বিএসটিআইয়ের নতুন মহাপরিচালক কাজী ইমদাদুল হক

জাতীয় মান নির্ধারণ ও নিয়ন্ত্রণকারী প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ডস অ্যান্ড টেস্টিং ইনস্টিটিউশনের (বিএসটিআই) নতুন মহাপরিচালক হিসেবে নিয়োগ পেয়েছেন কাজী ইমদাদুল হক। জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের (এনবিআর) সদ্য অবসরপ্রাপ্ত কর কমিশনার, গবেষক ও লেখক কাজী ইমদাদুল হক সচিব পদমর্যাদায় চুক্তিভিত্তিক এ দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন। আজ রোববার তিনি নতুন পদে যোগদান করেন।
দীর্ঘ প্রায় তিন দশকের প্রশাসনিক অভিজ্ঞতাসম্পন্ন কাজী ইমদাদুল হক দেশের রাজস্ব প্রশাসন, অর্থনীতি ও সাহিত্য-সংস্কৃতি অঙ্গনে সুপরিচিত। বিসিএস (কর) ক্যাডারের সপ্তম ব্যাচের এই কর্মকর্তা ট্যাক্সেস আপিলাত ট্রাইব্যুনালের সাবেক প্রেসিডেন্ট এবং এনবিআরের কর কমিশনার হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন।
কাজী ইমদাদুল হক শিক্ষাজীবনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মৃত্তিকা, পানি ও পরিবেশ বিভাগ থেকে স্নাতকোত্তরে প্রথম শ্রেণিতে প্রথম স্থান অর্জন করেন। তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ে সাহিত্য প্রতিযোগিতায় দুবার চ্যাম্পিয়ন ও জাতীয় টিভি বিতর্কে তিন বছর ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ হলের প্রতিনিধিত্ব করেন। তাঁর গবেষণাধর্মী ‘কালো টাকা’ (ব্ল্যাক মানি) একটি আলোচিত গ্রন্থ।
