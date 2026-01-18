Ajker Patrika

টাঙ্গাইলে মোটরসাইকেল দুর্ঘটনায় চালক ও পথচারী নিহত

টাঙ্গাইল প্রতিনিধি 
আপডেট : ১৮ জানুয়ারি ২০২৬, ০৮: ২৯
দুর্ঘটনাকবলিত মোটরসাইকেল । ছবি: আজকের পত্রিকা
দুর্ঘটনাকবলিত মোটরসাইকেল । ছবি: আজকের পত্রিকা

টাঙ্গাইলের বাসাইলে মোটরসাইকেল দুর্ঘটনায় চালক ও পথচারী নিহত হয়েছেন। এই ঘটনায় আহত হয়েছেন আরও দুজন। শনিবার (১৭ জানুয়ারি) সন্ধ্যায় বাসাইল-টাঙ্গাইল সড়কের বাসাইল এমদাদ হামিদা ডিগ্রি কলেজের সামনে এই দুর্ঘটনা ঘটে।

নিহত ব্যক্তিরা হলেন বাসাইল পৌরসভার চকপাড়া এলাকার মৃত মোকসেদ খানের ছেলে অবসরপ্রাপ্ত পুলিশ সদস্য পথচারী আরফান খান (৭৫) ও মোটরসাইকেলচালক টাঙ্গাইল সদর উপজেলার গোসাই জোয়াইর এলাকার মিন্টু মিয়ার ছেলে মিলন (২৪)। এই ঘটনায় মোটরসাইকেলে থাকা আরও দুই আরোহী আহত হয়েছেন।

পুলিশ ও প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, সখীপুর উপজেলার দাঁড়িয়াপুরে ফাইলা পাগলার মেলা থেকে মোটরসাইকেলে তিন বন্ধু মিলে টাঙ্গাইলের দিকে ফিরছিলেন। তাঁদের মোটরসাইকেলটি ঘটনাস্থলে পৌঁছালে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে এক পথচারীকে ধাক্কা দেয়। এতে ঘটনাস্থলেই পথচারী ও মোটরসাইকেলচালকের মৃত্যু হয়। এ সময় মোটরসাইকেলে থাকা দুই আরোহী আহত হন। আহত দুজনকে চিকিৎসার জন্য টাঙ্গাইল জেনারেল হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।

বাসাইল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আলমগীর কবির বিষয়টি নিশ্চিত করে বলেন, নিহত ব্যক্তিদের লাশ টাঙ্গাইল জেনারেল হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। আইনি প্রক্রিয়া শেষে স্বজনদের কাছে তাঁদের লাশ হস্তান্তর করা হবে।

