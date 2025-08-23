Ajker Patrika
> সারা দেশ
> সিলেট

জাফলংয়ে জিরো পয়েন্টের পাথর লুটের ঘটনায় আটক ২

গোয়াইনঘাট (সিলেট) প্রতিনিধি 
পাথর লুটের ঘটনায় আটক দুজন। ছবি: সংগৃহীত
পাথর লুটের ঘটনায় আটক দুজন। ছবি: সংগৃহীত

সিলেটের জাফলংয়ের জিরো পয়েন্ট থেকে পাথর লুটের ঘটনায় দুজনকে আটক করেছে পুলিশ। গতকাল শুক্রবার রাতে উপজেলার মামার বাজার এলাকা থেকে তাঁদের আটক করা হয়।

আটক ব্যক্তিরা হলেন উপজেলার জাফলংয়ের মামার বাজার এলাকার মৃত শহিদ মিয়ার ছেলে আফজল হোসেন ও লাখেরপাড় গ্রামের মন্তাজ মিয়ার ছেলে জাবেদ আহমদ।

বিষয়টি নিশ্চিত করে গোয়াইনঘাট থানার পরিদর্শক (তদন্ত) মো. কবির হোসেন বলেন, আটক ব্যক্তিদের জেলহাজতে পাঠানো হয়েছে।

জানা গেছে, চলতি মাসের ৭, ৮ ও ৯ তারিখে জাফলং জিরো পয়েন্ট থেকে টানা তিন দিনে প্রায় ৪০ থেকে ৫০ হাজার ঘনফুট পাথর লুট করে দুষ্কৃতকারীরা। যার আনুমানিক বাজারমূল্য ৬০ লাখ টাকা। এ ঘটনায় গত সোমবার (১৮ আগস্ট) ইউনিয়ন সহকারী ভূমি কর্মকর্তা আব্দুল মুনায়েম বাদী হয়ে অজ্ঞাতনামা ১০০-১৫০ জনকে আসামি করে গোয়াইনঘাট থানায় মামলা করেন।

অবৈধভাবে বালু ও পাথর উত্তোলনকারীদের বিরুদ্ধে প্রশাসনের কঠোর অভিযান অব্যাহত রয়েছে জানিয়ে গোয়াইনঘাট উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) রতন কুমার অধিকারী বলেন, জাফলং জিরো পয়েন্ট থেক লুট হওয়া পাথরের মধ্যে এ পর্যন্ত সর্বমোট ২৫ হাজার ঘনফুট উদ্ধার করে জিরো পয়েন্টে প্রতিস্থাপন করা হয়েছে।

বিষয়:

গোয়াইনঘাটআটকজাফলংসিলেট বিভাগজেলার খবর
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

বিদায় বিভুদা

বিদায় বিভুদা

উচ্চ কোলেস্টেরলের তিনটি লক্ষণ এড়িয়ে যাচ্ছেন কি

উচ্চ কোলেস্টেরলের তিনটি লক্ষণ এড়িয়ে যাচ্ছেন কি

ইলন মাস্কের যে ৬ অভ্যাস জীবন বদলে দিতে পারে

ইলন মাস্কের যে ৬ অভ্যাস জীবন বদলে দিতে পারে

বেসরকারি চিকিৎসা যখন ব্যবসা

বেসরকারি চিকিৎসা যখন ব্যবসা

এনসিটিবি: পাঠ্যবইয়ে আবার পরিবর্তন আসছে

এনসিটিবি: পাঠ্যবইয়ে আবার পরিবর্তন আসছে

সম্পর্কিত

বাগেরহাটে ৪ আসন পুনর্বহালের দাবিতে কাল অবরোধ

বাগেরহাটে ৪ আসন পুনর্বহালের দাবিতে কাল অবরোধ

ডাকসু নির্বাচন: প্রার্থীদের প্রচার শুরু মঙ্গলবার থেকে, চলবে ৭ সেপ্টেম্বর

ডাকসু নির্বাচন: প্রার্থীদের প্রচার শুরু মঙ্গলবার থেকে, চলবে ৭ সেপ্টেম্বর

মেঘনার ২ ইলিশ বিক্রি হলো সাড়ে ১১ হাজার টাকায়

মেঘনার ২ ইলিশ বিক্রি হলো সাড়ে ১১ হাজার টাকায়

প্রবাসীর স্ত্রীকে ধর্ষণ, যুবক গ্রেপ্তার

প্রবাসীর স্ত্রীকে ধর্ষণ, যুবক গ্রেপ্তার