Ajker Patrika
গান

‘এটা আমাদেরই গল্প’র শেষ পর্বে রুমি ও দোলার অভিনয়

বিনোদন প্রতিবেদক, ঢাকা
‘এটা আমাদেরই গল্প’র শেষ পর্বে রুমি ও দোলার অভিনয়
সিরিজের শুটিংয়ের লুকে দোলা ও রুমি। ছবি: নির্মাতার সৌজন্যে

পারিবারিক গল্প নিয়ে নির্মিত সিরিজ ‘এটা আমাদেরই গল্প’র সমাপ্তি টানতে যাচ্ছেন মুহাম্মদ মোস্তফা কামাল রাজ। শেষ পর্বের বিশেষ চমক হিসেবে পর্দায় হাজির হচ্ছেন সংগীতশিল্পী আরফিন রুমি ও দোলা রহমান। ৮ মে বেলা ৩টায় প্রচার করা হবে দেড় ঘণ্টা দৈর্ঘ্যের শেষ পর্বটি।

এটা আমাদেরই গল্পর টাইটেল গানের সুর করেছেন ও গেয়েছেন আরফিন রুমি। তাঁর সঙ্গে দ্বৈত কণ্ঠ দিয়েছেন দোলা রহমান। গানের কথা লিখেছেন মাহমুদ মানজুর। টাইটেল গানের সূত্র ধরে রুমি ও দোলাকে পর্দায় হাজির করছেন নির্মাতা রাজ। একটি বিশেষ দৃশ্যে সংগীতশিল্পী হিসেবেই অভিনয় করবেন এই দুই শিল্পী। সেই সঙ্গে দুজনেই গেয়ে শোনাবেন নিজেদের গাওয়া সিরিজের টাইটেল গানটি।

এ প্রসঙ্গে আরফিন রুমি বলেন, ‘এই সিরিজে আমার ও দোলার অভিনয়ের পরিকল্পনাটা নির্মাতা মুহাম্মদ মোস্তফা কামাল রাজের। তাঁর অনুরোধেই সিরিজের একটি বিশেষ দৃশ্যে থাকছি আমরা। তবে আলাদা কোনো চরিত্রে নয়, আমাদের শিল্পী পরিচয়েই দর্শক দেখতে পাবেন।’

সিরিজের জন্য আরও দুটি গান তৈরি হয়েছে। ‘সে মানালে’ শিরোনামের গানটি নিজের সুর ও সংগীতায়োজনে গেয়েছেন শাহরিয়ার মার্সেল। লিখেছেন তারিক তুহিন। ‘জানি না’ শিরোনামের গানটি সুর করেছেন ও গেয়েছেন প্রত্যয় খান। তাঁর সঙ্গে এতে দ্বৈত কণ্ঠ দিয়েছেন সুস্মিতা। লিখেছেন সিয়াম সরকার।

গত বছরের ৫ নভেম্বর থেকে সপ্তাহের প্রতি মঙ্গল ও বুধবার রাত ৯টা ৩০ মিনিটে চ্যানেল আইয়ে প্রচার হয়েছে ‘এটা আমাদেরই গল্প’। প্রচারের পর দিন সপ্তাহের প্রতি বুধ ও বৃহস্পতিবার দুপুর ১২টায় ইউটিউবে সিনেমাওয়ালা চ্যানেলে মুক্তি পেয়েছে নতুন পর্ব দুটি। তবে শেষ সপ্তাহের আয়োজনে সময়সূচিতে বদল আনা হয়েছে। লাস্ট চ্যাপ্টার নামে সিরিজের ৫১তম পর্বটি প্রচার করা হবে বুধবারের পরিবর্তে বৃহস্পতিবার ৭ মে দুপুর ১২টায় এবং ৮ মে শুক্রবার বেলা ৩টায় প্রচার করা হবে ৯২ মিনিট দৈর্ঘ্যের মেগা এপিসোড। এটাই সিরিজের শেষ ও ৫২তম পর্ব।

এরই মধ্যে সবচেয়ে দ্রুততম সময়ে কোটি ভিউর মাইলফলক অতিক্রম করে ইতিহাস গড়েছে দেশীয় এই সিরিজের ৫০তম পর্বটি। পাকিস্তানি সিরিয়াল ‘কাভি মে কাভি তুম’ থেকে অনুপ্রাণিত হয়ে বাংলাদেশের পারিবারিক সংস্কৃতিকে উপজীব্য করে এটা আমাদেরই গল্প বানিয়েছেন মুহাম্মদ মোস্তফা কামাল রাজ। পারিবারিক দ্বন্দ্ব আর বন্ধনকে ঘিরে রচিত সিরিজের গল্প, সুন্দর নির্মাণশৈলী ও প্রাণবন্ত অভিনয় দর্শকদের মন ছুঁয়েছে।

‘এটা আমাদেরই গল্প’তে অভিনয় করেছেন ইরফান সাজ্জাদ, খায়রুল বাসার, কেয়া পায়েল, সুনেরাহ বিনতে কামাল, নাদের চৌধুরী, শিল্পী সরকার অপু, মাহমুদুল ইসলাম মিঠু, এম এন ইউ রাজু, মুকিত জাকারিয়া, ডিকন নূর, ইসরাত অতিথি, অদিতি জামান স্নেহা প্রমুখ।

বিষয়:

ছাপা সংস্করণআজকের বিনোদননাটকবিনোদনটেলিভিশন
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

মারা গেছেন সিকদার গ্রুপের এমডি রন হক সিকদার

মারা গেছেন সিকদার গ্রুপের এমডি রন হক সিকদার

এমপিওভুক্তির দাবিতে শিক্ষকদের ১২ দিনের আলটিমেটাম

এমপিওভুক্তির দাবিতে শিক্ষকদের ১২ দিনের আলটিমেটাম

বিজেপি জিতলে কে হবেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী, আলোচনায় যাঁরা

বিজেপি জিতলে কে হবেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী, আলোচনায় যাঁরা

মনিরার জন্য অপেক্ষা সন্ধ্যা পর্যন্ত, অন্যথায় নুসরাতের গেজেট প্রকাশ করবে ইসি

মনিরার জন্য অপেক্ষা সন্ধ্যা পর্যন্ত, অন্যথায় নুসরাতের গেজেট প্রকাশ করবে ইসি

রাঙামাটিতে ছাত্রদলের দুই পক্ষে সংঘর্ষ, ১৪৪ ধারা জারি

রাঙামাটিতে ছাত্রদলের দুই পক্ষে সংঘর্ষ, ১৪৪ ধারা জারি

সম্পর্কিত

‘এটা আমাদেরই গল্প’র শেষ পর্বে রুমি ও দোলার অভিনয়

‘এটা আমাদেরই গল্প’র শেষ পর্বে রুমি ও দোলার অভিনয়

লন্ডনে রেইনবো উৎসবে বাংলাদেশের ৬ সিনেমা

লন্ডনে রেইনবো উৎসবে বাংলাদেশের ৬ সিনেমা

কানে ‘মানজুম্মেল বয়েজ’ পরিচালকের নতুন সিনেমা

কানে ‘মানজুম্মেল বয়েজ’ পরিচালকের নতুন সিনেমা

শততম পর্বে দীপ্ত টিভির ‘পরম্পরা’

শততম পর্বে দীপ্ত টিভির ‘পরম্পরা’