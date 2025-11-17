Ajker Patrika

জেলহাজতে আওয়ামী লীগের ৫ নেতা-কর্মী

ঠাকুরগাঁও প্রতিনিধি
প্রতীকী ছবি
প্রতীকী ছবি

ঠাকুরগাঁওয়ে জুলাই গণ-অভ্যুত্থানে হামলার মামলায় কার্যক্রম নিষিদ্ধ দল আওয়ামী লীগের পাঁচ নেতা-কর্মীকে জেলহাজতে পাঠানো হয়েছে। আজ সোমবার তাঁদের ঠাকুরগাঁওয়ের অতিরিক্ত চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে হাজির করার পর আদালত তাঁদের জেলহাজতে পাঠান। ঠাকুরগাঁও সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সরোয়ারে আলম খান এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

আসামিরা হলেন রুহিয়া থানার ঘনিবিষ্ণপুর গ্রামের বাসিন্দা ওয়ার্ড আওয়ামী লীগের সদস্য মো. জয়নুল ইসলাম (৪৭), ভূল্লী থানার সাসলা পিয়ালা গ্রামের বাসিন্দা আওয়ামী লীগের কর্মী মো. আসাদুল্লাহ (৫৩), তৃঙ্গী থানার মাদারগঞ্জ পাইকপাড়ার বাসিন্দা আওয়ামী লীগের কর্মী মো. আল মামুন (৩২), ভূল্লী থানার খলিসাকুড়ির বাসিন্দা দেবীপুর ইউনিয়নের ৯ নম্বর ওয়ার্ড আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক মো. মনিরুজ্জামান মনির (৪৮) এবং রুহিয়া থানার কশালগাঁও গ্রামের বাসিন্দা ২০ নম্বর রুহিয়া পশ্চিম ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সহসভাপতি মো. আব্দুল মান্নান (৪০)। ১৫ ও ১৬ নভেম্বর দুই দফায় রুহিয়া, ভূল্লী ও তৃঙ্গীপাড়া এলাকায় তাঁদের নিজ নিজ বাড়ি থেকে গ্রেপ্তার করা হয়।

তদন্ত কর্মকর্তা উপপরিদর্শক (এসআই) মো. বজলুর রহমান জানান, গ্রেপ্তার আসামিরা হামলার ঘটনায় প্রত্যক্ষভাবে জড়িত। তদন্ত চূড়ান্ত না হওয়া পর্যন্ত তাঁদের জেলহাজতে রাখা প্রয়োজন।

