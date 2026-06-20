Ajker Patrika
টাঙ্গাইল

সখীপুরে ট্রাকের পেছনে মোটরসাইকেলের ধাক্কা, আহত ৩

সখীপুর (টাঙ্গাইল) প্রতিনিধি 
সখীপুরে ট্রাকের পেছনে মোটরসাইকেলের ধাক্কা, আহত ৩
দুর্ঘটনার শিকার ব্যক্তিরা। ছবি: সংগৃহীত

টাঙ্গাইলের সখীপুরে সড়কের মাঝখানে হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়া ট্রাকের পেছনে মোটরসাইকেলের ধাক্কায় তিনজন আহত হয়েছেন। আজ শনিবার বিকেল সাড়ে ৫টার দিকে সখীপুর-সাগরদীঘি সড়কের বড়চওনা মোটের পুকুরপাড় এলাকায় এই দুর্ঘটনা ঘটে।

আহত ব্যক্তিরা হলেন সখীপুর উপজেলার রাজনীতির মোড় এলাকার মিনহাজ উদ্দিন (২০), মানিকগঞ্জের ভগবান চর এলাকার সুমন আহমেদ (২০) ও ফরিদপুর সদর উপজেলার সবুজ মিয়া (২৩)।

আহত ব্যক্তিদের মধ্যে মিনহাজ ও সুমনের অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় তাঁদের ঢাকায় পাঠানো হয়েছে।

প্রত্যক্ষদর্শী সূত্রে জানা গেছে, বিকেলে একটি লোভেড (ভারী যানবাহন বহনকারী ট্রাক) সখীপুর-সাগরদীঘি সড়কের বড়চওনা মোটের পুকুরপাড় এলাকায় দাঁড়ায়। এ সময় একটি ট্রাক ওই লোভেডের পাশে মাঝসড়কে দাঁড়িয়ে পড়ে। হঠাৎ একটি মোটরসাইকেল সখীপুর আসার পথে ট্রাকের পেছনে ধাক্কা দেয়। এতে মোটরসাইকেলে থাকা তিন আরোহী সড়কের পাশে ছিটকে পড়ে গুরুতর আহত হন। স্থানীয় বাসিন্দারা তাঁদের উদ্ধার করে সখীপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে যান।

হাসপাতালের জরুরি বিভাগে গিয়ে জানা গেছে, আহত ব্যক্তিদের মধ্যে দুজনকে ঢাকায় পাঠানো হয়েছে। অপর একজনকে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে। ঘটনার পর স্থানীয় লোকজন ট্রাকটি জব্দ করেছে।

সখীপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. হেলাল উদ্দিন বলেন, খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পুলিশ পাঠানো হয়েছে। এ বিষয়ে আইনি ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন।

বিষয়:

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