Ajker Patrika

সিলেট নগরীর কয়েকটি এলাকায় শনিবার ৯ ঘণ্টা বিদ্যুৎ থাকবে না

সিলেট প্রতিনিধি
ফাইল ছবি
ফাইল ছবি

মেরামত ও সংরক্ষণকাজের জন্য সিলেট নগরীর বেশ কয়েকটি এলাকায় আগামী শনিবার (২৯ নভেম্বর) ৯ ঘণ্টা বিদ্যুৎ থাকবে না। শনিবার সকাল ৮টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত এলাকাগুলোয় বিদ্যুৎ থাকবে না।

আজ বৃহস্পতিবার (২৭ নভেম্বর) এক বিজ্ঞপ্তিতে বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড (বিউবো) সিলেটের বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ-২-এর নির্বাহী প্রকৌশলী মো. আব্দুর রাজ্জাক এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানিয়েছেন।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, শনিবার সকাল ৮টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত সোবহানীঘাট ফিডারের আওতাধীন চালিবন্দর, কাস্টঘর, সোবাহনাীঘাট, বিশ্বরোড, জেলগেট, বন্দররোড ও আশপাশের এলাকা এবং রায়নগর ফিডারের আওতাধীন সোনারপাড়া, মজুমদারপাড়া, দর্জিপাড়া, পূর্ব মিরাবাজার, খারপাড়া ও আশপাশের এলাকায় বিদ্যুৎ থাকবে না।

কাজ শেষ হয়ে গেলে তাৎক্ষণিক বিদ্যুৎ দেওয়া হবে এবং গ্রাহকদের সাময়িক অসুবিধার জন্য দুঃখ প্রকাশ করেছে বিউবো।

বিষয়:

সিলেট জেলাবিদ্যুৎসিলেট বিভাগসিলেটজেলার খবর
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

কয়েক কোটি টাকা নিয়ে উধাও সাউথইস্ট ব্যাংকের কর্মকর্তা, উৎকণ্ঠায় গ্রাহক

আমাকে যারা চেনেনি, তারা এখনো মাটির নিচে বসবাস করে : শাহজাহান চৌধুরী

আজকের রাশিফল: ছোটখাটো বিষয়েই হৃদয় ভেঙে চুরমার হবে, স্বভাবসিদ্ধ সততা বিপদে ফেলবে

গিনি বিসাউয়ে সামরিক অভ্যুত্থান, সেনাবাহিনীর ক্ষমতা দখল, প্রেসিডেন্ট বন্দী

নেত্রকোনার আটপাড়ায় দুই গ্রামের সংঘর্ষে বহু আহত

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

বিপিএলের নিলামে ভারতীয় ক্রিকেটার

বিপিএলের নিলামে ভারতীয় ক্রিকেটার

নকলে ধরা খেয়ে বিদ্যালয়ের শৌচাগারে গিয়ে স্কুলছাত্রীর আত্মহত্যা

নকলে ধরা খেয়ে বিদ্যালয়ের শৌচাগারে গিয়ে স্কুলছাত্রীর আত্মহত্যা

আমাকে যারা চেনেনি, তারা এখনো মাটির নিচে বসবাস করে : শাহজাহান চৌধুরী

আমাকে যারা চেনেনি, তারা এখনো মাটির নিচে বসবাস করে : শাহজাহান চৌধুরী

কয়েক কোটি টাকা নিয়ে উধাও সাউথইস্ট ব্যাংকের কর্মকর্তা, উৎকণ্ঠায় গ্রাহক

কয়েক কোটি টাকা নিয়ে উধাও সাউথইস্ট ব্যাংকের কর্মকর্তা, উৎকণ্ঠায় গ্রাহক

যশোরে ভাঙারি ব্যবসায়ীকে গণপিটুনি দিয়ে পুলিশে সোপর্দ, অস্ত্র-গুলি উদ্ধার

যশোরে ভাঙারি ব্যবসায়ীকে গণপিটুনি দিয়ে পুলিশে সোপর্দ, অস্ত্র-গুলি উদ্ধার