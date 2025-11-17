চিকিৎসা শেষে বাড়ি ফেরা হলো না দুই ভাইবোনের

Ajker Patrika

ঠাকুরগাঁও প্রতিনিধি
চোখের চিকিৎসা করানোর জন্য বড় বোনকে হাসপাতালে নিয়ে গিয়েছিলেন ছোট ভাই। কিন্তু চিকিৎসক দেখিয়ে তাঁদের আর বাড়িতে ফেরা হলো না। ইঞ্জিনচালিত তিন চাকার যানের (নছিমন হিসেবে পরিচিত) সঙ্গে অটোরিকশার ধাক্কায় এই সহোদরের মৃত্যু হয়।

আজ সোমবার বিকেলে ঠাকুরগাঁও সদর উপজেলার রুহিয়া থানার চাঁদপুর ক্যাম্প গোরস্তান এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।

নিহত ব্যক্তিরা হলেন সদর উপজেলার দেবীপুর ইউনিয়নের খরমকাঠি গ্রামের পজির উদ্দিনের ছেলে মো. রফিকুল ইসলাম বিশু (৪৮) এবং তাঁর বড় বোন মোছা. দুখুনি (৫০)।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, সোমবার সকালে রফিকুল ইসলাম তাঁর বোন দুখুনিকে চোখের চিকিৎসা করানোর জন্য ঠাকুরগাঁও সদর হাসপাতালে নিয়ে যান। চিকিৎসা শেষে তাঁরা একটি ব্যাটারিচালিত অটোরিকশায় করে বাড়ি ফিরছিলেন।

বেলা আড়াইটার দিকে চাঁদপুর ক্যাম্প গোরস্তান এলাকায় পৌঁছালে বিপরীত দিক থেকে আসা একটি নছিমনের সঙ্গে অটোরিকশার মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। এতে অটোরিকশাটি দুমড়েমুচড়ে ঘটনাস্থলেই দুখুনি মারা যান।

গুরুতর আহত রফিকুল ইসলামকে উদ্ধার করে স্থানীয় লোকজন ঠাকুরগাঁও সদর হাসপাতালে নিয়ে যান। কিন্তু চিকিৎসকেরা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে জানান, তিনি হাসপাতালে পৌঁছানোর আগেই মারা গেছেন। এ ঘটনায় অটোরিকশার চালক মুকুল ইসলামকে (৩০) গুরুতর আহত অবস্থায় একই হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

সদর উপজেলার রুহিয়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) এ কে এম নাজমুল কাদের আজকের পত্রিকাকে বলেন, খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে দুর্ঘটনাকবলিত নছিমনটি জব্দ করেছে। তবে চালক পলাতক রয়েছেন। নিহত ব্যক্তিদের পরিবারের পক্ষ থেকে মামলা হলে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

এলাকার খবর
Loading...

