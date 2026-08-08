Ajker Patrika
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গাইবান্ধা

গাইবান্ধায় ইয়াবাসহ কারবারি আটক

গাইবান্ধা প্রতিনিধি
গাইবান্ধায় ইয়াবাসহ কারবারি আটক
গাইবান্ধায় ইয়াবাসহ আমিনুল ইসলাম রায়হান নামের কারবারি আটক। ছবি: আজকের পত্রিকা

গাইবান্ধা পৌর শহরের পুরাতন বাজার এলাকায় পুলিশের গোয়েন্দা বাভাগ (ডিবি) অভিযান চালিয়ে এক মাদক কারবারিকে আটক করেছে। আটক ওই ব্যক্তির নাম আমিনুল ইসলাম রায়হান (২৮)। তিনি গাইবান্ধা পৌর শহরের সবুজ পাড়ার আব্দুর রহমান ছেলে।

আজ শনিবার দুপুরে গাইবান্ধা জেলা গোয়েন্দা শাখার (ডিবি) ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা আব্দুল মোত্তালিব বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

আব্দুল মোত্তালিব বলেন, ‘গতকাল শুক্রবার দিবাগত রাতে গাইবান্ধা শহরের পুরাতন বাজারে বিশেষ অভিযান চালিয়ে ওই কারবারিকে আটক করা হয়। এ সময় তাঁর কাছ থেকে ৫০টি ইয়াবা উদ্ধার করা হয়। আদালতের মাধ্যমে আজ দুপুরে তাঁকে কারাগারে পাঠানো হয়েছে।’

বিষয়:

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