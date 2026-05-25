ঠাকুরগাঁওয়ে সাংবাদিককে হুমকির প্রতিবাদে মানববন্ধন

ঠাকুরগাঁওয়ে যুবদল নেতা জুয়েল রানার বিরুদ্ধে সাংবাদিক আল মামুন জীবনকে হত্যার হুমকি দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে। এর প্রতিবাদে মানববন্ধন করেছেন স্থানীয় সাংবাদিকেরা। ঠাকুরগাঁওয়ের বালিয়াডাঙ্গী প্রেসক্লাবের উদ্যোগে বালিয়াডাঙ্গী চৌরাস্তায় আজ সোমবার দুপুরে এ কর্মসূচি পালন করা হয়।
সাংবাদিক আল মামুন জীবন দৈনিক আজকের পত্রিকার বালিয়াডাঙ্গী প্রতিনিধি। তাঁকে হুমকি দেওয়া জুয়েল রানা উপজেলার ভানোর ইউনিয়ন যুবদলের আহ্বায়ক।
বিক্ষোভ ও মানববন্ধন কর্মসূচিতে বক্তব্য দেন বালিয়াডাঙ্গী প্রেসক্লাবের সভাপতি হারুন অর রশিদ, সাধারণ সম্পাদক এস এম মশিউর রহমান, সাবেক সভাপতি জুলফিকার আলী শাহ, প্রবীণ সাংবাদিক এন এম নুরুল ইসলাম, সাংবাদিক রাজিউর রহমান জেহাদ রাজু, বাংলানিউজ২৪-এর প্রতিনিধি রাসেল রানা মেহেদী এবং রূপালী বাংলাদেশের প্রতিনিধি ইলিয়াস আলী হৃদয়। আরও বক্তব্য দেন স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন স্বাধীন সমাজকল্যাণ পরিষদের সভাপতি মোহাম্মদ উল্লাহ রায়হান দুলু, বালিয়াডাঙ্গী প্রেসক্লাবের সাংগঠনিক সম্পাদক ফজলুর রহমান, সহসাধারণ সম্পাদক সাইফুল ইসলাম, সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক নুরনবী, সাংবাদিক হাসান আলী, জিয়াউর রহমান ও আব্দুল মোমেন প্রমুখ।
বক্তারা বলেন, ভানোর ইউনিয়ন যুবদলের আহ্বায়ক জুয়েল রানা ১১ মে পুলিশের মাদকবিরোধী অভিযানে মাদকসহ আটক হন। পরদিন ১২ মে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে মামলা দিয়ে তাঁকে আদালতে পাঠায় পুলিশ। সাংবাদিক আল মামুন জীবনের এ-সংক্রান্ত খবর আজকের পত্রিকায় প্রকাশ হয়। পাশাপাশি তিনি নিজের ফেসবুক পেজে সংবাদটি প্রকাশ করেন। পরে জামিনে মুক্তি হয়ে ১৯ মে দুপুরে মুঠোফোনে আল মামুন জীবনকে হত্যার হুমকি দেন জুয়েল রানা। এই ঘটনায় থানায় লিখিত অভিযোগ দিয়েছেন আল মামুন জীবন।
মানববন্ধনে সংহতি প্রকাশ করে আরও উপস্থিত ছিলেন কালের কণ্ঠের প্রতিনিধি আরিফ হাসান, এটিএন নিউজের প্রতিনিধি এম এ সামাদ, কালবেলার প্রতিনিধি রবিউল এহেসান রিপন ও সাংবাদিক মাজহারুল ইসলাম হৃদয়সহ স্থানীয় বিভিন্ন গণমাধ্যমের কর্মীরা।
ময়মনসিংহের হালুয়াঘাটে খেলার মাঠ না থাকায় একদল তরুণ বোরো ধান কাটার পর খেতে পড়ে থাকা নাড়া পরিষ্কার করে অস্থায়ী ফুটবল মাঠ তৈরি করছেন। খেলাধুলার সুযোগ তৈরি করতে তাঁদের এই উদ্যোগ স্থানীয়দের প্রশংসা কুড়িয়েছে।৮ মিনিট আগে
রাজশাহীতে বন্ধুর ছুরিকাঘাতে প্রাণ হারিয়েছেন আশিকুর রহমান (২৮) নামের এক যুবক। সোমবার সকালে রাজশাহীর দামকুড়া থানার জোতরাবোন এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। ধার নেওয়া ৪৫০ টাকা ফেরত না দেওয়ার কারণে এ ঘটনা ঘটান আশিকুরের বন্ধু ফয়সাল আলী জয় (২৬)।১১ মিনিট আগে
কৃষি, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদমন্ত্রী মোহাম্মদ আমিন উর রশিদ বলেছেন, কোরবানির সময় দেশে সংগৃহীত মোট চামড়ার ৬০ থেকে ৭০ শতাংশই বি-গ্রেডের হয়ে থাকে। অসতর্কভাবে পশুর চামড়া ছাড়ানোর কারণে অনেক সময় চামড়ার গুণগত মান নষ্ট হয়।২৮ মিনিট আগে
গত সপ্তাহে এই বস্তিতেই উচ্ছেদ অভিযানে গিয়ে পুলিশ হামলার শিকার হয়েছিল। ওই ঘটনায় কয়েক দিন পরই আজ বস্তিটিতে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় শতাধিক ঘর পুড়ে ছাই হয়ে গেল...৩৬ মিনিট আগে