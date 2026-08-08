তিস্তা মহাপরিকল্পনা প্রকল্প বাস্তবায়নের কাজ পাইলট প্রকল্প হিসেবে শুরু করব: পানিসম্পদ প্রতিমন্ত্রী

তিস্তা মহাপরিকল্পনা প্রকল্প বাস্তবায়নের কাজ অতি দ্রুত পাইলট প্রকল্প হিসেবে শুরু করা হবে জানিয়ে পানিসম্পদ প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেন আজাদ বলেন, ‘তিস্তা নিয়ে আমাদের টেকনিক্যাল কমিটি ইতিমধ্যে কাজ করেছে। আমরা বিভিন্ন দেশের কাছে পরামর্শ নিচ্ছি। ইনশাআল্লাহ অল্প কিছু দিনের ভেতরে তিস্তা মহাপরিকল্পনা প্রকল্প বাস্তবায়নের কাজ পাইলট প্রকল্প হিসেবে শুরু করব।’
আজ শনিবার কুড়িগ্রামের চিলমারীতে নদীভাঙনকবলিত এলাকা পরিদর্শনে গিয়ে প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেন এই মন্তব্য করেন।
প্রতিমন্ত্রী বলেন, ‘তিস্তা মহাপরিকল্পনা নিয়ে প্রধানমন্ত্রী বারবার সংসদে বলেছেন। মন্ত্রী মহোদয়ও বলেছেন। একটি প্রকল্প এক দিনে হবে না। আমাদের সরকারের মেয়াদ মাত্র পাঁচ মাস হলো। কিছুদিন সময় দিন, আমরা তিস্তা মহাপরিকল্পনা প্রকল্প বাস্তবায়ন করব।’
কুড়িগ্রামের ভাঙনকবলিত এলাকায় প্রতিরক্ষামূলক কাজের প্রসঙ্গ টেনে প্রতিমন্ত্রী বলেন, ‘এখানে কে বিএনপি করে, কে জামায়াত করে বা কে এনসিপি করে, নদীভাঙন সেটা বুঝবে না। একটা বাঁধ দিলে সবাই উপকৃত হবে। আমরা দুটি প্রকল্প হাতে নিয়েছি। সেই প্রকল্প দুটির কাজের অগ্রগতি দেখতে এসেছি। যাতে দ্রুত বাস্তবায়ন করে কুড়িগ্রাম জেলার গোটা এলাকার ভাঙন রোধ করতে পারি।’
এ সময় প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেনের সফর সঙ্গী ছিলেন কুড়িগ্রাম-৩ আসনের সংসদ সদস্য মাহবুবুল আলম সালেহী, কুড়িগ্রাম-৪ আসনের সংসদ সদস্য মোস্তাফিজুর রহমান, সংরক্ষিত নারী আসনের (বগুড়া-জয়পুরহাট) সংসদ সদস্য সুরাইয়া জেরিন রনি, জেলা প্রশাসক অন্নপূর্ণা দেবনাথ।
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