে পরিশ্রম করলে আজ আপনিই সেরা প্রমাণিত হবেন। সরকারি কাজের বাধা কেটে যেতে পারে। প্রিয়জনের সঙ্গে লং ড্রাইভের পরিকল্পনা হতে পারে। বাড়িতে কোনো মেহমান আসার সম্ভাবনা আছে। বেশি তেল-মসলাজাতীয় খাবার এড়িয়ে চলুন। লিভারের সমস্যা হতে পারে। বিনিয়োগের আগে ভালো করে কাগজপত্র পড়ে নিন, অন্ধ বিশ্বাস করবেন না।

