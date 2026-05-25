ঢাকা-টাঙ্গাইল মহাসড়কের কালিহাতীতে ট্রাক উল্টে ১৫ জন নিহত, আহত ৬

ঢাকা-টাঙ্গাইল মহাসড়কের কালিহাতীতে রডবোঝাই একটি ট্রাক উল্টে ১৫ জন নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় ট্রাকের আরও ছয় যাত্রী আহত হয়েছেন। এঁরা সবাই ট্রাকে চেপে ঈদযাত্রায় উত্তরবঙ্গ যাচ্ছিলেন।
আজ সোমবার ভোর ৪টার দিকে ঢাকা-টাঙ্গাইল মহাসড়কের কালিহাতীর সরাতৈল দক্ষিণপাড়া এলাকায় দুর্ঘটনাটি ঘটে। নিহতদের নাম-পরিচয় এখন পর্যন্ত জানা যায়নি। ঘটনাস্থলে উদ্ধার কাজ করছেন পুলিশ ও ফায়ার সার্ভিসের সদস্যরা।
ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স স্টেশনের নিয়ন্ত্রণকক্ষের কর্মকর্তা রাফি আল ফারুক আজকের পত্রিকাকে এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।
তিনি বলেন, সোমবার ভোরে রডসহ যাত্রীবোঝাই একটি ট্রাক উত্তরবঙ্গের যাওয়ার পথে দুর্ঘটনাটি ঘটে। ঢাকা-টাঙ্গাইল মহাসড়কের সরাতৈল দক্ষিণপাড়া এলাকায় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তার পাশে খাদে ট্রাকটি পড়ে উল্টে যায়। ভোর ৪টা ৫ মিনিটে ফায়ার সার্ভিসের কাছে দুর্ঘটনাটির খবর আসে। ঘটনাস্থলে টাঙ্গাইল ও এলেঙ্গা ফায়ার স্টেশনের সদস্য পৌঁছে উদ্ধারকাজ শুরু করেন। এ সময় ট্রাকের নিচে চাপা পড়া নিহত ১৫ জনকে উদ্ধার করা হয়। এ ছাড়া এই পর্যন্ত আহত আরও ছয়জনকে উদ্ধার করা হয়েছেন। আহতদের টাঙ্গাইল সদর হাসপাতালে নেওয়া হয়।
থানা-পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, রোববার দিবাগত রাতে নজিপুর থেকে ধামইরহাট উপজেলার ফতেপুর বাজারের দিকে যাওয়ার সময় একটি অটোরিকশাকে বিপরীত দিক থেকে আসা একটি ড্রাম ট্রাক চাপা দেয়।২৭ মিনিট আগে
শ্রীনগর ফায়ার সার্ভিস স্টেশনের স্টেশন অফিসার দেওয়ান আজাদ হোসেন বলেন, সংবাদ পাওয়া মাত্রই তাঁদের টিম ঘটনাস্থলে পৌঁছে উদ্ধারকাজ শুরু করে। ট্রাক দুর্ঘটনায় নিহত চালকের মরদেহ উদ্ধার করে হাইওয়ে পুলিশের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।১ ঘণ্টা আগে
প্রথমবারের মতো গত ৯ মার্চ সেনাবাহিনী, র্যাব, পুলিশ ও বর্ডার গার্ড বাংলাদেশের (বিজিবি) প্রায় ৩ হাজার ২০০ সদস্য যৌথ অভিযান চালিয়ে এলাকাটির নিয়ন্ত্রণ নেন। এর আগে বিভিন্ন সময় চেষ্টা করেও এলাকাটির নিয়ন্ত্রণ নেওয়া সম্ভব হয়নি।১ ঘণ্টা আগে
দেশীয় মোজাফফর জাতের লিচুর পাশাপাশি হাটবাজারে সুস্বাদু বোম্বে লিচুরও সরবরাহ বেড়েছে, দামও বেশ চড়া। তবে মিলছে না ক্রেতা। দুই-তিন দিন ধরে এ চিত্র লিচুর জন্য বিখ্যাত পাবনার ঈশ্বরদীর জয়নগর হাটে। এতে হতাশ লিচুচাষিরা।৭ ঘণ্টা আগে