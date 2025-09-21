Ajker Patrika
মির্জাপুরে দুই দিন ধরে গ্যাস নেই, হাজার হাজার গ্রাহক দুর্ভোগে

মির্জাপুর (টাঙ্গাইল) প্রতিনিধি 
মির্জাপুর মডেল মসজিদ নির্মাণকাজের জন্য পাইলিং করার সময় খননযন্ত্রের আঘাতে গ্যাসের পাইপ ফেটে যায়। ছবি: আজকের পত্রিকা
মির্জাপুর মডেল মসজিদ নির্মাণকাজের জন্য পাইলিং করার সময় খননযন্ত্রের আঘাতে গ্যাসের পাইপ ফেটে যায়। ছবি: আজকের পত্রিকা

টাঙ্গাইলের মির্জাপুরে মডেল মসজিদের পাইলিংয়ের কাজ করার সময় তিতাস গ্যাসের প্রধান সঞ্চালন লাইনের পাইপ ফেটে গেছে। এতে দুই দিন ধরে গ্যাসের সংযোগ বিচ্ছিন্ন থাকায় ওই এলাকার হাজার হাজার গ্রাহক সীমাহীন দুর্ভোগ পোহাচ্ছে।

্থানীয় সূত্র জানায়, গত শুক্রবার বিকেল ৫টার দিকে মির্জাপুর মডেল মসজিদ নির্মাণকাজের জন্য পাইলিং করার সময় খননযন্ত্রের আঘাতে গ্যাসের পাইপ ফেটে যায়। খবর পেয়ে তিতাস কর্তৃপক্ষ দ্রুত গ্যাস সরবরাহ বন্ধ করে দেয়। শুক্রবার সন্ধ্যায় মেরামতের জন্য লোকজন এলেও রোববার সকাল ১০টা পর্যন্ত পাইপ মেরামত করা সম্ভব হয়নি।

গ্যাসের সংযোগ বন্ধ থাকায় মির্জাপুরের সোহাগপুর থেকে নাটিয়াপাড়া পর্যন্ত প্রায় ১৫ কিলোমিটার এলাকার প্রায় ২ হাজার আবাসিক গ্রাহক সীমাহীন দুর্ভোগে পড়েছে। অনেক পরিবার প্রতিবেশীর চুলায় রান্না করে খাচ্ছে। একই সঙ্গে মির্জাপুরের গোড়াই শিল্পাঞ্চলের অন্তত ১০টি কারখানার উৎপাদনও ব্যাহত হচ্ছে।

কুমুদিনী হাসপাতালের উপপরিচালক অনিমেষ ভৌমিক জানান, গ্যাস না থাকায় কুমুদিনী হাসপাতালসহ কমপ্লেক্সের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের অন্তত ৫ হাজার মানুষ দুর্ভোগের শিকার হচ্ছে। তিনি বলেন, বিদ্যুৎ চলে গেলে গ্যাসের জেনারেটরের মাধ্যমে হাসপাতালের রোগীদের চিকিৎসা দেওয়া হয়, যা তেলের জেনারেটরে সম্ভব হয় না। গ্যাসের সংযোগ বিচ্ছিন্ন হওয়ার পর থেকে বেশ কয়েকবার বিদ্যুৎ চলে যাওয়ায় দুর্ভোগ আরও বেড়েছে।

তিতাস টাঙ্গাইলের সহকারী প্রকৌশলী রমজান আলী বলেন, ফেটে যাওয়া লোহার পাইপটি উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন এবং এটি ৩০ ফুট নিচে অবস্থিত। তিনি জানান, ওই স্থানে গ্যাসলাইন রয়েছে, বিষয়টি জানা সত্ত্বেও ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান তাদের কাজ সম্পর্কে লিখিত বা মৌখিকভাবে জানায়নি। এ দুর্ঘটনার কারণে ২ হাজার আবাসিক গ্রাহক এবং ১০টি কারখানার গ্রাহক দুর্ভোগে পড়েছে।

গাজীপুরের চন্দ্রা এলাকার তিতাসের ব্যবস্থাপক কাউছারুল ইসলাম জানান, পাইপ ফেটে যাওয়ায় কী পরিমাণ আর্থিক ক্ষতি হয়েছে, সে বিষয়ে এখনো সঠিক তথ্য পাওয়া যায়নি।

এ বিষয়ে ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানের কোনো বক্তব্য পাওয়া যায়নি।

