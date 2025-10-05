মামলা প্রত্যাহারের দাবিতে কোম্পানীগঞ্জে পরিবহন ধর্মঘটের ডাক

সিলেট প্রতিনিধি
সিলেটের কোম্পানীগঞ্জ উপজেলায় কাল সোমবার সকাল থেকে অনির্দিষ্টকালের জন্য পরিবহন ধর্মঘটের ডাক দিয়েছেন শ্রমিকনেতারা। কোম্পানীগঞ্জ থানার ওসির প্রত্যাহার, ওসির নেতৃত্বে চাঁদাবাজি বন্ধ এবং শ্রমিকনেতাদের বিরুদ্ধে করা মামলা প্রত্যাহারের দাবি তুলে পরিবহন শ্রমিকনেতারা এই ধর্মঘটের ডাক দেন।
আজ রোববার রাতে বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন কোম্পানীগঞ্জ উপজেলা ট্রাক শ্রমিক ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক মাহফুজ আহমদ। তিনি বলেন, ‘এই ধর্মঘটে শুধু ট্রাক, পিকআপ ও কাভার্ড ভ্যান বন্ধ থাকবে। আমাদের দাবি না মানলে পরে কঠোর কর্মসূচি দেওয়া হবে।’
আজ সকালে কোম্পানীগঞ্জ উপজেলায় চেকপোস্টে দায়িত্বরত পুলিশ সদস্যদের ওপর হামলার ঘটনা ঘটেছে। এতে পাঁচ পুলিশ সদস্য আহত হয়েছেন। উপজেলা ট্রাক শ্রমিক ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক মাহফুজ আহমদের নেতৃত্বে ট্রাক শ্রমিকনেতা ও শ্রমিকেরা এ হামলা করেছেন বলে জানিয়েছে পুলিশ। এ ঘটনায় আজ রাতে এএসআই আব্দুল হামিদ বাদী হয়ে শ্রমিকনেতা মাহফুজকে প্রধান আসামি করে ১৫ জনের নাম উল্লেখ করে কোম্পানীগঞ্জ থানায় মামলা করেছেন। মামলায় অজ্ঞাতনামা আরও ৭০-৮০ জনকে আসামি করা হয়েছে।
