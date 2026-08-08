Ajker Patrika
En
সিলেট

সিলেটে দুই বাসের মুখোমুখি সংঘর্ষে ৯ জন নিহতের ঘটনায় তদন্ত কমিটি

সিলেট প্রতিনিধি
আপডেট : ০৮ আগস্ট ২০২৬, ১৮: ১০
সিলেটে দুই বাসের মুখোমুখি সংঘর্ষে ৯ জন নিহতের ঘটনায় তদন্ত কমিটি
দুর্ঘটনাকবলিত বাস। গতকাল তোলা। ছবি: আজকের পত্রিকা

সিলেটের ওসমানীনগরে ঢাকা-সিলেট মহাসড়কে দুটি যাত্রীবাহী বাসের মুখোমুখি সংঘর্ষে ৯ জন নিহত ও বেশ কয়েকজন আহত হওয়ার ঘটনায় পাঁচ সদস্যের তদন্ত কমিটি গঠন করেছে জেলা প্রশাসন। আজ শনিবার সিলেটের জেলা প্রশাসক ও জেলা ম্যাজিস্ট্রেট আব্দুল্লাহ আল মামুন স্বাক্ষরিত এক অফিস আদেশে এ কমিটি গঠন করা হয়।

কমিটিকে আগামী পাঁচ কার্যদিবসের মধ্যে তদন্ত প্রতিবেদন জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে জমা দিতে বলা হয়েছে। এ ছাড়া তদন্ত কমিটিকে দুর্ঘটনার মূল কারণ অনুসন্ধান, এর পেছনে কারও ব্যক্তিগত বা পেশাগত দায়িত্বহীনতা কিংবা গাফিলতি ছিল কি না, তা উদ্‌ঘাটন এবং ভবিষ্যতে এ ধরনের সড়ক দুর্ঘটনা প্রতিরোধে করণীয় সম্পর্কে সুপারিশ দিতে বলা হয়েছে।

সিলেট দুর্ঘটনায় হতাহতদের আর্থিক অনুদান দেবে সরকারসিলেট দুর্ঘটনায় হতাহতদের আর্থিক অনুদান দেবে সরকার

বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন সিলেটের জেলা প্রশাসক আব্দুল্লাহ আল মামুন।

কমিটিতে অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট পিংকি সাহাকে আহ্বায়ক এবং ওসমানীনগর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) মুনমুন নাহার আশাকে সদস্যসচিব করা হয়েছে।

সিলেটে সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত বেড়ে ৯, ভোরেই দুই জেলায় নিহত ১৬সিলেটে সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত বেড়ে ৯, ভোরেই দুই জেলায় নিহত ১৬

এ ছাড়া কমিটিতে সিলেট রিজিয়নের হাইওয়ে পুলিশ সুপার, সিলেট সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের নির্বাহী প্রকৌশলী এবং সিলেট ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সের উপপরিচালকের একজন করে প্রতিনিধি রাখা হয়েছে।

উল্লেখ্য, গতকাল ওসমানীনগর উপজেলার কাশিকাপন এলাকায় ঢাকা-সিলেট মহাসড়কে ঢাকাগামী ইউনিক পরিবহন ও সিলেটগামী বেঙ্গল স্লিপার কোচের মধ্যে মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। এতে ঘটনাস্থল ও হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায়সহ মোট ৯ জন যাত্রী নিহত হন। আহত হন আরও বেশ কয়েকজন।

বিষয়:

কমিটিসিলেট জেলাসংঘর্ষনিহতসড়ক দুর্ঘটনাসিলেট বিভাগআহত
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

পঠিত
সর্বশেষ
এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

সম্পর্কিত