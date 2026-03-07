Ajker Patrika
নীলফামারী

কীটনাশক মেশানো পানি পান করে একই পরিবারের ৩ জন হাসপাতালে

নীলফামারী প্রতিনিধি
আপডেট : ০৭ মার্চ ২০২৬, ১২: ৩০
হাসপাতালে অসুস্থ ব্যক্তিদের চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে। ছবি: আজকের পত্রিকা

ইফতারের সময় খাবার স্যালাইন ভেবে কৃষিজমিতে ব্যবহারের জন্য রাখা কীটনাশক মেশানো পানি পান করে একই পরিবারের তিনজন অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন। গতকাল শুক্রবার (৬ মার্চ) সন্ধ্যায় নীলফামারী জেলার ডোমার উপজেলার চিলাহাটি কাওলা গ্রামে এই ঘটনা ঘটে। অসুস্থ ব্যক্তিরা বর্তমানে ডোমার উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে চিকিৎসাধীন রয়েছেন।

অসুস্থ ব্যক্তিরা হলেন চিলাহাটি কাওলা এলাকার বাসিন্দা আলম হোসেনের স্ত্রী মর্জিনা বেগম (৩৫) এবং তাঁদের দুই সন্তান স্বাধীন ইসলাম (১৭) ও ফাহিম ইসলাম (৭)।

অসুস্থ হওয়া মর্জিনা বেগম জানান, আলুখেতে দেওয়ার জন্য কীটনাশক এনে ঘরে রাখা হয়েছিল। ইফতারির সময় তাঁর ছোট মেয়ে স্যালাইন ও কীটনাশক একসঙ্গে থাকার কারণে ভুলবশত দুটোই পানিতে গুলিয়ে পরিবারের সদস্যদের পান করালে তাঁরা অসুস্থ হয়ে পড়েন।

হাসপাতালে অসুস্থ ব্যক্তিদের চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে। ছবি: আজকের পত্রিকা

স্থানীয় বাসিন্দা আলামিন ইসলাম জানান, ইফতারের সময় আলমের বড় মেয়ে কৃষিজমিতে দেওয়ার জন্য আনা কীটনাশক খাবার স্যালাইন ভেবে পানিতে গুলে পরিবারের সদস্যদের ইফতারের সঙ্গে পান করতে দেন। কিছুক্ষণ পর পরিবারের তিন সদস্য অসুস্থ হয়ে পড়েন। মর্জিনা বেগমের স্বামী ঢাকায় থাকায় প্রতিবেশী ও স্বজনদের সহায়তায় তাদের হাসপাতালে নেওয়া হয়।

ডোমার উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের মেডিকেল অফিসার মাহমুদুল হাসান জানান, রাত সাড়ে ৮টার দিকে তিনজন রোগী হাসপাতালে আসেন। তাঁদের ভাষ্য অনুযায়ী, স্যালাইন ভেবে কীটনাশক মেশানো পানি পান করেছেন। বর্তমানে তাঁরা চিকিৎসাধীন রয়েছেন এবং তাঁদেরকে পর্যবেক্ষণে রাখা হয়েছে।

