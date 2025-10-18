সখীপুরে ধর্ষণ মামলায় শ্রমিক দলের নেতা কারাগারে

সখীপুর (টাঙ্গাইল) প্রতিনিধি
টাঙ্গাইলের সখীপুরে ধর্ষণ মামলায় ফজলু মিয়া (৪০) নামের এক শ্রমিক দলের নেতাকে গ্রেপ্তার করেছে র্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়ন (র্যাব)। আজ শনিবার দুপুরে তাঁকে আদালতের মাধ্যমে কারাগারে পাঠানো হয়।
গতকাল শুক্রবার রাতে উপজেলার নলুয়া এলাকা থেকে ফজলু মিয়াকে গ্রেপ্তার করা হয়। তিনি দাড়িয়াপুর ইউনিয়ন শ্রমিক দলের যুগ্ম আহ্বায়ক এবং ওই ইউনিয়নের প্রতিমা বংকী তালুকদারপাড়া (পশ্চিমপাড়া) এলাকার বাসিন্দা। তাঁর বিরুদ্ধে এক শিশুকে ধর্ষণের অভিযোগে মামলা রয়েছে।
সখীপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আবুল কালাম ভূঞা আজকের পত্রিকাকে এসব তথ্য নিশ্চিত করেছেন।
মামলার বিবরণ ও ছাত্রীর পরিবার সূত্রে জানা গেছে, অভিযুক্ত শ্রমিক দলের নেতা ফজলু মিয়া গত মঙ্গলবার ভোরে দ্বিতীয় শ্রেণির এক ছাত্রীকে কৌশলে বনের ভেতর নিয়ে ধর্ষণ করেন। এতে শিশুটি অসুস্থ হয়ে পড়ে। ওই দিন দুপুরে ছাত্রীর মা বাদী হয়ে সখীপুর থানায় মামলা করেন।
ওসি আবুল কালাম ভূঞা বলেন, শিশুটির স্বাস্থ্য পরীক্ষার রিপোর্ট এখনো হাতে পাইনি। মামলার ভিত্তিতে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে র্যাব গ্রেপ্তার করে থানায় হস্তান্তর করেছে। পরে তাঁকে আদালতের মাধ্যমে কারাগারে পাঠানো হয়।
এদিকে মঙ্গলবার সকালে ধর্ষণের খবর ছড়িয়ে পড়লে ফজলু মিয়াকে শ্রমিক দলের সব পর্যায়ের পদ থেকে বহিষ্কার করা হয়েছে।
টাঙ্গাইলের সখীপুরে ধর্ষণ মামলায় ফজলু মিয়া (৪০) নামের এক শ্রমিক দলের নেতাকে গ্রেপ্তার করেছে র্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়ন (র্যাব)। আজ শনিবার দুপুরে তাঁকে আদালতের মাধ্যমে কারাগারে পাঠানো হয়।
গতকাল শুক্রবার রাতে উপজেলার নলুয়া এলাকা থেকে ফজলু মিয়াকে গ্রেপ্তার করা হয়। তিনি দাড়িয়াপুর ইউনিয়ন শ্রমিক দলের যুগ্ম আহ্বায়ক এবং ওই ইউনিয়নের প্রতিমা বংকী তালুকদারপাড়া (পশ্চিমপাড়া) এলাকার বাসিন্দা। তাঁর বিরুদ্ধে এক শিশুকে ধর্ষণের অভিযোগে মামলা রয়েছে।
সখীপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আবুল কালাম ভূঞা আজকের পত্রিকাকে এসব তথ্য নিশ্চিত করেছেন।
মামলার বিবরণ ও ছাত্রীর পরিবার সূত্রে জানা গেছে, অভিযুক্ত শ্রমিক দলের নেতা ফজলু মিয়া গত মঙ্গলবার ভোরে দ্বিতীয় শ্রেণির এক ছাত্রীকে কৌশলে বনের ভেতর নিয়ে ধর্ষণ করেন। এতে শিশুটি অসুস্থ হয়ে পড়ে। ওই দিন দুপুরে ছাত্রীর মা বাদী হয়ে সখীপুর থানায় মামলা করেন।
ওসি আবুল কালাম ভূঞা বলেন, শিশুটির স্বাস্থ্য পরীক্ষার রিপোর্ট এখনো হাতে পাইনি। মামলার ভিত্তিতে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে র্যাব গ্রেপ্তার করে থানায় হস্তান্তর করেছে। পরে তাঁকে আদালতের মাধ্যমে কারাগারে পাঠানো হয়।
এদিকে মঙ্গলবার সকালে ধর্ষণের খবর ছড়িয়ে পড়লে ফজলু মিয়াকে শ্রমিক দলের সব পর্যায়ের পদ থেকে বহিষ্কার করা হয়েছে।
হজরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় অন্তত ১০জন আহত হয়েছেন বলে জানিয়েছে ডিএমপির উত্তরা বিভাগের উপপুলিশ কমিশনার (ডিসি) মো. মহিদুল ইসলাম (অতিরিক্ত ডিআইজি পদোন্নতি প্রাপ্ত)।৬ মিনিট আগে
নাটোরের লালপুরে খুলনা থেকে ছেড়ে আসা রাজশাহীগামী কপোতাক্ষ এক্সপ্রেস ট্রেনে কাটা পড়ে মো. রাজন আলী (২০) নামের এক ব্যক্তি মারা গেছেন।৮ মিনিট আগে
রাজধানী ঢাকার হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের আগুন নিয়ন্ত্রণের জন্য আনা হয়েছে রিমোট কন্ট্রোল ফায়ার ফাইটিং রোবট। বিমানবন্দরের ৮ নম্বর গেটসংলগ্ন আমদানি কার্গো ভিলেজের সামনে আজ শনিবার (১৮ অক্টোবর) বিকেল ৫টার দিকে রোবটটিকে একটি বড় লরিতে করে নিয়ে আসতে দেখা যায়।২৬ মিনিট আগে
রাজধানীর হজরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের কার্গো ভিলেজে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় বিমানবন্দরের রানওয়ে ও ট্যাক্সিওয়ে সাময়িকভাবে বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। ফলে ঢাকা অভিমুখী অন্তত ৮টি আন্তর্জাতিক ও অভ্যন্তরীণ ফ্লাইট বিকল্প গন্তব্যে অবতরণ করেছে।১ ঘণ্টা আগে