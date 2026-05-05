লন্ডনে রেইনবো উৎসবে বাংলাদেশের ৬ সিনেমা

লন্ডনের রেইনবো আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে প্রদর্শিত হবে বাংলাদেশের ৬ সিনেমা। ১৭ মে পূর্ব লন্ডনের জেনেসি সিনেমা হলে শুরু হবে এ উৎসবের ২৭তম আসর, চলবে ২৩ মে পর্যন্ত। সপ্তাহব্যাপী এই উৎসবে ১০টি দেশের ২৫টির বেশি সিনেমা প্রদর্শিত হবে। উৎসবের উদ্বোধনী সিনেমা হিসেবে প্রদর্শিত হবে সুমন ধর পরিচালিত ‘আগন্তুক’। এতে অভিনয় করেছেন পূজা চেরী ও শ্যামল মাওলা। বাংলাদেশের অন্য সিনেমাগুলো হলো সোহেল রানা বয়াতির সিনেমা ‘নয়া মানুষ’, অভিনয়ে আশিষ খন্দকার, রওনক হাসান, মৌসুমী হামিদ; জোবায়দুর রহমান পরিচালিত ‘উড়াল’, অভিনয়ে মাহফুজ মুন্না, সোহেল তৌফিক, শান্ত চন্দ্র; অনন্য প্রতীক চৌধুরীর ‘নয়া নোট’, অভিনয়ে নাসিরউদ্দিন খান; আকাশ হকের ‘দ্য ইউনিভার্সিটি অব চানখাঁরপুল’, অভিনয়ে ববি বিশ্বাস, রকি খান প্রমুখ এবং জাক মীরের ‘দ্য স্টোরি অব আ রক’; অভিনয়ে সাহানা রহমান সুমি, সাফানা নমনী।
নয়া মানুষের পরিচালক সোহেল রানা বয়াতি জানান, উৎসবের দ্বিতীয় দিনে লন্ডনের জেনেসি সিনেমা হলে স্থানীয় সময় বিকেল ৫টা ৪৫ মিনিটে প্রদর্শিত হবে নয়া মানুষ। পরিচালক বলেন, ‘নয়া মানুষ সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির বার্তা দেয়। আমরা একটা সহজ-সরল গল্প সাধারণভাবে দর্শকদের কাছে পৌঁছে দিতে চেয়েছি। আমাদের এই প্রচেষ্টাকে সবাই উৎসাহিত করছেন। বাংলাদেশের চলচ্চিত্র যখন কোনো আন্তর্জাতিক উৎসবে অংশগ্রহণ করে, তখন একজন চলচ্চিত্রকর্মী হিসেবে গর্ববোধ করি।’
আ. মা. ম. হাসানুজ্জামানের ‘বেদনার বালুচরে’ উপন্যাস অবলম্বনে তৈরি হয়েছে নয়া মানুষ। সংলাপ ও চিত্রনাট্য লিখেছেন মাসুম রেজা।
পারিবারিক গল্প নিয়ে নির্মিত সিরিজ ‘এটা আমাদেরই গল্প’র সমাপ্তি টানতে যাচ্ছেন মুহাম্মদ মোস্তফা কামাল রাজ। শেষ পর্বের বিশেষ চমক হিসেবে পর্দায় হাজির হচ্ছেন সংগীতশিল্পী আরফিন রুমি ও দোলা রহমান। ৮ মে বেলা ৩টায় প্রচার করা হবে দেড় ঘণ্টা দৈর্ঘ্যের শেষ পর্বটি।১ ঘণ্টা আগে
কোচির একদল বন্ধু ঘুরতে যায় কোদাইকানাল। ফিরতি পথে তারা গুনা গুহা দেখতে যায়। নিরাপত্তারক্ষীর চোখ ফাঁকি দিয়ে ঢুকে পড়ে গুহার অনেক ভেতরে। এই দলের এক সদস্য সুভাষ পা পিছলে ৯০০ ফুট গভীর গর্তে পড়ে যায়। সুভাষকে উদ্ধারের চেষ্টা করতে থাকে বাকি বন্ধুরা।১ ঘণ্টা আগে
দীপ্ত টিভিতে ধারাবাহিক নাটক ‘পরম্পরা’র প্রচার শুরু হয় এ বছরের ১ জানুয়ারি। ড্রামা, সাসপেন্স আর রোমান্সে ভরপুর নাটকটি দেখতে দেখতে পৌঁছে গেছে শততম পর্বে। আজ মঙ্গলবার রাত ৯টা ৩০ মিনিটে দীপ্ত টিভিতে দেখা যাবে পরম্পরা নাটকের ১০০তম পর্ব।১ ঘণ্টা আগে
রচিত সিংয়ের সঙ্গে হুমা কুরেশির সম্পর্কের গুঞ্জন অনেক দিনের। কয়েক বছর ধরে প্রেম করলেও নিজেদের সম্পর্ক প্রকাশ্যে আনেননি তাঁরা। মাঝে মাঝে বলিউডের বিভিন্ন পার্টি ও সিনেমার প্রিমিয়ারে একসঙ্গে দেখা গেলেও ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে সব সময়ই সতর্ক ছিলেন রচিত-হুমা।২ ঘণ্টা আগে