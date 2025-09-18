Ajker Patrika
মির্জাপুরে মাছ ধরতে গিয়ে পানিতে ডুবে নিখোঁজ, তিন দিন পর লাশ উদ্ধার

মির্জাপুর (টাঙ্গাইল) প্রতিনিধি
নিহত ফালু মিয়া। ছবি: সংগৃহীত

টাঙ্গাইলের মির্জাপুরে মাছ ধরতে গিয়ে নিখোঁজ হওয়ার তিন দিন পর ফালু মিয়া (৫৮) নামে এক ব্যক্তির লাশ উদ্ধার করা হয়েছে। বৃহস্পতিবার সকালে উপজেলা সদরের পুষ্টকামুরী খালপাড়ায় পানার নিচ থেকে তাঁর লাশ উদ্ধার করা হয়।

নিহত ফালু মিয়া পুষ্টকামুরী গ্রামের ইলিম উদ্দিনের ছেলে। গত মঙ্গলবার সকালে বাড়ির পাশের খালে ধর্মজাল দিয়ে মাছ ধরতে নেমে তিনি নিখোঁজ হন। খবর পেয়ে মির্জাপুর ও টাঙ্গাইল ফায়ার সার্ভিসের ডুবুরি দল ঘটনাস্থলে এসে সারা দিন উদ্ধারকাজ চালালেও তাঁর খোঁজ মেলেনি।

নিহতের ছোট ভাই লাল মিয়া লালু জানান, নিখোঁজের পর থেকে তাঁরা ২০ জন শ্রমিক নিয়ে আশপাশের এলাকার পানা পরিষ্কারের কাজ শুরু করেন। বৃহস্পতিবার সকাল ৮টার দিকে খালপাড়ের পাশের জমিতে জমে থাকা পানার নিচে তাঁর ভাইয়ের লাশ দেখতে পান শ্রমিকেরা।

আজ সকাল সাড়ে ৯টায় পুষ্টকামুরী খালপাড়ায় তাঁর জানাজা শেষে স্থানীয় সামাজিক কবরস্থানে দাফন করা হয়।

মির্জাপুরনিখোঁজটাঙ্গাইলউদ্ধারঢাকা বিভাগমাছলাশ
