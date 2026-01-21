Ajker Patrika
পরিবেশ

ঢাকায় তাপমাত্রা বাড়ল ১ ডিগ্রি

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
আপডেট : ২১ জানুয়ারি ২০২৬, ০৯: ০৩
ঢাকায় তাপমাত্রা বাড়ল ১ ডিগ্রি
ছবি: সংগৃহীত

রাজধানী ঢাকায় আজ বুধবার তাপমাত্রা আগের দিনের তুলনায় বেড়েছে ১ ডিগ্রি সেলসিয়াস। গতকাল মঙ্গলবার সকালে ঢাকার তাপমাত্রা ছিল ১৫ দশমিক ৭ ডিগ্রি সেলসিয়াস, আজ সেটি বেড়ে হয়েছে ১৬ দশমিক ৭।

আবহাওয়া অধিদপ্তর জানিয়েছে, আজ দিনের বেলা ঢাকা ও আশপাশের অঞ্চলে তাপমাত্রা প্রায় অপরিবর্তিত থাকতে পারে।

আজ সকাল ৭টায় ঢাকা ও পার্শ্ববর্তী এলাকার আবহাওয়া অধিদপ্তরের পূর্বাভাসে এই তথ্য জানানো হয়েছে।

পূর্বাভাসে জানানো হয়েছে, আজ সকাল ৬টায় রাজধানী ঢাকার তাপমাত্রা ছিল ১৬ দশমিক ৭ ডিগ্রি সেলসিয়াস। এ সময় বাতাসের আর্দ্রতা ছিল ৭৬ শতাংশ।

পূর্বাভাসে বলা হয়, ঢাকা ও পার্শ্ববর্তী এলাকায় দুপুর পর্যন্ত আবহাওয়া প্রধানত শুষ্ক থাকতে পারে। এ সময় আকাশ অস্থায়ীভাবে আংশিক মেঘলা থাকতে পারে। একই সঙ্গে উত্তর অথবা উত্তর-পশ্চিম দিক থেকে ঘণ্টায় ৫ থেকে ১০ কিলোমিটার বেগে বাতাস বয়ে যেতে পারে। আজ সূর্যাস্ত ৫টা ৩৭ মিনিটে এবং আগামীকাল সূর্যোদয় ৬টা ৪৩ মিনিটে।

বিষয়:

আবহাওয়া অধিদপ্তরতাপমাত্রাআবহাওয়াঢাকা
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

মাত্র দেড় বছর আগে র‍্যাবে যোগদান করেছিলেন বিজিবি সদস্য মোতালেব

সংসদ নির্বাচনে প্রার্থিতা: বিএনপিতে বিদ্রোহী অর্ধশতাধিক

রাস্তায় সাইকেল থামিয়ে মুদিদোকানিকে কুপিয়ে হত্যার পর ‘হামলাকারী’ নিহত গণপিটুনিতে

কূটনীতিকদের কাছে আগামীর পরিকল্পনা তুলে ধরল বিএনপি

ইডেন–বদরুন্নেসা–হোম ইকোনমিকস নিয়ে ‘বিশ্বের সর্ববৃহৎ নারী বিশ্ববিদ্যালয়’ গড়তে চায় জামায়াত

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

মিরপুরে বিএনপি-জামায়াত সংঘর্ষ, আহত কয়েকজন

মিরপুরে বিএনপি-জামায়াত সংঘর্ষ, আহত কয়েকজন

সরকারি কর্মচারীদের নতুন পে কমিশনের প্রতিবেদন জমা কাল, বেতন বাড়ছে কত

সরকারি কর্মচারীদের নতুন পে কমিশনের প্রতিবেদন জমা কাল, বেতন বাড়ছে কত

পদ্মা সেতুর টোল আদায় ৩ হাজার কোটি ছাড়াল

পদ্মা সেতুর টোল আদায় ৩ হাজার কোটি ছাড়াল

সরকারি কর্মকর্তা–কর্মচারীদের ভবিষ্য তহবিলের মুনাফার হার নির্ধারণ

সরকারি কর্মকর্তা–কর্মচারীদের ভবিষ্য তহবিলের মুনাফার হার নির্ধারণ

প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয়ের অধীনে চাকরি, আবেদন শুরু

প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয়ের অধীনে চাকরি, আবেদন শুরু

সম্পর্কিত

ঢাকায় তাপমাত্রা বাড়ল ১ ডিগ্রি

ঢাকায় তাপমাত্রা বাড়ল ১ ডিগ্রি

ফের তাপমাত্রা কমবে, কবে থেকে জানাল আবহাওয়া অধিদপ্তর

ফের তাপমাত্রা কমবে, কবে থেকে জানাল আবহাওয়া অধিদপ্তর

ঢাকায় কিছুটা কমেছে তাপমাত্রা

ঢাকায় কিছুটা কমেছে তাপমাত্রা

ঢাকার যেসব এলাকার বাতাস ‘দুর্যোগপূর্ণ’ মাত্রায় দূষিত

ঢাকার যেসব এলাকার বাতাস ‘দুর্যোগপূর্ণ’ মাত্রায় দূষিত