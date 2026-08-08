Ajker Patrika
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ঠাকুরগাঁও

নদীতে মাছ ধরতে গিয়ে প্রাণ গেল বৃদ্ধের

ঠাকুরগাঁও প্রতিনিধি
নদীতে মাছ ধরতে গিয়ে প্রাণ গেল বৃদ্ধের
প্রতীকী ছবি

ঠাকুরগাঁওয়ের হরিপুরে নোনো নদীতে মাছ ধরতে গিয়ে পানিতে ডুবে মো. আনারুল (৭৫) নামে এক বৃদ্ধের মৃত্যু হয়েছে। আজ শনিবার সকাল সাড়ে ১০টার দিকে উপজেলার আমগাঁও ইউনিয়নের নন্দগাঁও (গণাগাছি খেসুয়া) এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।

নিহত আনারুল আমগাঁও ইউনিয়নের নন্দগাঁও (গোলাবাড়ি) গ্রামের মৃত আব্দুর রাজ্জাকের ছেলে।

স্থানীয় বাসিন্দা ও ফায়ার সার্ভিস সূত্রে জানা গেছে, সকালে জাল নিয়ে নোনো নদীতে মাছ ধরতে যান আনারুল। নদীতে জাল ফেলার একপর্যায়ে অসাবধানতাবশত পানিতে ডুবে যান তিনি। বিষয়টি দেখতে পেয়ে স্থানীয়রা তাঁকে উদ্ধারের চেষ্টা করেন।

খবর পেয়ে হরিপুর উপজেলা ফায়ার সার্ভিসের একটি উদ্ধারকারী দল ঘটনাস্থলে পৌঁছে স্থানীয়দের সহযোগিতায় সকাল ১০টা ৫০ মিনিটের দিকে আনারুলকে নদী থেকে উদ্ধার করে।

পরে তাঁকে দ্রুত হরিপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নেওয়া হয়। সেখানে কর্তব্যরত চিকিৎসক পরীক্ষা-নিরীক্ষা শেষে তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন।

ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে হরিপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুল হাকিম আজাদ বলেন, ‘নদীতে মাছ ধরতে গিয়ে পানিতে ডুবে এক বৃদ্ধের মৃত্যু হয়েছে। ঘটনাস্থলে পুলিশ পাঠানো হয়েছিল।’

বিষয়:

ঠাকুরগাঁওনদীরংপুর বিভাগমাছপানি
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