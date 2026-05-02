নিয়োগ দেবে এসিআই মোটরস, ফ্রেশাররাও আবেদন করতে পারবেন

চাকরি ডেস্ক 
আপডেট : ০২ মে ২০২৬, ১৬: ৩৩
নিয়োগ দেবে এসিআই মোটরস, ফ্রেশাররাও আবেদন করতে পারবেন

এসিআই মোটরস লিমিটেড জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে। প্রতিষ্ঠানটি তাদের ‘টেরিটরি অফিসার’ পদে কর্মী নিয়োগ দেবে। ইতিমধ্যে আবেদন শুরু হয়েছে। আবেদন করা যাবে আগামী ২৪ মে ২০২৬ পর্যন্ত। প্রার্থীকে স্নাতক অথবা সমমান ডিগ্রিধারী হতে হবে। তবে ফ্রেশার প্রার্থীরাও আবেদনের সুযোগ পাবেন।

পদের নাম: টেরিটরি অফিসার, ইয়ামাহা মোটরসাইকেল

পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়

শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতক অথবা সমমানের ডিগ্রি।

অভিজ্ঞতা: এক বছর। তবে ফ্রেশার প্রার্থীরাও আবেদন করতে পারবেন।

বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে

চাকরির ধরন: ফুলটাইম

প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ

বয়স: কমপক্ষে ২২ থেকে ৩০ বছর।

কর্মস্থল: যেকোনো স্থান

অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা: যাতায়াত ভাতা, মোবাইল বিল, চিকিৎসা ভাতা, মুনাফার অংশ, প্রভিডেন্ট ফান্ড, গ্র্যাচুইটি, বার্ষিক বেতন পর্যালোচনা এবং দুটি উৎসব বোনাস দেওয়া হবে।

আবেদনের নিয়ম: আগ্রহী প্রার্থীরা আবেদন করতে ও বিস্তারিত বিজ্ঞপ্তি দেখুন এখানে

আবেদনের শেষ সময়: ২৪ মে ২০২৬ পর্যন্ত।

সূত্র: বিডিজবস ডটকম

৫০ টাকার লোভ দেখিয়ে শিশুকে যৌন নিপীড়নের অভিযোগ, বৃদ্ধ গ্রেপ্তার

‘প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, আমাকে ঢাকায় রেখো না, ঢাকার বাইরে নিয়ে যাও’

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর হঠাৎ রমনা থানা পরিদর্শন, ১০ মিনিটে যা যা করলেন

‘একটা শুট করাম, একটা শুটেই পড়ে যাবে’: বিএনপি নেতার হুমকির ভিডিও ভাইরাল

কয়েক ধাপে ট্রাকের চাপায় কমপক্ষে ২০ জন আহত, গণপিটুনিতে চালক নিহত

টিম লিড পদে নিয়োগ দেবে মিউচুয়াল ট্রাস্ট ব্যাংক

নিয়োগ দেবে এসিআই মোটরস, ফ্রেশাররাও আবেদন করতে পারবেন

নিয়োগ দেবে এসিআই মোটরস, ফ্রেশাররাও আবেদন করতে পারবেন

মোংলা বন্দরে চাকরির সুযোগ, পদ ১৩৯

অর্থ মন্ত্রণালয়ে বড় নিয়োগ ৩ জেলায় নেবে ১২২ জন