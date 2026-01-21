মৌলভীবাজার-৩: জামায়াতের প্রার্থী মনোনয়নপত্র প্রত্যাহার না করায় বিব্রত জোটসঙ্গী খেলাফত

মৌলভীবাজার প্রতিনিধি
ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে জোটের সিদ্ধান্ত অগ্রাহ্য করে মৌলভীবাজার-৩ আসনে প্রার্থিতা প্রত্যাহার না করে লড়াইয়ে রয়ে গেছেন জামায়াতে ইসলামী মনোনীত প্রার্থী আব্দুল মন্নান। আজ বুধবার তাঁকে দাঁড়িপাল্লা প্রতীকও দেওয়া হয়েছে। এ নিয়ে এই আসনে ১০ দলীয় জোটের প্রার্থী খেলাফত মজলিসের আহমদ বিলালসহ নেতা-কর্মীদের মধ্যে বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছে।
প্রতীক বরাদ্দের পর ১০ দলীয় জোটের প্রার্থী খেলাফত মজলিসের আহমদ বিলাল বলেন, ‘খেলাফত মজলিস ও জামায়াতে ইসলামীর পক্ষ থেকে আমাকে জানানো হয়েছে তাঁরা চেষ্টা করছেন আব্দুল মন্নান নির্বাচনে না দাঁড়ানোর জন্য। এ বিষয়ে অন্যরা হাসাহাসি করছেন। আব্দুল মন্নান ভাই নির্বাচন করবেন বলে পরিশ্রম করেছেন। তবে জোট আমাকে মনোনয়ন দিয়েছে। আমি আশাবাদী তিনি আমাকে সমর্থন জানিয়ে নির্বাচন থেকে সরে দাঁড়াবেন।’
প্রার্থিতা প্রত্যাহার না করার বিষয়ে জানতে জামায়াতের প্রার্থী আব্দুল মন্নানের মোবাইল ফোনে যোগাযোগ করলে সৌরভ নামের একজন বলেন, মোবাইল ফোন আব্দুল মন্নানের কাছে নেই। তিনি চিন্তা করছেন নির্বাচন করবেন কি না।
উল্লেখ্য, গতকাল মঙ্গলবার মনোনয়নপত্র প্রত্যাহারের শেষ দিনে কর্মী-সমর্থকেরা ঘিরে রাখায় জামায়াতের প্রার্থী আব্দুল মন্নান মনোনয়নপত্র প্রত্যাহার করতে পারেননি বলে দলীয় সূত্রে জানা যায়। বিকেলে দলীয়ভাবে জামায়াতের পক্ষ থেকে রিটার্নিং কর্মকর্তার কার্যালয়ে তাঁর মনোনয়নপত্র প্রত্যাহার করলেও রিটার্নিং কর্মকর্তা বিষয়টি আমলে নেননি।
ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে জোটের সিদ্ধান্ত অগ্রাহ্য করে মৌলভীবাজার-৩ আসনে প্রার্থিতা প্রত্যাহার না করে লড়াইয়ে রয়ে গেছেন জামায়াতে ইসলামী মনোনীত প্রার্থী আব্দুল মন্নান। আজ বুধবার তাঁকে দাঁড়িপাল্লা প্রতীকও দেওয়া হয়েছে। এ নিয়ে এই আসনে ১০ দলীয় জোটের প্রার্থী খেলাফত মজলিসের আহমদ বিলালসহ নেতা-কর্মীদের মধ্যে বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছে।
প্রতীক বরাদ্দের পর ১০ দলীয় জোটের প্রার্থী খেলাফত মজলিসের আহমদ বিলাল বলেন, ‘খেলাফত মজলিস ও জামায়াতে ইসলামীর পক্ষ থেকে আমাকে জানানো হয়েছে তাঁরা চেষ্টা করছেন আব্দুল মন্নান নির্বাচনে না দাঁড়ানোর জন্য। এ বিষয়ে অন্যরা হাসাহাসি করছেন। আব্দুল মন্নান ভাই নির্বাচন করবেন বলে পরিশ্রম করেছেন। তবে জোট আমাকে মনোনয়ন দিয়েছে। আমি আশাবাদী তিনি আমাকে সমর্থন জানিয়ে নির্বাচন থেকে সরে দাঁড়াবেন।’
প্রার্থিতা প্রত্যাহার না করার বিষয়ে জানতে জামায়াতের প্রার্থী আব্দুল মন্নানের মোবাইল ফোনে যোগাযোগ করলে সৌরভ নামের একজন বলেন, মোবাইল ফোন আব্দুল মন্নানের কাছে নেই। তিনি চিন্তা করছেন নির্বাচন করবেন কি না।
উল্লেখ্য, গতকাল মঙ্গলবার মনোনয়নপত্র প্রত্যাহারের শেষ দিনে কর্মী-সমর্থকেরা ঘিরে রাখায় জামায়াতের প্রার্থী আব্দুল মন্নান মনোনয়নপত্র প্রত্যাহার করতে পারেননি বলে দলীয় সূত্রে জানা যায়। বিকেলে দলীয়ভাবে জামায়াতের পক্ষ থেকে রিটার্নিং কর্মকর্তার কার্যালয়ে তাঁর মনোনয়নপত্র প্রত্যাহার করলেও রিটার্নিং কর্মকর্তা বিষয়টি আমলে নেননি।
দীর্ঘ ২১ বছর পর বিএনপির চেয়ারম্যান তারেক রহমান সিলেটে আসছেন আজ বুধবার। তাঁর আগমন উপলক্ষে সিলেটের দক্ষিণ সুরমা উপজেলার সিলাম ইউনিয়নের বিরাইমপুর গ্রামে চলছে নানা আয়োজন। রান্না করা হচ্ছে ৪০ হাড়ি আখনি।১০ মিনিট আগে
ন্যাশনাল টেলিকমিউনিকেশন মনিটরিং সেন্টারের (এনটিএমসি) সাবেক মহাপরিচালক মেজর জেনারেল (অব.) জিয়াউল আহসান ও তাঁর স্ত্রী নুসরাত জাহানের নামে থাকা ফ্ল্যাট সিলগালা করা হয়েছে।১২ মিনিট আগে
স্বাস্থ্য খাতে দীর্ঘদিনের স্বল্প বরাদ্দ এবং দুর্বল বাস্তবায়ন বাংলাদেশের স্বাস্থ্যব্যবস্থাকে ক্রমেই চাপে ফেলছে। বাজেটের অঙ্কে এই সংকট যেমন স্পষ্ট, তেমনি স্পষ্ট মানুষের দৈনন্দিন চিকিৎসা অভিজ্ঞতায়ও। জাতীয় আয় বাড়লেও স্বাস্থ্য খাতে রাষ্ট্রের দায়বদ্ধতা বাড়েনি—এই বাস্তবতাই এখন সবচেয়ে বড় উদ্বেগের।২৬ মিনিট আগে
রাজশাহী বিভাগের ছয়টি আসনে থাকা বিএনপির আট ‘বিদ্রোহী’ প্রার্থীকে দল থেকে বহিষ্কার করা হয়েছে। আজ বুধবার বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভীর সই করা এক বিজ্ঞপ্তিতে বিষয়টি নিশ্চিত করা হয়েছে।৪২ মিনিট আগে