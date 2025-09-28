Ajker Patrika
> সারা দেশ
> সিলেট

অটোরিকশা বন্ধ ও ফুটপাত দখলমুক্ত করার দাবিতে সাবেক মেয়র আরিফুলের পদযাত্রা

সিলেট প্রতিনিধি
সিলেট সিটি করপোরেশন এলাকায় অটোরিকশা বন্ধ ও ফুটপাত দখলমুক্ত করার দাবিতে আজ রোববার সাবেক মেয়র আরিফুল ইসলামের পদযাত্রা। ছবি: আজকের পত্রিকা
সিলেট সিটি করপোরেশন এলাকায় অটোরিকশা বন্ধ ও ফুটপাত দখলমুক্ত করার দাবিতে আজ রোববার সাবেক মেয়র আরিফুল ইসলামের পদযাত্রা। ছবি: আজকের পত্রিকা

সিলেট সিটি করপোরেশন (সিসিক) এলাকায় ব্যাটারিচালিত অটোরিকশা বন্ধ ও ফুটপাত দখলমুক্ত করার দাবিতে সাবেক মেয়র আরিফুল হক চৌধুরী পদযাত্রা করেছেন। আজ রোববার বেলা সাড়ে ১১টার দিকে নগরীর কোর্ট পয়েন্ট থেকে এই পদযাত্রা শুরু হয়, শেষ হয় সিলেট কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে গিয়ে।

কর্মসূচিতে বিভিন্ন রাজনৈতিক, সামাজিক ও ধর্মীয় সংগঠনের নেতারা অংশ নেন। এ সময় অনেকের হাতে ব্যাটারিচালিত রিকশা বন্ধসহ বিভিন্ন দাবিসংবলিত প্ল্যাকার্ড দেখা যায়।

পদযাত্রা শেষে সমাবেশে আরিফুল হক চৌধুরী বলেন, ‘আমাদের মূল দাবি, প্রশাসন যেন অবৈধ ব্যাটারিচালিত রিকশা এবং অবৈধ যানবাহন বন্ধ করে দেয়। ফুটপাত মানুষের হাঁটার জন্য, হাঁটার সেই পরিবেশ বজায় রাখার দাবি জানাই। শহরটা আমাদের, এটি সুন্দর করার জন্য আমরা আজকে এখানে এসেছি।’

আরিফুল হক চৌধুরী আরও বলেন, ‘রিকশায় তারা ব্যাটারি না লাগিয়েও চালাতে পারে। তাদের ব্যাটারি দিয়ে চালাতে হবে কেন? ব্যাটারি ছাড়া তারা চলে আসুক। ব্যাটারি যখন বন্ধ হবে লোডশেডিং কমবে, ব্যাটারি যখন বন্ধ হবে তখন আমাদের দুর্ঘটনা কমবে। নিজের কর্মসংস্থান তৈরি করতে গিয়ে আরেকজনের ক্ষতি করে, রাস্তা দখল করবে, এটা তো হবে না। আমরা পুলিশ কমিশনার এবং জেলা প্রশাসকের যে উদ্যোগ, সেই উদ্যোগকে আমরা সাধুবাদ জানাচ্ছি। তাদের ভালো কাজে আমরা সঙ্গ দিচ্ছি।’

বিষয়:

অটোরিকশাসিলেটসিলেট সিটি করপোরেশনফুটপাতজেলার খবর
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

দুর্গাপূজায় অপ্রীতিকর ঘটনার আশঙ্কা নিয়ে বিএনপি নেতার বিতর্কিত মন্তব্য

হজের খরচ কমছে, সর্বনিম্ন প্যাকেজ ৪ লাখ ৬৭ হাজার

গ্যালারিতে বসে দেখার দিন শেষ, আমরা এখন নিজে খেলব: প্রধান উপদেষ্টা

ভারত-পাকিস্তান ‘হাইভোল্টেজ’ ফাইনাল নিয়ে সুপার কম্পিউটার কী বলে

নেছারাবাদে ছেলের গলায় দাও ধরে গরু ব্যবসায়ীর টাকা ছিনতাই

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

গ্যালারিতে বসে দেখার দিন শেষ, আমরা এখন নিজে খেলব: প্রধান উপদেষ্টা

গ্যালারিতে বসে দেখার দিন শেষ, আমরা এখন নিজে খেলব: প্রধান উপদেষ্টা

দুর্গাপূজায় অপ্রীতিকর ঘটনার আশঙ্কা নিয়ে বিএনপি নেতার বিতর্কিত মন্তব্য

দুর্গাপূজায় অপ্রীতিকর ঘটনার আশঙ্কা নিয়ে বিএনপি নেতার বিতর্কিত মন্তব্য

নেছারাবাদে ছেলের গলায় দা ধরে গরু ব্যবসায়ীর টাকা ছিনতাই

নেছারাবাদে ছেলের গলায় দা ধরে গরু ব্যবসায়ীর টাকা ছিনতাই

ইপিআই কার্যক্রম: শিশুদের টিকার সংকট

ইপিআই কার্যক্রম: শিশুদের টিকার সংকট

হজের খরচ কমছে, সর্বনিম্ন প্যাকেজ ৪ লাখ ৬৭ হাজার

হজের খরচ কমছে, সর্বনিম্ন প্যাকেজ ৪ লাখ ৬৭ হাজার

সম্পর্কিত

নবীগঞ্জ-বাহুবলে নিরবচ্ছিন্ন গ্যাস ও বিদ্যুৎ সংযোগের দাবিতে মানববন্ধন

নবীগঞ্জ-বাহুবলে নিরবচ্ছিন্ন গ্যাস ও বিদ্যুৎ সংযোগের দাবিতে মানববন্ধন

প্রতিবন্ধী ছেলের জন্য রিকশাচালক বাবার হুইলচেয়ারের আকুতি, সাড়া মেলেনি কারও

প্রতিবন্ধী ছেলের জন্য রিকশাচালক বাবার হুইলচেয়ারের আকুতি, সাড়া মেলেনি কারও

আগুনে পুড়ল ১৮ ঘর, মালপত্র সরাতে গিয়ে যুবকের মৃত্যু

আগুনে পুড়ল ১৮ ঘর, মালপত্র সরাতে গিয়ে যুবকের মৃত্যু

সহকারী অ্যাটর্নি জেনারেলের ওপর হামলার ঘটনায় মামলা, যুবদল নেতা গ্রেপ্তার

সহকারী অ্যাটর্নি জেনারেলের ওপর হামলার ঘটনায় মামলা, যুবদল নেতা গ্রেপ্তার