কানে ‘মানজুম্মেল বয়েজ’ পরিচালকের নতুন সিনেমা

কোচির একদল বন্ধু ঘুরতে যায় কোদাইকানাল। ফিরতি পথে তারা গুনা গুহা দেখতে যায়। নিরাপত্তারক্ষীর চোখ ফাঁকি দিয়ে ঢুকে পড়ে গুহার অনেক ভেতরে। এই দলের এক সদস্য সুভাষ পা পিছলে ৯০০ ফুট গভীর গর্তে পড়ে যায়। সুভাষকে উদ্ধারের চেষ্টা করতে থাকে বাকি বন্ধুরা।
এমন গল্পে তৈরি হয়েছিল ‘মানজুম্মেল বয়েজ’। মালয়ালম পরিচালক চিদাম্বরাম তাঁর এই দ্বিতীয় সিনেমা দিয়েই বাজিমাত করেন। ২০২৪ সালে তাঁর মানজুম্মেল বয়েজ ইতিহাস সৃষ্টি করে। মাত্র ২০ কোটিতে তৈরি সিনেমাটি আয় করে প্রায় আড়াই শ কোটি রুপি। এই সাফল্যের ধারাবাহিকতায় এবার তৃতীয় সিনেমা নিয়ে আসছেন চিদাম্বরাম। নতুন সিনেমা ‘বালান—দ্য বয়’ দিয়ে তিনি এবার পা রাখছেন বিশ্বমঞ্চে।
সংবাদমাধ্যম ভ্যারাইটি ইন্ডিয়া জানিয়েছে, ৭৯তম কান চলচ্চিত্র উৎসবের মার্শে দো ফিল্ম বিভাগে প্রদর্শনের জন্য নির্বাচিত হয়েছে বালান—দ্য বয়। সিনেমাটির প্রিমিয়ার হবে ১৪ মে স্থানীয় সময় রাত ৮টায় অলিম্পিয়া ৯ থিয়েটারে। কান উৎসবে জায়গা পাওয়ার এ ঘটনাকে চিদাম্বরামের ক্যারিয়ারের অন্যতম সেরা সাফল্য হিসেবে দেখা হচ্ছে।
বালান—দ্য বয় একটি মানবিক আবেগ ও সামাজিক বাস্তবতার গল্প। সিনেমার কেন্দ্রে আছে এক কিশোর। দারুণ এক শৈশব ছিল তার। কিন্তু হঠাৎ করেই তার মা নিখোঁজ হয়ে যায়। মায়ের খোঁজে বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে পড়ে সে। এই জার্নি নিয়ে তৈরি হয়েছে বালান। নামভূমিকায় অভিনয় করেছেন একজন নবাগত শিল্পী। এ ছাড়া মালয়ালম ইন্ডাস্ট্রির কয়েকজন পরিচিত মুখকে দেখা যাবে গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে।
কান উৎসবে জায়গা পাওয়া নিয়ে পরিচালক চিদাম্বরাম বলেন, ‘কান উৎসব বরাবরই সেই সব সিনেমার জন্য আদর্শ জায়গা, যা আস্থা রাখে দর্শকদের ওপর। বালানও পুরোপুরি দর্শকদের ওপর আস্থাশীল। এটি এমন এক গল্প, যা শেষ হয়ে গেলেও দর্শকদের মনে রয়ে যাবে বহুকাল।’
বালান—দ্য বয় সিনেমার সংগীত করেছেন সুশিন শ্যাম, যিনি এর আগে ‘কুম্বালাঙ্গি নাইটস’, ‘মিন্নাল মুরালি’, ‘আভেশম’, ‘মানজুম্মেল বয়েজ’সহ আলোচিত অনেক সিনেমার সংগীত করেছেন। কেভিএন প্রোডাকশনস ও থেসপিয়ান ফিল্মস নিবেদিত বালান প্রযোজনা করেছেন ভেঙ্কট কে নারায়ণ ও শৈলজা দেশাই ফেন। এ বছরের শেষ নাগাদ প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পেতে পারে সিনেমাটি।
পারিবারিক গল্প নিয়ে নির্মিত সিরিজ ‘এটা আমাদেরই গল্প’র সমাপ্তি টানতে যাচ্ছেন মুহাম্মদ মোস্তফা কামাল রাজ। শেষ পর্বের বিশেষ চমক হিসেবে পর্দায় হাজির হচ্ছেন সংগীতশিল্পী আরফিন রুমি ও দোলা রহমান। ৮ মে বেলা ৩টায় প্রচার করা হবে দেড় ঘণ্টা দৈর্ঘ্যের শেষ পর্বটি।১ ঘণ্টা আগে
লন্ডনের রেইনবো আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে প্রদর্শিত হবে বাংলাদেশের ৬ সিনেমা। ১৭ মে পূর্ব লন্ডনের জেনেসি সিনেমা হলে শুরু হবে এ উৎসবের ২৭তম আসর, চলবে ২৩ মে পর্যন্ত। সপ্তাহব্যাপী এই উৎসবে ১০টি দেশের ২৫টির বেশি সিনেমা প্রদর্শিত হবে।১ ঘণ্টা আগে
দীপ্ত টিভিতে ধারাবাহিক নাটক ‘পরম্পরা’র প্রচার শুরু হয় এ বছরের ১ জানুয়ারি। ড্রামা, সাসপেন্স আর রোমান্সে ভরপুর নাটকটি দেখতে দেখতে পৌঁছে গেছে শততম পর্বে। আজ মঙ্গলবার রাত ৯টা ৩০ মিনিটে দীপ্ত টিভিতে দেখা যাবে পরম্পরা নাটকের ১০০তম পর্ব।১ ঘণ্টা আগে
রচিত সিংয়ের সঙ্গে হুমা কুরেশির সম্পর্কের গুঞ্জন অনেক দিনের। কয়েক বছর ধরে প্রেম করলেও নিজেদের সম্পর্ক প্রকাশ্যে আনেননি তাঁরা। মাঝে মাঝে বলিউডের বিভিন্ন পার্টি ও সিনেমার প্রিমিয়ারে একসঙ্গে দেখা গেলেও ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে সব সময়ই সতর্ক ছিলেন রচিত-হুমা।২ ঘণ্টা আগে