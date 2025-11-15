মানব পাচার চক্রের সন্ধান: প্রেমের ফাঁদে ফেলে কলেজছাত্রীকে ভারতে পাচার

ঠাকুরগাঁও প্রতিনিধি
ঠাকুরগাঁও সরকারি মহিলা কলেজের এক এইচএসসি পরীক্ষার্থীকে অপহরণের পর ভারতে পাচারের অভিযোগে গ্রেপ্তার হওয়া এক আসামিকে পাঁচ দিনের রিমান্ডে নেওয়ার আবেদন করেছে ঠাকুরগাঁও সদর থানা-পুলিশ। প্রেমের ফাঁদে ফেলে অনলাইনে মেয়েদের টার্গেট করে প্রলোভন দেখিয়ে একটি মানব পাচারকারী চক্র এ কাজটি করেছে বলে তদন্তে উঠে এসেছে। এই চক্রের বাকি সদস্যদের এবং পাচার হওয়া তরুণীকে উদ্ধারে পুলিশের অভিযান অব্যাহত আছে।
মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তার দাখিল করা প্রতিবেদন সূত্রে জানা গেছে, ওই তরুণী ঠাকুরগাঁও সরকারি মহিলা কলেজের এইচএসসি দ্বিতীয় বর্ষের শিক্ষার্থী। গত ১২ অক্টোবর সে কলেজে যাওয়ার উদ্দেশে বাড়ি থেকে বের হওয়ার পর আর ফিরে আসেননি। অনেক খোঁজাখুঁজির পর তরুণীর মা জানতে পারেন, ২২ অক্টোবর বেলা ১১টার দিকে ঠাকুরগাঁও সদর থানাধীন গড়েয়া ইউপির চকহলনী মোড়ে রাস্তা থেকে অজ্ঞাতনামা আসামিরা একটি মাইক্রোবাসে করে তাকে জোরপূর্বক অপহরণ করে নিয়ে যায়। এই অভিযোগের ভিত্তিতে ঠাকুরগাঁও সদর থানায় সংশ্লিষ্ট ধারায় মামলা দায়ের করা হয়।
প্রাথমিকভাবে অপহরণের মামলা হিসেবে রুজু হলেও, তদন্তের পর পুলিশ নিশ্চিত হয়—এটি মানব পাচার-সংক্রান্ত একটি অপরাধ। তদন্তকারী কর্মকর্তা এসআই মো. নূর আলম সিদ্দিক ঠাকুরগাঁও সদর সিনিয়র জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে জমা দেওয়া আবেদনে উল্লেখ করেন, মামলার তদন্তে গ্রেপ্তার হওয়া মো. নজির আহমেদ (৪৫) একজন সক্রিয় মানব পাচারকারী চক্রের সদস্য।
নজির আহমেদ এবং তাঁর আপন ভাই মো. আল-আমিনসহ (২৭) অজ্ঞাতনামা আরও কয়েকজন আসামি এই চক্র পরিচালনা করেন। তাঁরা অনলাইনে বিভিন্ন তরুণীকে টার্গেট করে প্রথমে প্রেমের সম্পর্ক তৈরি করেন। এরপর লোভ-লালসা ও প্রলোভন দেখিয়ে ভারতে পাচার করেন।
পুলিশের প্রতিবেদন অনুযায়ী, এই চক্রটি ঠিক একই কায়দায় ভিকটিমকে টার্গেট করে তার সঙ্গে অনলাইনে প্রেমের সম্পর্ক গড়ে তোলে। আসামিদের পূর্বপরিকল্পনা অনুযায়ী, ঘটনার দিন ওই তরুণী কলেজে যাওয়ার পথে ঠাকুরগাঁও সদর থানাধীন গড়েয়া ইউনিয়নের অন্তর্গত চকহলদী মোড়ে পৌঁছালে আসামি নজির আহমেদ ও তাঁর সঙ্গীরা তাকে ফুসলিয়ে মাইক্রোবাসে তুলে নেন এবং সিলেটে আসামির বসতবাড়িতে নিয়ে যান।
পরে পুলিশের একটি অভিযানকারী দল সিলেটের গোয়াইনঘাট থানা এলাকায় অভিযান চালায়। এ সময় ধৃত আসামির আপন ছোট ভাই আল-আমিনের শয়নকক্ষের আলমারি থেকে তরুণীর ব্যবহৃত ব্যাগ ও তার একাডেমিক কাগজপত্র জব্দ করা হয়।
প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে গ্রেপ্তার আসামি নজির আহমেদ স্বীকার করেছে, তিনি ও তাঁর ভাই এবং সঙ্গীয় অপরাপর আসামিরা গত ২৪ অক্টোবর তাকে গোয়াইনঘাট সীমান্ত ব্যবহার করে ভারতে পাচার করে দেন। এই মানব পাচারের বিনিময়ে তাঁরা মোটা অঙ্কের টাকা নিজেদের মধ্যে ভাগ-বাঁটোয়ারা করে নেন।
পাচারকৃত ভিকটিমকে উদ্ধার, মানব পাচার চক্রের অন্য সদস্যদের শনাক্তকরণ ও গ্রেপ্তার এবং মামলার মূল রহস্য উদ্ঘাটনের স্বার্থে তদন্তকারী কর্মকর্তা বিজ্ঞ সিনিয়র জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে পাঁচ দিনের পুলিশ রিমান্ডের আবেদন জানিয়েছেন।
এ বিষয়ে মামলা তদন্ত কর্মকর্তা এসআই নুর আলম সিদ্দিক বলেন, ‘আদালত আসামির এক দিনের রিমান্ড আবেদন মঞ্জুর করেছে। আরও অধিকতর তদন্তের জন্য আসামির আগামীকাল (রোববার) রিমান্ডের শুনানি ধার্য রয়েছে।’
ঠাকুরগাঁও প্রতিনিধি
বাগেরহাট প্রতিনিধি
বাগেরহাট কারাগারে বাবুল দাস (২৫) নামের এক ভারতীয় জেলের মৃত্যু হয়েছে। আজ শনিবার মৃত ব্যক্তির ময়নাতদন্ত বাগেরহাট সদর হাসপাতালের মর্গে সম্পন্ন হয়েছে। এর আগে গতকাল শুক্রবার রাতে কারাগারে তাঁর মৃত্যু হয়।
মৃত বাবুল দাস ভারতের পশ্চিমবঙ্গের ২৪ পরগনা এলাকার নির্মল দাসের ছেলে।
বাগেরহাট কারাগারের সুপার মোস্তফা কামাল বলেন, গত ১৫ জুলাই বাংলাদেশের জলসীমায় অনুপ্রবেশের দায়ে কোস্ট গার্ড ৩৪ জন জেলেকে আটক করে মোংলা থানায় সোপর্দ করে। পরে থানা-পুলিশ মামলা করে আদালতে পাঠায়। আদালত আসামিদের কারাগারে পাঠায়। শুক্রবার রাতে জেলে বাবুলের মৃত্যু হয়। বর্তমানে কারাগারে ৭১ জন ভারতীয় নাগরিক রয়েছে।
মোস্তফা কামাল আরও বলেন, বাবুলের লাশের ময়নাতদন্ত বাগেরহাট জেলা সদর হাসপাতালের মর্গে সম্পন্ন হয়েছে। লাশ মর্গের হিমাগারে রাখা হয়েছে। আইনিপ্রক্রিয়া শেষে লাশ হস্তান্তর করা হবে।
চাঁপাইনবাবগঞ্জ প্রতিনিধি
বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বলেছেন, ‘ভারতের দাদাগিরি আর দেখতে চায় না দেশের জনগণ। সমমর্যাদার ভিত্তিতে ভারতের সহযোগিতা চাই। অন্যথায় ভারত কখনো বাংলাদেশকে বন্ধু হিসেবে পাবে না।’ আজ শনিবার চাঁপাইনবাবগঞ্জে নবাবগঞ্জ সরকারি কলেজ মাঠে আয়োজিত ‘পদ্মা বাঁচাও’ গণসমাবেশে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।
শেখ হাসিনার কথা উল্লেখ করে মির্জা ফখরুল বলেন, ‘শেখ হাসিনা দিল্লিতে বসে আবার মানুষ মারার হুমকি দিচ্ছে। তার মামলার রায়কে ঘিরে গোলযোগ সৃষ্টির পরিকল্পনা করছে।’ ফ্যাসিস্ট শক্তি যেন আর মাথাচাড়া দিয়ে দেশের ক্ষতি করতে না পারে সে জন্য সবাইকে সৈনিকের মতো ভূমিকা রাখার আহ্বান জানান তিনি।
বিএনপির মহাসচিব বলেন, ‘এই দেশের মানুষ ধর্মপ্রিয়। ধর্মকে ভালোবাসে। আল্লাহর নবীকে ভালোবাসে, বিশ্বাস করে। কিন্তু ধর্মান্ধ নয়, সাম্প্রদায়িক নয়। গত নির্বাচনের হিসাব করে দেখেন। কত পার্সেন্ট ভোট পেয়েছে জামায়াতে ইসলামী। পাঁচ-ছয় পার্সেন্ট। রাতারাতি লাফ দিয়ে ৫১ পার্সেন্ট হয়ে যাবেন—এটা মনে কইরেন না। বাংলাদেশের মানুষ আপনাদেরকে সহজে ভোট দেবে না। কারণ, আপনাদেরকে তারা বিশ্বাস করে না।’
জামায়াতকে নিয়ে মির্জা ফখরুল বলেন, ‘পাকিস্তান আন্দোলন করেছিলেন মুসলমানরা। পাকিস্তান আন্দোলন ছিল মুসলমান ভাইদের স্বার্থ রক্ষার জন্য, অধিকাংশ মানুষ মুসলিম। আপনাদের নেতা মওদুদী এটার বিরোধিতা করেছিল। ১৯৭১ সালে আমরা যে স্বাধীনতাযুদ্ধ করলাম, আপনারা শুধু এটার বিরোধিতাই করেন নাই—পাকিস্তান সেনাবাহিনীর সঙ্গে হাত মিলিয়ে গণহত্যা করেছেন।’
খুলনা প্রতিনিধি
বাংলাদেশ পুলিশের মহাপরিদর্শক (আইজি) বাহারুল আলম বলেছেন, ‘নির্বাচনের জন্য সাধারণ মানুষ উদগ্রীব হয়ে রয়েছেন। নির্বাচন নিয়ে তাঁরা উজ্জীবিত। কাজেই সবার সহযোগিতায় আমরা যেন একটি সুষ্ঠু-সফল নির্বাচন করতে পারি।’ তিনি বলেন, ‘বিগত তিনটি নির্বাচন নিয়ে বিতর্ক আছে। এবার সব বিতর্কের ঊর্ধ্বে থেকে আমরা যথাযথ দায়িত্ব পালন করব। এবার স্বচ্ছ ও পরিচ্ছন্ন নির্বাচনের মাধ্যমে বিগত দিনের কলঙ্কমুক্ত করা হবে।’
আজ শনিবার দুপুরে খুলনা পুলিশ লাইনে এক ব্রিফিংয়ে আইজিপি এসব কথা বলেন।
আইজিপি বাহারুল আলম বলেন, ‘বর্তমান সরকার চাচ্ছে একটি সুষ্ঠু, সুন্দর ও নিরপেক্ষ নির্বাচন। ফলে এবারের নির্বাচনে পুলিশের দায়িত্ব ও কর্তব্য অনেক। এ কারণে আমরা ট্রেনিং নিয়ে প্রশিক্ষিত হচ্ছি। এবার নিজ উদ্যোগে প্রশিক্ষণ নিয়ে বিগত দিনের সবকিছু ঝেড়ে ফেলে একটি সুশৃঙ্খল নির্বাচন করা হবে। তবে এর মধ্যে যেসব পুলিশ সদস্য এখনো সংশোধন হতে পারেননি বা পারবেন না, নির্বাচনে তাঁদের মূল নেতৃত্বে দায়িত্ব দেওয়া হবে না। বিতর্কিতদের চিহ্নিত করতে রেঞ্জ ডিআইজি এবং পুলিশ সুপারদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আগামী জানুয়ারিতে দায়িত্ব বণ্টনের সময় বিষয়টি দেখা হবে।’
বাহারুল আলম বলেন, ‘পুলিশের বিরুদ্ধে করা মামলার তদন্ত খুব বেশি অগ্রগতি হয়নি। তবে পুলিশের বিরুদ্ধে হওয়া ১৯টি হত্যা ও ৩৭টি অন্যান্য মামলায় ২১ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তবে ৩০-৩১ জনকে এখনো আমরা গ্রেপ্তার করতে পারিনি।’
মিথ্যা মামলা করা প্রসঙ্গে আইজিপি বলেন, ‘৫ আগস্টের পর কাউকে মিথ্যা মামলায় জড়ানো হলে তাদেরকে ১৭৩ অধ্যাদেশের মাধ্যমে অব্যাহতি দেওয়ার জন্য সংশ্লিষ্ট থানা থেকে আদালতে সুপারিশ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। ইতিমধ্যে ডিএমপিকে দুই সহস্রাধিক ব্যক্তিকে মামলায় হয়রানি না করার জন্য বলা হয়েছে।’
ব্রিফিংয়ে খুলনা রেঞ্জ ডিআইজি রেজাউল হক, খুলনা মেট্রোপলিটন পুলিশ কমিশনার জুলফিকার আলী হায়দারসহ ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।
সিলেট প্রতিনিধি,
সিলেটের জালালাবাদে প্রিমা শর্মা (২২) নামের এক মেডিকেল কলেজছাত্রীর ঝুলন্ত লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। আজ শনিবার নগরীর জালালাবাদ থানার করেরপাড়া এলাকার একটি বাসা থেকে লাশটি উদ্ধার করা হয়।
প্রিমা শর্মা ওই এলাকার অমৃকা রঞ্জন শর্মার মেয়ে এবং জালালাবাদ রাগীব-রাবেয়া মেডিকেল কলেজের এমবিবিএস দ্বিতীয় বর্ষের শিক্ষার্থী।
পুলিশ জানায়, প্রিমা শর্মাকে সকালে নিজ কক্ষে সিলিং ফ্যানের সঙ্গে ঝুলন্ত অবস্থায় দেখতে পান স্বজনেরা। পরে তাঁকে দ্রুত সিলেট এমএজি ওসমানী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক পরীক্ষা শেষে মৃত ঘোষণা করেন।
এ বিষয়ে জালালাবাদ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) শাহ মো. মোবাশ্বির বলেন, ‘প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে, এটি আত্মহত্যা। পরিবারের লোকজনও এটা সন্দেহ করছেন। লাশ ময়নাতদন্ত শেষে পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে। তবুও আমরা বিষয়টি তদন্ত করে দেখছি।’
