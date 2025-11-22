Ajker Patrika
দ্বিতীয় ভূমিকম্পের উৎপত্তিস্থল বাড্ডা এলাকায়: আবহাওয়া অধিদপ্তর

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
আপডেট : ২২ নভেম্বর ২০২৫, ১৯: ৫৩
ফাইল ছবি

আজ শনিবার দিনের দ্বিতীয় ভূমিকম্পের উৎপত্তিস্থল ছিল রাজধানীর বাড্ডা এলাকায়। আবহাওয়া অধিদপ্তরের ভূকম্পন ইউনিট জানিয়েছে, আজ শনিবার (২২ নভেম্বর ২০২৫) সন্ধ্যা ৬টা ৬ মিনিট ৫ সেকেন্ডে রাজধানীতে ৪ দশমিক ৩ মাত্রার এই ভূমিকম্প অনুভূত হয়।

আবহাওয়া অধিদপ্তর জানায়, ভূমিকম্পটির উৎপত্তিস্থল ছিল ঢাকার বাড্ডা এলাকা। এর অবস্থান ছিল অক্ষাংশ ২৩ দশমিক ৯৩ ডিগ্রি উত্তর ও দ্রাঘিমা ৯০ দশমিক ৬১ ডিগ্রি পূর্বে। আগারগাঁওয়ের বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তরের সিসমিক সেন্টার থেকে উৎপত্তিস্থলের অবস্থান মাত্র ছয় কিলোমিটার পূর্বে।

রিখটার স্কেলে কম্পনের মাত্রা ছিল ৪ দশমিক ৩, যা ‘মৃদু’ শ্রেণির বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

আবহাওয়া অধিদপ্তররাজধানীবাড্ডাঢাকাভূমিকম্প
