এবার ৪.৩ মাত্রার ভূমিকম্পে কাঁপল ঢাকা

রাজধানী ঢাকায় ফের ভূমিকম্প অনুভূত হয়েছে। গতকালের জোরালো ভূমিকম্পে ১০ জনের প্রাণহানির পর আজ শনিবার সন্ধ্যায় দ্বিতীয়বারের মতো ভূমিকম্প হয়। যুক্তরাষ্ট্রের ভূতাত্ত্বিক জরিপ সংস্থা (ইউএসজিএস) বলছে, আজ শনিবার সন্ধ্যা ৬টা ৬ মিনিট ৫ সেকেন্ডে এই ভূমিকম্প শুরু হয়।
রিখটার স্কেলে ৪ দশমিক ৩ মাত্রার এই ভূমিকম্পের উৎপত্তিস্থল ঢাকার অদূরে নরসিংদী থেকে ১১ কিলোমিটার পশ্চিমে। এর গভীরতা ছিল মাত্র ১০ কিলোমিটার, যা গতকালের ভূমিকম্পের সমান।
এর আগে সকালে ঢাকাসহ আশপাশের এলাকায় অনুভূত ভূমিকম্পের উৎস ছিল নরসিংদীর পলাশ। সকাল ১০টা ৩৬ মিনিট ১২ সেকেন্ডে ভূমিকম্পটি অনুভূত হয়। রিখটার স্কেলে এর মাত্রা ৩ দশমিক ৩।
গতকাল শুক্রবার সকালে ৫ দশমিক ৭ মাত্রার ভূমিকম্পের রাজধানী ঢাকাসহ সারা দেশ কেঁপে ওঠে। এ ঘটনায় শিশুসহ ১০ জন নিহত ও ছয় শতাধিক ব্যক্তি আহত হয়েছেন।
সবচেয়ে বেশি—পাঁচজনের মৃত্যু হয়েছে নরসিংদীতে। ঢাকায় চার ও নারায়ণগঞ্জে একজন মারা যান। ভূমিকম্পের সময় আতঙ্কে অনেকেই ভবন থেকে লাফিয়ে পড়েন। এ ছাড়া কিছু ভবন হেলে পড়ে ও ফাটল দেখা দেয়।
দুই দিনে রাজধানী ঢাকা ও আশপাশের অঞ্চলে চারটি ভূমিকম্প হয়ে গেল। এর মধ্যে গতকাল শুক্রবার ৫.৭ মাত্রার ভূমিকম্পটি ১০ জনের প্রাণহানি ঘটিয়েছে। উৎপত্তিস্থল ছিল ঢাকার অদূরে নরসিংদীর ঘোড়াশালে। আর আজ সকাল ও সন্ধ্যায় তিন দফায় মৃদু ভূমিকম্প হয়েছে, ঢাকাসহ আশপাশের এলাকায়।
আজ শনিবার দিনের দ্বিতীয় ভূমিকম্পের উৎপত্তিস্থল ছিল রাজধানীর বাড্ডা এলাকায়। আবহাওয়া অধিদপ্তরের ভূকম্পন ইউনিট জানিয়েছে, আজ শনিবার (২২ নভেম্বর ২০২৫) সন্ধ্যা ৬টা ৬ মিনিট ৫ সেকেন্ডে রাজধানীতে ৪ দশমিক ৩ মাত্রার এই ভূমিকম্প অনুভূত হয়।
ইউরো মেডিটেরানিয়ান সিসমোলজিক্যাল সেন্টারের তথ্য বলছে, আজ শনিবার সন্ধ্যা ৬টা ৬ মিনিট ৩২ সেকেন্ডে এই ভূমিকম্প শুরু হয়। ৩ দশমিক ৭ মাত্রার মাত্রার এই ভূমিকম্পের উৎপত্তিস্থল ঢাকা থেকে ৮ কিলোমিটার উত্তর–উত্তরপূর্বাঞ্চলে। এর গভীরতা ছিল মাত্র ১০ কিলোমিটার।
সকালে রিখটার স্কেলে ৩.৩ মাত্রার মৃদু ভূমিকম্পটির উৎপত্তিস্থল সাভারের বাইপাইল নয়, নরসিংদীর পলাশ এলাকায় ছিল। প্রাথমিক তথ্যের তিন ঘণ্টা পর শনিবার বিকেল ৪টার দিকে আবহাওয়া অধিদপ্তর এই সংশোধনী দিল।
দুই দিনে রাজধানী ঢাকা ও আশপাশের অঞ্চলে চারটি ভূমিকম্প হয়ে গেল। এর মধ্যে গতকাল শুক্রবার ৫.৭ মাত্রার ভূমিকম্পটি ১০ জনের প্রাণহানি ঘটিয়েছে। উৎপত্তিস্থল ছিল ঢাকার অদূরে নরসিংদীর ঘোড়াশালে। আর আজ সকাল ও সন্ধ্যায় তিন দফায় মৃদু ভূমিকম্প হয়েছে, ঢাকাসহ আশপাশের এলাকায়। এগুলোর মাত্রা রিখটার স্কেলে ৫ এর নিচে ছিল। লক্ষ্যণীয় হলো— এই ভূমিকম্পগুলোর সবকটির গভীরতা ১০ কিলোমিটার।
মার্কিন ভূতাত্ত্বিক জরিপ সংস্থা (ইউএসজিএস) বলছে, ১০ কিলোমিটার ভূমিকম্পের সাধারণ গভীরতা। এটিকে ‘নির্ধারিত গভীরতা’ হিসেবে ধরা হয়। অনেক সময় ভূমিকম্পের তথ্য এতটাই অপর্যাপ্ত হয় যে, সঠিক গভীরতা নির্ণয় করা সম্ভব হয় না। তখন ভূমিকম্পের গভীরতাকে ১০ কিলোমিটার ধরা হয়। কিন্তু কেন?
ভূমিকম্পের সাধারণ গভীরতা ১০ কিলোমিটার কেন
পৃথিবীর নানা অঞ্চলের ভূমিকম্পের নির্ভরযোগ্য ডেটা বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, ভূমিকম্পের অধিকাংশই প্রায় ১০ কিলোমিটার গভীরে ঘটেছে। কোনো অঞ্চলের ভূকম্পনের গভীরতার নির্ভরতার হিসাব নিয়ে হিস্টোগ্রাম তৈরি করলে দেখা যাবে, ১০ কিলোমিটার সর্বোচ্চ শিখরে থাকবে। সেকারণে গভীরতা জানা না থাকলে ১০ কিলোমিটারকে যুক্তিসঙ্গত গভীরতা হিসেবে দেখা হয়।
ইউএসজিএস আগে ৩৩ কিলোমিটারকে নির্ধারিত গভীরতা হিসেবে ধরত। কিন্তু আধুনিক গবেষণার তথ্য বলে, ১০ কিলোমিটারই বেশি বাস্তবসম্মত। তবে সাবডাকশন জোনসহ কিছু অঞ্চলে অনেক ভূমিকম্প ১০ কিলোমিটারেরও বহু গভীরে ঘটে। সেসব জায়গায় বাড়তি গভীরতা নির্ধারণ বেশি যৌক্তিক। সাবডাকশন জোন হলো এমন এলাকা, যেখানে পৃথিবীর দুটি টেকটোনিক প্লেট পরস্পরের সঙ্গে ধাক্কা খায় এবং একটি অন্যটির নিচে ঢুকে পড়ে বা নেমে যায়।
গভীরতা নির্ধারণের সবচেয়ে সাধারণ কারণ হলো— ভূমিকম্পের উপকেন্দ্রের কাছাকাছি পর্যাপ্ত সিসমিক স্টেশন না থাকা। সাধারণ নিয়ম হলো— ভূমিকম্পের গভীরতা নির্ভুলভাবে জানতে হলে উপকেন্দ্র থেকে নিকটতম সিসমিক স্টেশনের দূরত্ব ও ভূমিকম্পের গভীরতার চেয়ে কম হতে হবে।
আধুনিক কম্পিউটিং ও তাত্ত্বিক উন্নতির কারণে এখন অনেক ক্ষেত্রে দূরের স্টেশন থেকেও গভীরতা নির্ণয় করা সম্ভব। তবুও বাস্তব নিয়ম হচ্ছে— ভূমিকম্প পরিমাপে নির্ধারিত গভীরতা ধরার ঘটনা অগভীর ভূমিকম্পের বেশি ঘটে, গভীর ভূমিকম্পে নয়।
ইউএসজিএসের সাম্প্রতিক নির্দেশনা বলছে, বিশ্বজুড়ে প্রচুর ছোট ও অগভীর ভূমিকম্পের নির্ভরযোগ্য গভীরতা নির্ণয় করা যায় না। বিশেষ করে যখন নিকটতম সিসমিক স্টেশন ভূমিকম্পের উৎসবিন্দু থেকে অনেক দূরে থাকে। তখন কম্পিউটার অ্যালগরিদম ডিফল্ট গভীরতা ১০ কিলোমিটার ধরে নেয়। অতীতে ৩৩ কিলোমিটার ব্যবহৃত হলেও গবেষণায় দেখায় গেছে, বেশিরভাগ অগভীর ভূমিকম্পের গড় গভীরতা ৮–১২ কিলোমিটার। সেই কারণে এখন ১০ কিলোমিটারকেই সাধারণ মান হিসেবে ধরা হয়।
কেন নির্ভরযোগ্য গভীরতা নির্ধারণ করা কঠিন
ভূমিকম্পের গভীরতা নির্ণয়ের জন্য প্রয়োজন হয় অন্তত তিন দিক থেকে শক্তিশালী সিসমিক সিগনাল। সিসমোলজিস্ট বা ভূকম্পবিদদের অনুসৃত নীতি হচ্ছে, যদি নিকটতম সিসমিক স্টেশন ভূমিকম্পের প্রকৃত গভীরতার চেয়ে দূরে থাকে, তাহলে নির্ভরযোগ্য ফল পাওয়া কঠিন।
এ কারণে—
ছোট মাত্রার কম্পন হলে সিগনাল দুর্বল হয়।
দূরবর্তী স্টেশনগুলোতে কম্পন পৌঁছায় বিকৃতভাবে।
অ্যালগরিদম সঠিক গভীরতা গণনা করতে ব্যর্থ হয়।
ফলে অনেক ছোট বা স্থানীয় ভূমিকম্পে স্বয়ংক্রিয়ভাবে ১০ কিমি গভীরতা দেখা যায়।
ঢাকার মতো সিসমিক অবজার্ভেশন স্টেশন কম থাকা এলাকায় এই নির্ধারিত গভীরতা ঘন ঘন দেখা যায়।
তাহলে প্রকৃত ভূমিকম্পগুলো ১০ কিলোমিটার গভীরে?
সবসময় না। ভূমিকম্পের বাস্তব গভীরতা ০ থেকে ৭০০ কিলোমিটার পর্যন্ত হতে পারে। তবে পৃথিবীর ভূত্বক সাধারণত ৫–৭০ কিমি পুরু, এবং তার মধ্যে ঘটে যাওয়া অধিকাংশ ভূমিকম্পই অগভীর ভূমিকম্প, যার গভীরতা সাধারণত ০–৭০ কিলোমিটার।
এর মধ্যে—
০–২০ কিমি → সবচেয়ে বেশি ভূমিকম্প
২০–৭০ কিমি → মাঝারি গভীরতার
৭০ কিমির বেশি → সাবডাকশন জোনে দুর্লভ গভীর ভূমিকম্প
অতএব, ১০ কিলোমিটার বাস্তবে একটি সাধারণ অগভীর সিসমিক স্তর হলেও, ডেটা শতভাগ নির্ভুল না হলে এটি অ্যালগরিদমিক অনুমানও হতে পারে।
অগভীর ভূমিকম্পের প্রভাব
যখন ভূমিকম্পের উৎসবিন্দু মাটির কাছাকাছি—মাত্র ১০ কিলোমিটার গভীরে—তখন তার কম্পন খুব দ্রুত পৃষ্ঠে পৌঁছে।
এর ফলে—
১. ঝাঁকুনি বেশি তীব্র হয়। একই মাত্রার ভূমিকম্প যদি ১০ কিমিতে হয়, তার কাঁপুনি ৫০ কিমি গভীরতায় হওয়া ভূমিকম্পের তুলনায় অনেক বেশি অনুভূত হয়।
২. জনবহুল নগরীগুলো বেশি ঝুঁকিতে। ঢাকার মতো মেগাসিটিতে লাখো ভবন, ভরাট করা নরম মাটি, অনিয়ন্ত্রিত নির্মাণ— সব মিলে অগভীর ভূমিকম্পে ক্ষতি গুরুতর হতে পারে।
৩. লিকুইফ্যাকশন ও ফাটল বাড়ার আশঙ্কা। নরম পলিতে মাটি তরলসদৃশ হয়ে ভবনের ফাউন্ডেশন দুর্বল হতে পারে।
৪. দুর্বল ভবনে কাঠামোগত ক্ষতি। একই মাত্রার ভূমিকম্প বেশি গভীরতা হলে যেটি হয়তো টের পাওয়া যেত না, অগভীর হওয়ার কারণে তাতে দেয়াল ধস, প্লাস্টার খসে পড়া বা ফাটল দেখা দিতে পারে।
বিজ্ঞানীরা বলছেন, ভূমিকম্পের ঝুঁকি নির্ভর করে মূলত তিনটি বিষয়ের ওপর—
১. ম্যাগনিচ্যু ড (মাত্রা)
২. উপকেন্দ্র থেকে দূরত্ব
৩. ভবনের কাঠামোগত মান
গভীরতা তার একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান মাত্র।
অতএব ১০ কিলোমিটার গভীরতা মানেই ভয়ঙ্কর নয়। কিন্তু মাত্রা বেশি (৫.৫ বা তার বেশি) হলে ঢাকার মতো ঘনবসতিপূর্ণ নগরীতে অগভীর ভূমিকম্পে ক্ষতির সম্ভাবনা বেশি।
রাজধানী মৃদু ভূমিকম্প অনুভূত হয়েছে। গতকালের জোরালো ভূমিকম্পে ১০ জনের প্রাণহানির পর আজ শনিবার সন্ধ্যায় দ্বিতীয়বারের মতো ভূমিকম্প হয়। যুক্তরাষ্ট্রের ভূতাত্ত্বিক জরিপ সংস্থা (ইউএসজিএস) বলছে, আজ শনিবার সন্ধ্যা ৬টা ৬ মিনিট ৫ সেকেন্ডে এই ভূমিকম্প শুরু হয়।
আজ শনিবার দিনের দ্বিতীয় ভূমিকম্পের উৎপত্তিস্থল ছিল রাজধানীর বাড্ডা এলাকায়। আবহাওয়া অধিদপ্তরের ভূকম্পন ইউনিট জানিয়েছে, আজ শনিবার (২২ নভেম্বর ২০২৫) সন্ধ্যা ৬টা ৬ মিনিট ৫ সেকেন্ডে রাজধানীতে ৪ দশমিক ৩ মাত্রার এই ভূমিকম্প অনুভূত হয়।
ইউরো মেডিটেরানিয়ান সিসমোলজিক্যাল সেন্টারের তথ্য বলছে, আজ শনিবার সন্ধ্যা ৬টা ৬ মিনিট ৩২ সেকেন্ডে এই ভূমিকম্প শুরু হয়। ৩ দশমিক ৭ মাত্রার মাত্রার এই ভূমিকম্পের উৎপত্তিস্থল ঢাকা থেকে ৮ কিলোমিটার উত্তর–উত্তরপূর্বাঞ্চলে। এর গভীরতা ছিল মাত্র ১০ কিলোমিটার।
সকালে রিখটার স্কেলে ৩.৩ মাত্রার মৃদু ভূমিকম্পটির উৎপত্তিস্থল সাভারের বাইপাইল নয়, নরসিংদীর পলাশ এলাকায় ছিল। প্রাথমিক তথ্যের তিন ঘণ্টা পর শনিবার বিকেল ৪টার দিকে আবহাওয়া অধিদপ্তর এই সংশোধনী দিল।
আজ শনিবার দিনের দ্বিতীয় ভূমিকম্পের উৎপত্তিস্থল ছিল রাজধানীর বাড্ডা এলাকায়। আবহাওয়া অধিদপ্তরের ভূকম্পন ইউনিট জানিয়েছে, আজ শনিবার (২২ নভেম্বর ২০২৫) সন্ধ্যা ৬টা ৬ মিনিট ৫ সেকেন্ডে রাজধানীতে ৪ দশমিক ৩ মাত্রার এই ভূমিকম্প অনুভূত হয়।
আবহাওয়া অধিদপ্তর জানায়, ভূমিকম্পটির উৎপত্তিস্থল ছিল ঢাকার বাড্ডা এলাকা। এর অবস্থান ছিল অক্ষাংশ ২৩ দশমিক ৯৩ ডিগ্রি উত্তর ও দ্রাঘিমা ৯০ দশমিক ৬১ ডিগ্রি পূর্বে। আগারগাঁওয়ের বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তরের সিসমিক সেন্টার থেকে উৎপত্তিস্থলের অবস্থান মাত্র ছয় কিলোমিটার পূর্বে।
রিখটার স্কেলে কম্পনের মাত্রা ছিল ৪ দশমিক ৩, যা ‘মৃদু’ শ্রেণির বলে উল্লেখ করা হয়েছে।
রাজধানী মৃদু ভূমিকম্প অনুভূত হয়েছে। গতকালের জোরালো ভূমিকম্পে ১০ জনের প্রাণহানির পর আজ শনিবার সন্ধ্যায় দ্বিতীয়বারের মতো ভূমিকম্প হয়। যুক্তরাষ্ট্রের ভূতাত্ত্বিক জরিপ সংস্থা (ইউএসজিএস) বলছে, আজ শনিবার সন্ধ্যা ৬টা ৬ মিনিট ৫ সেকেন্ডে এই ভূমিকম্প শুরু হয়।
দুই দিনে রাজধানী ঢাকা ও আশপাশের অঞ্চলে চারটি ভূমিকম্প হয়ে গেল। এর মধ্যে গতকাল শুক্রবার ৫.৭ মাত্রার ভূমিকম্পটি ১০ জনের প্রাণহানি ঘটিয়েছে। উৎপত্তিস্থল ছিল ঢাকার অদূরে নরসিংদীর ঘোড়াশালে। আর আজ সকাল ও সন্ধ্যায় তিন দফায় মৃদু ভূমিকম্প হয়েছে, ঢাকাসহ আশপাশের এলাকায়।
ইউরো মেডিটেরানিয়ান সিসমোলজিক্যাল সেন্টারের তথ্য বলছে, আজ শনিবার সন্ধ্যা ৬টা ৬ মিনিট ৩২ সেকেন্ডে এই ভূমিকম্প শুরু হয়। ৩ দশমিক ৭ মাত্রার মাত্রার এই ভূমিকম্পের উৎপত্তিস্থল ঢাকা থেকে ৮ কিলোমিটার উত্তর–উত্তরপূর্বাঞ্চলে। এর গভীরতা ছিল মাত্র ১০ কিলোমিটার।
সকালে রিখটার স্কেলে ৩.৩ মাত্রার মৃদু ভূমিকম্পটির উৎপত্তিস্থল সাভারের বাইপাইল নয়, নরসিংদীর পলাশ এলাকায় ছিল। প্রাথমিক তথ্যের তিন ঘণ্টা পর শনিবার বিকেল ৪টার দিকে আবহাওয়া অধিদপ্তর এই সংশোধনী দিল।
রাজধানী ঢাকা মৃদু ভূমিকম্প অনুভূত হয়েছে। আজ শনিবার সন্ধ্যা ৬টার পর এই ভূকম্পন হয়। গতকালের জোরালো ভূমিকম্পে ১০ জনের প্রাণহানির পর আজ সারাদিনে দ্বিতীয় ভূমিকম্প এটি। তবে ‘আফটার শক’ হিসেবে পরিচিত দুটিই মৃদু মাত্রার।
ইউরো মেডিটেরানিয়ান সিসমোলজিক্যাল সেন্টারের তথ্য বলছে, আজ শনিবার সন্ধ্যা ৬টা ৬ মিনিট ৩২ সেকেন্ডে এই ভূমিকম্প শুরু হয়। ৩ দশমিক ৭ মাত্রার মাত্রার এই ভূমিকম্পের উৎপত্তিস্থল ঢাকা থেকে ৮ কিলোমিটার উত্তর–উত্তরপূর্বাঞ্চলে। এর গভীরতা ছিল মাত্র ১০ কিলোমিটার।
এর আগে বেলা ১টার দিকে ঢাকাসহ আশপাশের এলাকায় অনুভূত ভূমিকম্পের উৎস ছিল। সকাল ১০টা ৩৬ মিনিট ১২ সেকেন্ডে ভূমিকম্পটি অনুভূত হয়। রিখটার স্কেলে এর মাত্রা ৩ দশমিক ৩।
গতকাল শুক্রবার সকালে ৫ দশমিক ৭ মাত্রার ভূমিকম্পের রাজধানী ঢাকাসহ সারা দেশ কেঁপে ওঠে। এ ঘটনায় শিশুসহ ১০ জন নিহত ও ছয় শতাধিক ব্যক্তি আহত হয়েছেন।
সবচেয়ে বেশি—পাঁচজনের মৃত্যু হয়েছে নরসিংদীতে। ঢাকায় চার ও নারায়ণগঞ্জে একজন মারা যান। ভূমিকম্পের সময় আতঙ্কে অনেকেই ভবন থেকে লাফিয়ে পড়েন। এ ছাড়া কিছু ভবন হেলে পড়ে ও ফাটল দেখা দেয়।
রাজধানী মৃদু ভূমিকম্প অনুভূত হয়েছে। গতকালের জোরালো ভূমিকম্পে ১০ জনের প্রাণহানির পর আজ শনিবার সন্ধ্যায় দ্বিতীয়বারের মতো ভূমিকম্প হয়। যুক্তরাষ্ট্রের ভূতাত্ত্বিক জরিপ সংস্থা (ইউএসজিএস) বলছে, আজ শনিবার সন্ধ্যা ৬টা ৬ মিনিট ৫ সেকেন্ডে এই ভূমিকম্প শুরু হয়।
দুই দিনে রাজধানী ঢাকা ও আশপাশের অঞ্চলে চারটি ভূমিকম্প হয়ে গেল। এর মধ্যে গতকাল শুক্রবার ৫.৭ মাত্রার ভূমিকম্পটি ১০ জনের প্রাণহানি ঘটিয়েছে। উৎপত্তিস্থল ছিল ঢাকার অদূরে নরসিংদীর ঘোড়াশালে। আর আজ সকাল ও সন্ধ্যায় তিন দফায় মৃদু ভূমিকম্প হয়েছে, ঢাকাসহ আশপাশের এলাকায়।
আজ শনিবার দিনের দ্বিতীয় ভূমিকম্পের উৎপত্তিস্থল ছিল রাজধানীর বাড্ডা এলাকায়। আবহাওয়া অধিদপ্তরের ভূকম্পন ইউনিট জানিয়েছে, আজ শনিবার (২২ নভেম্বর ২০২৫) সন্ধ্যা ৬টা ৬ মিনিট ৫ সেকেন্ডে রাজধানীতে ৪ দশমিক ৩ মাত্রার এই ভূমিকম্প অনুভূত হয়।
সকালে রিখটার স্কেলে ৩.৩ মাত্রার মৃদু ভূমিকম্পটির উৎপত্তিস্থল সাভারের বাইপাইল নয়, নরসিংদীর পলাশ এলাকায় ছিল। প্রাথমিক তথ্যের তিন ঘণ্টা পর শনিবার বিকেল ৪টার দিকে আবহাওয়া অধিদপ্তর এই সংশোধনী দিল।
সকালে রিখটার স্কেলে ৩.৩ মাত্রার মৃদু ভূমিকম্পটির উৎপত্তিস্থল সাভারের বাইপাইল নয়, নরসিংদীর পলাশ এলাকায় ছিল। প্রাথমিক তথ্যের তিন ঘণ্টা পর শনিবার বিকেল ৪টার দিকে আবহাওয়া অধিদপ্তর এই সংশোধনী দিল।
এর আগে বেলা ১টার দিকে ঢাকাসহ আশপাশের এলাকায় অনুভূত ৩ দশমিক ৩ মাত্রার এই ভূমিকম্পের উৎস সাভারের আশুলিয়ার বাইপাইল এলাকায় ছিল জানিয়েছিল আবহাওয়া অধিদপ্তর। পরে বিকেলে সংশোধনীতে বলা হয়, বিশ্লেষণে সমস্যার কারণে এই ভুল হয়েছিল।
উৎপত্তিস্থল পরিবর্তন ছাড়া বাকি সব তথ্য অপরিবর্তিত রয়েছে। সকাল ১০টা ৩৬ মিনিট ১২ সেকেন্ডে ভূমিকম্পটি অনুভূত হয়। রিখটার স্কেলে এর মাত্রা ৩ দশমিক ৩।
আবহাওয়া অধিদপ্তরের আবহাওয়াবিদ তরিফুল নেওয়াজ কবির জানান, তাঁদের বিশ্লেষণে একটু সমস্যা হয়েছিল। বাইপাইলে নয়, নরসিংদীর পলাশে আজ সকাল ১০টা ৩৬ মিনিট ১২ সেকেন্ডে রিখটার স্কেলে ৩ দশমিক ৩ মাত্রার মৃদু ভূমিকম্প হয়েছে।
গতকাল শুক্রবার সকালে ৫ দশমিক ৭ মাত্রার ভূমিকম্পের রাজধানী ঢাকাসহ সারা দেশ কেঁপে ওঠে। এ ঘটনায় শিশুসহ ১০ জন নিহত ও ছয় শতাধিক ব্যক্তি আহত হয়েছেন।
সবচেয়ে বেশি—পাঁচজনের মৃত্যু হয়েছে নরসিংদীতে। ঢাকায় চার ও নারায়ণগঞ্জে একজন মারা যান। ভূমিকম্পের সময় আতঙ্কে অনেকেই ভবন থেকে লাফিয়ে পড়েন। এ ছাড়া কিছু ভবন হেলে পড়ে ও ফাটল দেখা দেয়।
রাজধানী মৃদু ভূমিকম্প অনুভূত হয়েছে। গতকালের জোরালো ভূমিকম্পে ১০ জনের প্রাণহানির পর আজ শনিবার সন্ধ্যায় দ্বিতীয়বারের মতো ভূমিকম্প হয়। যুক্তরাষ্ট্রের ভূতাত্ত্বিক জরিপ সংস্থা (ইউএসজিএস) বলছে, আজ শনিবার সন্ধ্যা ৬টা ৬ মিনিট ৫ সেকেন্ডে এই ভূমিকম্প শুরু হয়।৬ ঘণ্টা আগে
দুই দিনে রাজধানী ঢাকা ও আশপাশের অঞ্চলে চারটি ভূমিকম্প হয়ে গেল। এর মধ্যে গতকাল শুক্রবার ৫.৭ মাত্রার ভূমিকম্পটি ১০ জনের প্রাণহানি ঘটিয়েছে। উৎপত্তিস্থল ছিল ঢাকার অদূরে নরসিংদীর ঘোড়াশালে। আর আজ সকাল ও সন্ধ্যায় তিন দফায় মৃদু ভূমিকম্প হয়েছে, ঢাকাসহ আশপাশের এলাকায়।২৪ মিনিট আগে
আজ শনিবার দিনের দ্বিতীয় ভূমিকম্পের উৎপত্তিস্থল ছিল রাজধানীর বাড্ডা এলাকায়। আবহাওয়া অধিদপ্তরের ভূকম্পন ইউনিট জানিয়েছে, আজ শনিবার (২২ নভেম্বর ২০২৫) সন্ধ্যা ৬টা ৬ মিনিট ৫ সেকেন্ডে রাজধানীতে ৪ দশমিক ৩ মাত্রার এই ভূমিকম্প অনুভূত হয়।৬ ঘণ্টা আগে
ইউরো মেডিটেরানিয়ান সিসমোলজিক্যাল সেন্টারের তথ্য বলছে, আজ শনিবার সন্ধ্যা ৬টা ৬ মিনিট ৩২ সেকেন্ডে এই ভূমিকম্প শুরু হয়। ৩ দশমিক ৭ মাত্রার মাত্রার এই ভূমিকম্পের উৎপত্তিস্থল ঢাকা থেকে ৮ কিলোমিটার উত্তর–উত্তরপূর্বাঞ্চলে। এর গভীরতা ছিল মাত্র ১০ কিলোমিটার।৭ ঘণ্টা আগে