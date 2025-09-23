মির্জাপুরে বেহাল ৬০০ মিটার রাস্তায় ভোগান্তি চরমে

মির্জাপুর (টাঙ্গাইল) প্রতিনিধি
টাঙ্গাইলের মির্জাপুর উপজেলা সদরের ভাওড়া ইউনিয়নের সরিষাদাইড় গ্রামের চরপাড়া থেকে দক্ষিণপাড়া মসজিদ পর্যন্ত ৬০০ মিটার রাস্তা বেহাল। রাস্তাটি নিচু হওয়ায় বছরের প্রায় অর্ধেক সময় পানিতে তলিয়ে থাকে। এ ছাড়া শুষ্ক মৌসুমে বৃষ্টির পানিতে কাদা জমে চরম ভোগান্তি পোহাতে হয় গ্রামের বাসিন্দাদের।
সরিষাদাইড় চরপাড়া, খানাপাড়া, হিন্দুপাড়া, বহুরিয়া চরপাড়া ও বুধিরপাড়া গ্রামের একাংশসহ হাজারো পরিবারের লোকজন এই রাস্তা ব্যবহার করে থাকে। তারা এই রাস্তা ব্যবহার করে উপজেলা সদর, ভাওড়া ইউনিয়ন সদরসহ সরিষাদাইড় সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে যাতায়াত করে।
গতকাল সোমবার দুপুরে সরিষাদাইড় চরপাড়ায় গিয়ে দেখা গেছে, প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছোট শিক্ষার্থীরা পানি মাড়িয়ে স্কুল ছুটির পর বাড়ি ফিরছে। তাদের পিঠে রয়েছে বইয়ের ব্যাগ। কথা হয় কয়েকজনের সঙ্গে। স্কুলছাত্র সাব্বির, রাহাত ও আলামিন জানায়, বছরের অর্ধেক সময় পানি মাড়িয়ে তাদের এভাবে স্কুলে যেতে হয়।
এ ছাড়া বৃষ্টির দিনে রাস্তায় কাদা থাকে। এতে তাদের অনেক কষ্ট হয়।
সরিষাদাইড় গ্রামের বাসিন্দা আব্দুস সাত্তার জানান, চরপাড়ায় রয়েছে গ্রামের কবরস্থান। এ ছাড়া দক্ষিণপাড়ার মসজিদে পানি মাড়িয়ে গিয়ে নামাজ আদায় করতে হয়। প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয় এবং মাদ্রাসার শিক্ষার্থীদের ভোগান্তি নিত্যদিনের। তিনি বলেন, গ্রামের মানুষের প্রধান পেশা কৃষি। ৬০০ মিটার রাস্তার অবস্থা খুব খারাপ।
গ্রামের বৃদ্ধ ফজলুর রহমান জানান, তাঁর মতো বয়সীদের কষ্ট আরও বেশি। তিনি বলেন, গর্ভবতী মায়েদের চিন্তাও অনেক। যদি কোনো সমস্যা হয়, কীভাবে তাঁরা হাসপাতালে যাবেন এবং ফিরে আসবেন।
ভাওড়া ইউনিয়ন পরিষদের (ইউপি) ১ নম্বর ওয়ার্ডের সদস্য ময়নাল হোসেন বলেন, সামান্য রাস্তার জন্য তাঁদের সীমাহীন কষ্ট হয়। গ্রামের কবরস্থান চরপাড়ায়। কেউ মারা গেলে কবরস্থানে লাশ নেওয়া কঠিন হয়ে পড়ে।
ভাওড়া ইউপি চেয়ারম্যান মাসুদুর রহমান বলেন, বেশ কিছু রাস্তা নিচু ছিল। ইতিমধ্যে মাটি ভরাট করে কয়েকটি উঁচু করা হয়েছে। চরপাড়া রাস্তার মাটি ভরাট অগ্রাধিকার প্রকল্পের মধ্যে রয়েছে।
উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা এ বি এম আরিফুল ইসলাম বলেন, রাস্তাটির জনগুরুত্ব বিবেচনা করে শুষ্ক মৌসুমে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে মাটি ভরাট করা হবে।
