তেলের ট্যাংক কাটার সময় বিস্ফোরণে শ্রমিক নিহত, আহত ১

নারায়ণগঞ্জের বন্দরে ক্রাউন সিমেন্ট কারখানায় পুরোনো তেলের ট্যাংক কাটার সময় গ্যাস সিলিন্ডার বিস্ফোরণে এক শ্রমিক নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় আরও এক শ্রমিক আহত হয়েছেন। আজ শনিবার বেলা সাড়ে ৩টার দিকে এ দুর্ঘটনা ঘটে।
নিহত শ্রমিকের নাম শেখ রফিক (৬০)। আহত অপরজন হলেন মহিবুল (৪৮)। গুরুতর আহত অবস্থায় তাঁদের উদ্ধার করে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেওয়া হয়। সেখানে চিকিৎসক বিকেল ৫টার দিকে শেখ রফিককে মৃত ঘোষণা করেন। মহিবুল বর্তমানে হাসপাতালের জরুরি বিভাগে চিকিৎসাধীন।
ক্রাউন সিমেন্ট কারখানার অ্যাডমিন এক্সিকিউটিভ মোস্তাফিজুর রহমান জানান, ওই দুজনই ওয়েল্ডিং মিস্ত্রি হিসেবে কাজ করতেন। একটি গাড়ির পুরোনো তেলের ট্যাংক কাটার সময় হঠাৎ গ্যাস সিলিন্ডারে বিকট বিস্ফোরণ ঘটে। এতে শেখ রফিক ও মহিবুল আহত হন।
মোস্তাফিজুর রহমান জানান, দুর্ঘটনার পরপরই দুজনকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নেওয়া হয়। চিকিৎসক শেখ রফিককে মৃত ঘোষণা করেন। রফিক কক্সবাজারের রামু উপজেলার বাসিন্দা। দুজনই ওই কারখানায় শ্রমিক হিসেবে কাজ করতেন।
ঢাকা মেডিকেল কলেজ পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ (পরিদর্শক) মো. ফারুক জানান, শেখ রফিকের মরদেহ ময়নাতদন্তের জন্য ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের মর্গে রাখা হয়েছে। ঘটনাটি বন্দর থানাকে জানানো হয়েছে।
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