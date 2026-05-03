সাতকানিয়ায় এলডিপির সহস্রাধিক নেতা-কর্মীর বিএনপিতে যোগদান

চট্টগ্রামের সাতকানিয়ায় লিবারেল ডেমোক্রেটিক পার্টির (এলডিপি) সহস্রাধিক নেতা-কর্মী বিএনপিতে যোগ দিয়েছেন। গতকাল শনিবার (২ মে) সন্ধ্যায় উপজেলার একটি কমিউনিটি সেন্টারে আয়োজিত অনুষ্ঠানে তাঁরা আনুষ্ঠানিকভাবে যোগদান করেন।
চট্টগ্রাম-১৪ (চন্দনাইশ-সাতকানিয়া আংশিক) আসনের সংসদ সদস্য জসিম উদ্দিন আহমেদের হাতে ফুল দিয়ে বিএনপিতে যোগ দেন তাঁরা। পরে যোগদানকারীদের গলায় ফুলের মালা পরিয়ে বরণ করে নেন তিনি। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন সংসদ সদস্য জসিম উদ্দিন আহমেদ।
যোগদানকারী ব্যক্তিদের মধ্যে রয়েছেন উত্তর সাতকানিয়া এলডিপির সদস্যসচিব আনিসুর রহমান সিকদার, সাংগঠনিক সম্পাদক নুরুল ইসলাম, মো. আমিরুজ্জামান মেম্বার, ধর্মপুর ইউনিয়ন এলডিপির সভাপতি মোস্তফা কামাল রিয়াদ, উপজেলা মহিলা এলডিপির সাধারণ সম্পাদক ঝর্না আক্তার, কালিয়াইশ ইউনিয়ন এলডিপির সিনিয়র সহসভাপতি আব্দুল আজিজ, বাজালিয়া ইউনিয়ন এলডিপির সাধারণ সম্পাদক নাসির উদ্দিন চৌধুরীসহ অনেকে।
বিএনপি সূত্রে জানা যায়, চট্টগ্রাম-১৪ আসনটি দীর্ঘদিন ধরে এলডিপি সভাপতি কর্নেল (অব.) অলি আহমদ বীর বিক্রমের শক্ত ঘাঁটি হিসেবে পরিচিত ছিল। তবে গত ১২ ফেব্রুয়ারির জাতীয় সংসদ নির্বাচনে এলডিপির প্রার্থী ওমর ফারুক পরাজিত হন এবং বিএনপির প্রার্থী জসিম উদ্দিন আহমেদ বিজয়ী হন। ওই নির্বাচনে এলডিপি জামায়াতের সঙ্গে জোট করায় দলটির অনেক নেতা-কর্মীর মধ্যে অসন্তোষ সৃষ্টি হয়।
অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন চন্দনাইশ উপজেলা বিএনপির সাবেক সদস্যসচিব এম এ হাশেম রাজু, সাতকানিয়া উপজেলা বিএনপির সাবেক সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক এহছানুল মৌলা, বিএনপি নেতা নাসির উদ্দিন, গিয়াস উদ্দিন হিরো, মোহাম্মদ সোলাইমান বাবুল, এহছানুল কাইয়ুম টুটুল, নজরুল ইসলাম ও জিয়াবুল হক প্রমুখ।
প্রধান অতিথির বক্তব্যে সংসদ সদস্য জসিম উদ্দিন আহমেদ বলেন, সাতকানিয়ার ছয়টি ইউনিয়নের প্রায় ৫ হাজার এলডিপি নেতা-কর্মী বিএনপিতে যোগ দিয়েছেন। তাঁদের সাদরে গ্রহণ করা হয়েছে। তিনি বলেন, এলাকায় কোনো ধরনের সংঘাত বা সহিংসতা নয়, শান্তিপূর্ণ ও উন্নত চন্দনাইশ-সাতকানিয়া গড়ে তুলতে বিএনপি কাজ করছে।
এদিকে বিএনপিতে যোগ দেওয়া আনিসুর রহমান সিকদার বলেন, বিভিন্ন রাজনৈতিক সিদ্ধান্তে হতাশ হয়ে তাঁরা এলডিপি ছেড়েছেন। এখন থেকে বিএনপির রাজনীতির সঙ্গেই যুক্ত থাকবেন এবং জনগণের কল্যাণে কাজ করবেন।
