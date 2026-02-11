রাজধানীতে ‘ফ্রি অ্যানিমেল ক্লিনিক’ উদ্বোধন করলেন তারেক রহমান

রাজধানীর ব্যস্ত নগরজীবনের ভিড়ে অবহেলিত, আহত কিংবা অসুস্থ প্রাণীদের জন্য খুলে গেল এক আশ্রয় দ্বার। প্রাণীদের জন্য বিনা মূল্যে চিকিৎসা, প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা, টিকাদান, পরামর্শ এবং জরুরি চিকিৎসাসহায়তা দেওয়া হবে এই ফ্রি ক্লিনিকে। পথপ্রাণী থেকে শুরু করে স্বল্প আয়ের মানুষের পোষা প্রাণী—সবার জন্যই এ সেবা উন্মুক্ত থাকবে।
আজ বুধবার রাজধানীর বনানীর কে-ব্লকের ২৪ নম্বর রোডের ১৮ নম্বর ভবনে এই ফ্রি অ্যানিমেল ক্লিনিকের উদ্বোধন করেন বিএনপির চেয়ারম্যান তারেক রহমান।
এই ক্লিনিকের উদ্যোক্তা বাংলাদেশ অ্যানিমেল ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের (বাওয়া)। যার প্রধান পৃষ্ঠপোষক তারেক রহমান। এই উদ্যোগ দেশের পশুদের স্বাস্থ্য সুরক্ষা ও কল্যাণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে বলে প্রত্যাশা তাঁর।
বাওয়ার সদস্যরা বলেন, ‘দেশ হোক সকল প্রাণের নিরাপদ আবাসস্থল’—এই স্লোগানকে সামনে রেখে সংগঠনটি দীর্ঘদিন ধরে প্রাণী ও প্রকৃতি সংরক্ষণে কাজ করে যাচ্ছে। ঢাকায় তাঁরা ইতিমধ্যে আহত প্রাণীদের জন্য একটি বিনা মূল্যের অ্যাম্বুলেন্সসেবা চালু করেছে, যা জরুরি পরিস্থিতিতে দ্রুত সাড়া দিয়ে প্রাণী উদ্ধার ও চিকিৎসায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।
ঢাকা শহরে প্রতিদিনই সড়ক দুর্ঘটনা, অসুস্থতা কিংবা নির্যাতনের শিকার হচ্ছে অসংখ্য প্রাণী। অনেক সময় চিকিৎসার অভাবে তারা ধুঁকে ধুঁকে মারা যায়। এমন বাস্তবতায় এই ফ্রি অ্যানিমেল ক্লিনিক নতুন আশার বার্তা হয়ে এসেছে বলে মনে করছেন সংশ্লিষ্টরা।
সংগঠনের নেতারা বলেন, শুধু চিকিৎসা দেওয়াই নয়। এই উদ্যোগের মাধ্যমে মানুষকে প্রাণী রক্ষায় আরও সচেতন ও দায়িত্বশীল করে তোলাই তাঁদের লক্ষ্য। প্রাণীদের প্রতি সহমর্মিতা বাড়লে সমাজে সহিংসতা কমবে এবং মানবিক মূল্যবোধ আরও শক্তিশালী হবে—এমন প্রত্যাশা তাঁদের।
বাংলাদেশে পানি–সাশ্রয়ী ধান চাষ এবং কৃষিক্ষেত্রে মিথেন নিঃসরণ কমানোর লক্ষ্যে দেশীয় একটি বেসরকারি সংস্থার সঙ্গে কাজ করবে জাপানি কোম্পানি মিৎসুই অ্যান্ড কোং। তবে মিৎসুই–এর লক্ষ্য মূলত বাংলাদেশে এই পদ্ধতি প্রচলনে সহায়তা করে কার্বন ক্রেডিট অর্জন করা। জাপানি সংবাদমাধ্যম নিক্কেই এশিয়ার প্রতিবেদন...৪ ঘণ্টা আগে
আজ সকাল ৯টায় রাজধানী ঢাকায় সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ১৮ দশমিক ৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস। এ সময় দেশের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল পঞ্চগড়ের তেঁতুলিয়ায় ১০ দশমিক ৭।৭ ঘণ্টা আগে
সাধারণত শীতের মৌসুমে বাতাসে শুষ্কতা বেশি থাকায় বেড়ে যায় ধূলিকণার পরিমাণ। আর এ কারণে বায়ুদূষণও বাড়তে থাকে। আজ বুধবার সুইজারল্যান্ডভিত্তিক বায়ুমান পর্যবেক্ষণকারী সংস্থা আইকিউএয়ারের তালিকার সকাল ৯টার রেকর্ডে দেখা যায়, ঢাকার বাতাসের মান ‘খুব অস্বাস্থ্যকর’।৯ ঘণ্টা আগে
রাজধানী ঢাকায় আজ বুধবার ভোরে হালকা কুয়াশা থাকলেও সূর্যের দেখা মিলেছে। তাপমাত্রাও গতকালের চেয়ে বেড়েছে। আগের দিন মঙ্গলবার সকালে ঢাকায় তাপমাত্রা ছিল ১৭ দশমিক ৯ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা আজ হয়েছে ১৮ দশমিক ৫।১১ ঘণ্টা আগে