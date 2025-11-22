Ajker Patrika
পরিবেশ

এবার ৪.৩ মাত্রার ভূমিকম্পে কাঁপল ঢাকা

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
আপডেট : ২২ নভেম্বর ২০২৫, ১৯: ১৩
ফাইল ছবি
রাজধানী ঢাকায় ফের ভূমিকম্প অনুভূত হয়েছে। গতকালের জোরালো ভূমিকম্পে ১০ জনের প্রাণহানির পর আজ শনিবার সন্ধ্যায় দ্বিতীয়বারের মতো ভূমিকম্প হয়। যুক্তরাষ্ট্রের ভূতাত্ত্বিক জরিপ সংস্থা (ইউএসজিএস) বলছে, আজ শনিবার সন্ধ্যা ৬টা ৬ মিনিট ৫ সেকেন্ডে এই ভূমিকম্প শুরু হয়।

রিখটার স্কেলে ৪ দশমিক ৩ মাত্রার এই ভূমিকম্পের উৎপত্তিস্থল ঢাকার অদূরে নরসিংদী থেকে ১১ কিলোমিটার পশ্চিমে। এর গভীরতা ছিল মাত্র ১০ কিলোমিটার, যা গতকালের ভূমিকম্পের সমান।

এর আগে সকালে ঢাকাসহ আশপাশের এলাকায় অনুভূত ভূমিকম্পের উৎস ছিল নরসিংদীর পলাশ। সকাল ১০টা ৩৬ মিনিট ১২ সেকেন্ডে ভূমিকম্পটি অনুভূত হয়। রিখটার স্কেলে এর মাত্রা ৩ দশমিক ৩।

গতকাল শুক্রবার সকালে ৫ দশমিক ৭ মাত্রার ভূমিকম্পের রাজধানী ঢাকাসহ সারা দেশ কেঁপে ওঠে। এ ঘটনায় শিশুসহ ১০ জন নিহত ও ছয় শতাধিক ব্যক্তি আহত হয়েছেন।

সবচেয়ে বেশি—পাঁচজনের মৃত্যু হয়েছে নরসিংদীতে। ঢাকায় চার ও নারায়ণগঞ্জে একজন মারা যান। ভূমিকম্পের সময় আতঙ্কে অনেকেই ভবন থেকে লাফিয়ে পড়েন। এ ছাড়া কিছু ভবন হেলে পড়ে ও ফাটল দেখা দেয়।

