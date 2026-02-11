ভোটের দিন কেমন যাবে আবহাওয়া

দরজায় কড়া নাড়ছে জাতীয় সংসদ নির্বাচন। রাত পেরোলেই আগামীকাল বৃহস্পতিবার সকাল থেকে শুরু হবে ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ ও গণভোটে ভোট গ্রহণ। প্রার্থী নিয়ে চিন্তা-ভাবনার পাশাপাশি ভোটের দিন মাঘ মাসের ২৯ তারিখ সকালটা কেমন হবে, প্রকৃতির আচরণ কেমন হবে—এ নিয়েও হিসাব করছেন ভোটাররা।
অনেকে হয়তো সাতসকালে ভোট কেন্দ্রে যাওয়ার চিন্তা করছেন, অনেকে আবার দুপুরে, কেউবা যাবেন বিকেলে।
তবে ভালো খবর হলো, কাল সারা দিন প্রকৃতির আচরণ বৈরী হওয়ার শঙ্কা নেই। আকাশ কিছুটা মেঘলা থাকলেও আবহাওয়া শুষ্ক থাকতে পারে। কিছুটা কুয়াশাও পড়তে পারে বলে আগামী ৫ দিনের পূর্বাভাসে জানিয়েছে আবহাওয়া অধিদপ্তর।
আজ বুধবার সকালে এই পূর্বাভাসে বলা হয়েছে, আগামীকাল বৃহস্পতিবার অস্থায়ীভাবে আংশিক মেঘলা আকাশসহ সারা দেশের আবহাওয়া শুষ্ক থাকতে পারে। ভোরের দিকে দেশের নদী অববাহিকার কোথাও কোথাও হালকা কুয়াশা পড়তে পারে।
এদিন সারা দেশে রাত এবং দিনের তাপমাত্রা প্রায় অপরিবর্তিত থাকতে পারে। আজ বুধবারও সারা দেশে রাত এবং দিনের তাপমাত্রা প্রায় অপরিবর্তিত থাকতে পারে।
তবে ১৩ ফেব্রুয়ারি শুক্রবার সারা দেশে রাতের তাপমাত্রা প্রায় অপরিবর্তিত থাকলেও দিনের তাপমাত্রা সামান্য কমতে পারে।
এদিকে আজ সকাল ৯টায় রাজধানী ঢাকায় সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ১৮ দশমিক ৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস। এ সময় দেশের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল পঞ্চগড়ের তেঁতুলিয়ায় ১০ দশমিক ৭।
এ ছাড়া বিভাগীয় শহর রাজশাহীর আজ সকাল ৯টার তাপমাত্রা ছিল ১১ দশমিক ২, রংপুরে ১৩ দশমিক ৮, ময়মনসিংহে ১৬ দশমিক ৩, সিলেটে ১৩ দশমিক ৫, চট্টগ্রামে ১৬, খুলনায় ১৪ এবং বরিশালে ১৩ দশমিক ৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস।
সাধারণত শীতের মৌসুমে বাতাসে শুষ্কতা বেশি থাকায় বেড়ে যায় ধূলিকণার পরিমাণ। আর এ কারণে বায়ুদূষণও বাড়তে থাকে। আজ বুধবার সুইজারল্যান্ডভিত্তিক বায়ুমান পর্যবেক্ষণকারী সংস্থা আইকিউএয়ারের তালিকার সকাল ৯টার রেকর্ডে দেখা যায়, ঢাকার বাতাসের মান ‘খুব অস্বাস্থ্যকর’।৩ ঘণ্টা আগে
রাজধানী ঢাকায় আজ বুধবার ভোরে হালকা কুয়াশা থাকলেও সূর্যের দেখা মিলেছে। তাপমাত্রাও গতকালের চেয়ে বেড়েছে। আগের দিন মঙ্গলবার সকালে ঢাকায় তাপমাত্রা ছিল ১৭ দশমিক ৯ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা আজ হয়েছে ১৮ দশমিক ৫।৫ ঘণ্টা আগে
পূর্বাভাসে বলা হয়েছে, অস্থায়ীভাবে আংশিক মেঘলা আকাশসহ সারা দেশের আবহাওয়া আজ শুষ্ক থাকতে পারে। ভোরের দিকে দেশের নদী অববাহিকার কোথাও কোথাও হালকা কুয়াশা পড়তে পারে।১ দিন আগে
রাজধানী ঢাকায় আজ মঙ্গলবার সকাল থেকেই সূর্যের দেখা মিলেছে। তাপমাত্রাও গতকালের চেয়ে বেড়েছে। আগের দিন সোমবার সকালে ঢাকায় তাপমাত্রা ছিল ১৪ দশমিক ৯ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা আজ হয়েছে ১৭ দশমিক ৯।১ দিন আগে