সিলেট সিটি করপোরেশনের কর্মীর ওপর হামলা, গ্রেপ্তার ৩

সিলেট প্রতিনিধি
গ্রেপ্তার ব্যক্তিরা। ছবি: সংগৃহীত

সিলেট সিটি করপোরেশনের এক কর্মচারীর ওপর হামলার ঘটনায় ৩ জনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। মঙ্গলবার রাতে তাঁদের গ্রেপ্তার করা হয়। এর আগে ওই দিন দুপুরে সিটি করপোরেশনের পক্ষ থেকে মামলা দায়ের করা হয়। পরে বুধবার তাঁদের আদালতের মাধ্যমে কারাগারে পাঠানো হয়েছে।

গ্রেপ্তার ব্যক্তিরা হলেন সাগর আলী (২৭), মো. সেলিম আহমদ (৪৫) ও শহিদুল ইসলাম (১৯)।

সিসিক সূত্রে জানা যায়, সোমবার বেলা সোয়া ১টার দিকে সিলেট সিটি করপোরেশনের (সিসিক) লাইসেন্স শাখার আদায়কারী মো. ইসমাইল হোসেন রায়হান সিলেটের দক্ষিণ সুরমার চণ্ডীপুলের নবীন রেস্টুরেন্টের স্বত্বাধিকারী এম এ সালামের কাছে ব্যবসা পরিচালনার লাইসেন্স দেখতে চান। এ সময় এম এ সালাম ৫ জন দোকান কর্মচারীকে নিয়ে মো. ইসমাইল হোসেনের ওপর হামলা করেন।

হামলাকারীরা কিলঘুষি মেরে রক্তাক্ত জখম করে ইসমাইল হোসেন রায়হানের কাছ থেকে ১০ হাজার টাকা, চশমা, হেডফোন ও মোবাইল ফোন ছিনিয়ে নেন। পরে আহত ইসমাইল সিলেট এম এ জি ওসমানী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসা নেন।

পরে মঙ্গলবার ওই ঘটনায় সিটি করপোরেশনের লাইসেন্স অফিসার রুবেল আহমদ দক্ষিণ সুরমা থানায় মামলা দায়ের করলে পুলিশ ওই রাতেই ৩ জনকে গ্রেপ্তার করে।

বিষয়টি নিশ্চিত করে এসএমপির দক্ষিণ সুরমা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. মিজানুর রহমান জানান, মামলা হওয়ার পরে তাঁদের গ্রেপ্তার করে বুধবার আদালতের মাধ্যমে কারাগারে পাঠানো হয়েছে।

