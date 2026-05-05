Ajker Patrika
সিরিয়াল

শততম পর্বে দীপ্ত টিভির ‘পরম্পরা’

বিনোদন প্রতিবেদক, ঢাকা
শততম পর্বে দীপ্ত টিভির ‘পরম্পরা’
‘পরম্পরা’ ধারাবাহিকের দৃশ্য। ছবি: সংগৃহীত

দীপ্ত টিভিতে ধারাবাহিক নাটক ‘পরম্পরা’র প্রচার শুরু হয় এ বছরের ১ জানুয়ারি। ড্রামা, সাসপেন্স আর রোমান্সে ভরপুর নাটকটি দেখতে দেখতে পৌঁছে গেছে শততম পর্বে। আজ মঙ্গলবার রাত ৯টা ৩০ মিনিটে দীপ্ত টিভিতে দেখা যাবে পরম্পরা নাটকের ১০০তম পর্ব।

শুরু থেকেই গল্পের গভীরতা আর চরিত্রের বৈচিত্র্যের কারণে পরম্পরা নাটকটি দর্শকদের পছন্দের তালিকায় জায়গা করে নিয়েছে। পারিবারিক বন্ধন আর আধুনিক জীবনের টানাপোড়েনের সংমিশ্রণ নাটকটিকে করেছে অনন্য। পরম্পরার চিত্রনাট্য ও সংলাপ লিখেছেন আফিফা মোহসিনা অরণি ও সরোয়ার সৈকত, পরিচালনায় আশিস রায়।

পরম্পরা নাটকের গল্পের কেন্দ্রে রয়েছে ইংল্যান্ডে বেড়ে ওঠা তরুণ নাহিয়ান। সে ঢাকায় ফিরে নতুন পরিবেশে নিজেকে মানিয়ে নিতে সংগ্রাম করে। তার আধুনিক জীবনযাপন ও চিন্তার সঙ্গে পরিবারের সদস্যদের মতপার্থক্য দেখা দেয়। গেম ডেভেলপার হওয়ার স্বপ্ন থাকলেও পরিবারের চাপে ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ার বাধ্যবাধকতা তাকে মানসিকভাবে বিপর্যস্ত করে তোলে। নাহিয়ানের জীবন আরও জটিল হয়ে ওঠে যখন ফুফাতো বোন রাশার সঙ্গে তার বিয়ে ঠিক হয়।

পারিবারিক সিদ্ধান্তে যখন তাদের বিয়ের আয়োজন চলছিল, তখন নিজের বিয়ের আসর থেকে পালিয়ে আসা মেঘার নাটকীয় আগমন সব সমীকরণ বদলে দেয়। রাশার সঙ্গে বিয়ে ভেঙে দিয়ে মেঘাকে নিয়ে অজানার উদ্দেশে বাড়ি ছাড়ে নাহিয়ান। বাবার বিত্তবৈভব, আভিজাত্য আর বিলাসী জীবন পেছনে ফেলে ছোট একটি রুমে শুরু হয় তাদের কঠিন জীবনযুদ্ধ।

পরম্পরা ধারাবাহিক নাটকে অভিনয় করেছেন ডলি জহুর, শতাব্দী ওয়াদুদ, সুষমা সরকার, শাফিউল রাজ, নূপুর আহসান, জান্নাতুল ফেরদৌস কাজল, কাজী রাজু, মিলি বাসার, সানজিদা মিলা, শানারেই দেবী শানু, রাগিব ইয়াসার প্রমুখ। দীপ্ত টিভিতে ধারাবাহিকটি প্রচারিত হচ্ছে প্রতি শনি থেকে বৃহস্পতিবার রাত ৯টা ৩০ মিনিটে।

বিষয়:

ছাপা সংস্করণআজকের বিনোদননাটকসিরিয়ালবিনোদনটেলিভিশন
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

মারা গেছেন সিকদার গ্রুপের এমডি রন হক সিকদার

মারা গেছেন সিকদার গ্রুপের এমডি রন হক সিকদার

এমপিওভুক্তির দাবিতে শিক্ষকদের ১২ দিনের আলটিমেটাম

এমপিওভুক্তির দাবিতে শিক্ষকদের ১২ দিনের আলটিমেটাম

বিজেপি জিতলে কে হবেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী, আলোচনায় যাঁরা

বিজেপি জিতলে কে হবেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী, আলোচনায় যাঁরা

মনিরার জন্য অপেক্ষা সন্ধ্যা পর্যন্ত, অন্যথায় নুসরাতের গেজেট প্রকাশ করবে ইসি

মনিরার জন্য অপেক্ষা সন্ধ্যা পর্যন্ত, অন্যথায় নুসরাতের গেজেট প্রকাশ করবে ইসি

রাঙামাটিতে ছাত্রদলের দুই পক্ষে সংঘর্ষ, ১৪৪ ধারা জারি

রাঙামাটিতে ছাত্রদলের দুই পক্ষে সংঘর্ষ, ১৪৪ ধারা জারি

সম্পর্কিত

‘এটা আমাদেরই গল্প’র শেষ পর্বে রুমি ও দোলার অভিনয়

‘এটা আমাদেরই গল্প’র শেষ পর্বে রুমি ও দোলার অভিনয়

লন্ডনে রেইনবো উৎসবে বাংলাদেশের ৬ সিনেমা

লন্ডনে রেইনবো উৎসবে বাংলাদেশের ৬ সিনেমা

কানে ‘মানজুম্মেল বয়েজ’ পরিচালকের নতুন সিনেমা

কানে ‘মানজুম্মেল বয়েজ’ পরিচালকের নতুন সিনেমা

শততম পর্বে দীপ্ত টিভির ‘পরম্পরা’

শততম পর্বে দীপ্ত টিভির ‘পরম্পরা’