এপ্রিলে এসেছে ৬ লাখ টন জ্বালানি তেল, আসবে এ মাসেও

মধ্যপ্রাচ্যে যুদ্ধের কারণে মার্চ মাসে দেশের জ্বালানি খাত সংকটে পড়ে। এরপর দীর্ঘমেয়াদি সংকট এড়াতে দ্রুত আমদানি বাড়ানোর উদ্যোগ নেয় সরকার। এর ধারাবাহিকতায় এপ্রিল মাসে দেশে এসেছে সর্বোচ্চ জ্বালানি তেল, ৬ লাখ ৫ হাজার ২২৭ টন।
২০টি জাহাজে চট্টগ্রাম বন্দরে এসেছে এই তেল। সর্বশেষ গত ৩০ এপ্রিল সকালেও বন্দর জেটি ও বহির্নোঙরে মোট আটটি জ্বালানিবাহী জাহাজ অবস্থান করছিল। আমদানি করা তেলের মধ্যে ৪ লাখ ৬৩ হাজার টন এরই মধ্যে জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয় গ্রহণ করেছে। বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম করপোরেশন (বিপিসি) ও শিপিং এজেন্ট সংশ্লিষ্টরা এসব তথ্য নিশ্চিত করেছেন।
এপ্রিলের মতো মে মাসেও ১ লাখ টন ক্রুড অয়েলসহ ১৭ জাহাজে ৬ লাখ টনের মতো জ্বালানি তেল দেশে আসবে বলে জানিয়েছেন বিপিসির কর্মকর্তারা। পরিশোধিত জ্বালানি আমদানি বাড়ানোয় মজুতও বেড়ে গেছে। এই কারণে চলতি মাসে জ্বালানি তেল সরবরাহ নিয়ে আপাতত স্বস্তিতে বিপিসি। এমনটিই বলছেন বিপিসির মহাব্যবস্থাপক (অপারেশন ও বাণিজ্য) মোহাম্মদ জাহিদ হোসাইন।
বিপিসি ও শিপিং এজেন্ট সূত্রে জানা যায়, বর্তমানে স্টোরেজ ও জাহাজ মিলিয়ে প্রায় ৩ লাখ টন ডিজেল মজুত আছে বিপিসির হাতে। দুশ্চিন্তা কেটে গেছে অকটেন-পেট্রল নিয়েও। এতে পুরো মে মাসের জ্বালানি সরবরাহ নিয়ে পুরোপুরি স্বস্তি ফিরেছে বিপিসিতে।
সংশ্লিষ্ট সূত্র জানায়, ১ লাখ টন অপরিশোধিত তেল মে মাসের প্রথম সপ্তাহে (৬ মের মধ্যে) এসে পৌঁছালে পুনরায় উৎপাদনে আসবে দেশের একমাত্র রাষ্ট্রীয় জ্বালানি তেল পরিশোধনাগার ইস্টার্ন রিফাইনারিও।
এ বিষয়ে জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের মুখপাত্র (অপারেশন অনুবিভাগ) মো. মনির হোসেন চৌধুরী বলেন, ‘এপ্রিল মাসে সর্বোচ্চ জ্বালানি তেল আমদানি করা হয়েছে। এপ্রিল মাসে ৪ লাখ ৬৩ হাজার টন জ্বালানি আমরা গ্রহণ করেছি। মে মাসের জন্য পর্যাপ্ত জ্বালানির পরিকল্পনা নিশ্চিত করা হয়েছে। সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনার আওতায় সামনের জুন মাসকেও আমরা সাজিয়েছি।’
একই বিষয়ে বিপিসির অপারেশন ও বাণিজ্য বিভাগের মহাব্যবস্থাপক মোহাম্মদ জাহিদ হোসাইন বলেন, দেশে পর্যান্ত জ্বালানির মজুত রয়েছে। মে মাসেও প্রয়োজনীয় জ্বালানি আমদানির পরিকল্পনা নিশ্চিত করা হয়েছে।
