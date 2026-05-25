নেত্রকোনায় কোরবানির পশুর হাটের স্থান নির্ধারণ নিয়ে সংঘর্ষ

নেত্রকোনার কেন্দুয়ায় কোরবানির অস্থায়ী পশুর হাটে গরু বিক্রির স্থান নির্ধারণকে কেন্দ্র করে দুই গরু বিক্রেতার লোকজনের মধ্যে সংঘর্ষ হয়েছে। এতে উভয় পক্ষের অন্তত দুজন আহত হয়েছেন।
সোমবার (২৫ মে) বেলা ২টার দিকে কেন্দুয়া পৌরসভার চকপাড়া এলাকার হেলিপ্যাড মাঠে স্থাপিত অস্থায়ী হাটে এ ঘটনা ঘটে।
স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, আসন্ন ঈদুল আজহা উপলক্ষে বসা অস্থায়ী পশুর হাটে গরু রাখার স্থান নির্ধারণ নিয়ে চকপাড়া এলাকার মো. মেহেদী হাসান ও দমপুর এলাকার মো. আব্দুল লতিফ মিয়ার মধ্যে প্রথমে কথা-কাটাকাটি হয়।
একপর্যায়ে ইজারাদারের ঘরসংলগ্ন স্থানে গরু রাখাকে কেন্দ্র করে উভয়ের মধ্যে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। পরে পশু নিয়ন্ত্রণে ব্যবহৃত লাঠি দিয়ে তাঁ সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়েন।
এ সময় হাটে উপস্থিত স্থানীয় ক্রেতা-বিক্রেতারা দ্রুত এগিয়ে এসে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনেন। সংঘর্ষে আহত দুজনকে স্থানীয়দের সহায়তায় কেন্দুয়া উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নেওয়া হয়। সেখানে প্রাথমিক চিকিৎসা শেষে তাঁরা বাড়ি ফিরে যান।
ঘটনার খবর পেয়ে কেন্দুয়া থানার উপপরিদর্শক (এসআই) খোরশেদ আলমের নেতৃত্বে একদল পুলিশ গিয়ে পরিস্থিতি শান্ত করে। তিনি বলেন, বর্তমানে এলাকার আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রয়েছে। অস্থায়ী পশুর হাটে যেকোনো অপ্রীতিকর ঘটনা এড়াতে নজরদারি অব্যাহত রাখা হয়েছে।
ময়মনসিংহের হালুয়াঘাটে খেলার মাঠ না থাকায় একদল তরুণ বোরো ধান কাটার পর খেতে পড়ে থাকা নাড়া পরিষ্কার করে অস্থায়ী ফুটবল মাঠ তৈরি করছেন। খেলাধুলার সুযোগ তৈরি করতে তাঁদের এই উদ্যোগ স্থানীয়দের প্রশংসা কুড়িয়েছে।৭ মিনিট আগে
রাজশাহীতে বন্ধুর ছুরিকাঘাতে প্রাণ হারিয়েছেন আশিকুর রহমান (২৮) নামের এক যুবক। সোমবার সকালে রাজশাহীর দামকুড়া থানার জোতরাবোন এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। ধার নেওয়া ৪৫০ টাকা ফেরত না দেওয়ার কারণে এ ঘটনা ঘটান আশিকুরের বন্ধু ফয়সাল আলী জয় (২৬)।১১ মিনিট আগে
কৃষি, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদমন্ত্রী মোহাম্মদ আমিন উর রশিদ বলেছেন, কোরবানির সময় দেশে সংগৃহীত মোট চামড়ার ৬০ থেকে ৭০ শতাংশই বি-গ্রেডের হয়ে থাকে। অসতর্কভাবে পশুর চামড়া ছাড়ানোর কারণে অনেক সময় চামড়ার গুণগত মান নষ্ট হয়।২৭ মিনিট আগে
গত সপ্তাহে এই বস্তিতেই উচ্ছেদ অভিযানে গিয়ে পুলিশ হামলার শিকার হয়েছিল। ওই ঘটনায় কয়েক দিন পরই আজ বস্তিটিতে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় শতাধিক ঘর পুড়ে ছাই হয়ে গেল...৩৫ মিনিট আগে