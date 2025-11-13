Ajker Patrika

ইভটিজিংয়ের অভিযোগে স্বেচ্ছাসেবক দল নেতাকে অব্যাহতি

সখীপুর (টাঙ্গাইল) প্রতিনিধি
শাহাদাত হোসেন। ছবি: সংগৃহীত
শাহাদাত হোসেন। ছবি: সংগৃহীত

টাঙ্গাইলের সখীপুরে ইভটিজিং ও অসামাজিক কার্যকলাপে জড়িত এবং দলীয় শৃঙ্খলাভঙ্গের কারণে শাহাদাত হোসেন (৩২) নামের এক স্বেচ্ছাসেবক দল নেতাকে দলীয় সব পদ থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে।

আজ বৃহস্পতিবার (১৩ নভেম্বর) বিকেলে উপজেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের আহ্বায়ক তানভীর আহমেদ শহীদ ও সদস্যসচিব জাহাঙ্গীর বিশ্বাস স্বাক্ষরিত এক চিঠির মাধ্যমে এ তথ্য জানানো হয়।

অব্যাহতিপ্রাপ্ত শাহাদাত বহুরিয়া ইউনিয়ন স্বেচ্ছাসেবক দলের যুগ্ম আহ্বায়ক এবং কালিদাস বল্লাচালা গ্রামের দুলু মিয়ার ছেলে।

চিঠিতে জানানো হয়েছে, বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী স্বেচ্ছাসেবক দল সখীপুর উপজেলা শাখার জরুরি সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক ইভিটিজংসহ অসামাজিক কার্যকলাপে জড়িত থাকা ও দলীয় শৃঙ্খলাভঙ্গের কারণে আপনাকে বহুরিয়া ইউনিয়ন স্বেচ্ছাসেবক দলের যুগ্ম আহ্বায়ক পদসহ দলীয় সব প্রকার পদ-পদবি থেকে অব্যাহতি দেওয়া হলো। এই আদেশ এখন থেকেই কার্যকর হবে।

এ বিষয়ে উপজেলা বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক এস এম ছবুর রেজা আজকের পত্রিকাকে বলেন, দলের নাম ভাঙিয়ে কেউ অপরাধ করলে বিএনপি তাঁকে কোনোভাবেই ক্ষমা করবে না।

সখীপুরটাঙ্গাইলঢাকা বিভাগজেলার খবর
