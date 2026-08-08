ঠাকুরগাঁওয়ে মোটরসাইকেলের ধাক্কায় পথচারীসহ নিহত ২

ঠাকুরগাঁও সদরে মোটরসাইকেলের ধাক্কায় পথচারীসহ দুজন নিহত হয়েছেন। এ দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত হয়েছেন আরও একজন। সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) শাজাহান আলী বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।
আজ শনিবার দুপুরে উপজেলার রহিমানপুর ইউনিয়নের নেংড়ির হাট এলাকায় বালিয়াডাঙ্গী-ঠাকুরগাঁও সড়কে এই দুর্ঘটনা ঘটে।
নিহতরা হলেন-নেংড়ির হাট এলাকার মৃত দেবারু ইসলামের ছেলে আবুল হোসেন (৪৮), বালিয়াডাঙ্গী উপজেলার দুওসুও জিয়াহাট এলাকার দেলওয়ার হোসেনের ছেলে অর্ণব ইসলাম (১৩)। গুরুতর আহত নিরব ইসলাম (১৬) ঠাকুরগাঁও সদরের চামেস্বরী এলাকার নুর আলমের ছেলে। অর্ণব ও নিরব সম্পর্কে মামাতো-ফুপাতো ভাই।
পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, নিরব মোটরসাইকেল চালিয়ে মামাতো ভাই অর্ণবকে সঙ্গে নিয়ে ঠাকুরগাঁও শহর অভিমুখে যাচ্ছিল। এ সময় আবুল হোসেন রাস্তা পার হওয়ার চেষ্টা করছিলেন। তখন মোটরসাইকেলটি তাঁকে ধাক্কা দিলে ঘটনাস্থলে মোটরসাইকেল আরোহী অর্ণব মারা যায়। আহত অবস্থায় সদর হাসপাতালে নেওয়ার পথে আবুলের মৃত্যু হয়। মোটরসাইকেল চালক নিরবকে উন্নত চিকিৎসার জন্য দিনাজপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেওয়া হয়েছে। তার অবস্থাও আশঙ্কাজনক বলে জানা গেছে।
ওসি শাজাহান আলী বলেন, দুর্ঘটনার বিষয়ে প্রয়োজনীয় আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।
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