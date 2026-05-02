নরসিংদীতে ছোট ভাইয়ের হাতে বড় ভাই খুন, আটক ২

আপডেট : ০২ মে ২০২৬, ২১: ৩৬
নরসিংদীতে পারিবারিক বিরোধ ও প্রেমঘটিত দ্বন্দ্বকে কেন্দ্র করে ছোট ভাইয়ের ছুরিকাঘাতে বড় ভাই খুন হয়েছেন বলে জানা গেছে। এই ঘটনায় অভিযুক্ত ছোট ভাইসহ দুজনকে আটক করেছে পুলিশ।

শনিবার (২ মে) সকালে নরসিংদী শহরের সাটিরপাড়া এলাকার আজাদ ফিলিং স্টেশনের সামনে এই হত্যাকাণ্ডের ঘটনা ঘটে। নিহত আল আমিন (৩০) রায়পুরা উপজেলার নিলক্ষা ইউনিয়নের আতশ আলী বাজার এলাকার নুর ইসলামের ছেলে। তিনি পেশায় মিশুকচালক ছিলেন।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, আল আমিন ও তাঁর ছোট ভাই হাসান নরসিংদী শহরের চৌয়ালা এলাকায় ভাড়া বাসায় থেকে মিশুক চালিয়ে জীবিকা নির্বাহ করতেন। তাঁদের বোনকে কেন্দ্র করে স্থানীয় যুবক নাইমের সঙ্গে দীর্ঘদিন ধরে বিরোধ চলছিল। পরিবারের দাবি, নাইম বোনকে প্রেমের প্রস্তাব দিয়ে এলেও বোন তা প্রত্যাখ্যান করেন। এ নিয়ে দুই পরিবারের মধ্যে উত্তেজনা তৈরি হয়।

পরিস্থিতি শান্ত করতে কয়েক দিন আগে আল আমিন বিষয়টি মীমাংসার চেষ্টা করেন এবং পুনরায় শহরের বাসায় ফিরে আসেন। তবে ছোট ভাই হাসান এতে ক্ষুব্ধ ছিলেন। এ নিয়ে দুই ভাইয়ের মধ্যে দ্বন্দ্ব বাড়তে থাকে। স্বজনদের অভিযোগ, ঘটনার আগের রাতেও হাসান বড় ভাইকে হুমকি দেন।

শনিবার সকালে আল আমিন বাজারের উদ্দেশে বের হয়ে সাটিরপাড়া এলাকায় পৌঁছালে হাসান ধারালো অস্ত্র দিয়ে তার পেটে এলোপাতাড়ি আঘাত করে পালিয়ে যান। স্থানীয় লোকজন গুরুতর আহত অবস্থায় তাঁকে উদ্ধার করে নরসিংদী সদর হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন। চিকিৎসকদের ভাষ্য, অতিরিক্ত রক্তক্ষরণে তাঁর মৃত্যু হয়েছে। ঘটনার পর অভিযান চালিয়ে অভিযুক্ত হাসান ও বিরোধের সঙ্গে জড়িত নাইমকে আটক করে পুলিশ।

নরসিংদী মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) এ আর এম আল মামুন বলেন, হত্যাকাণ্ডের ঘটনায় জড়িত ব্যক্তিদের আটক করা হয়েছে। এই ঘটনায় মামলা প্রক্রিয়াধীন রয়েছে এবং আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।

