অটোরিকশা বন্ধ ও ফুটপাত দখলমুক্ত করার দাবিতে সাবেক মেয়র আরিফুলের পদযাত্রা

সিলেট প্রতিনিধি
সিলেট সিটি করপোরেশন (সিসিক) এলাকায় ব্যাটারিচালিত অটোরিকশা বন্ধ ও ফুটপাত দখলমুক্ত করার দাবিতে সাবেক মেয়র আরিফুল হক চৌধুরী পদযাত্রা করেছেন। আজ রোববার বেলা সাড়ে ১১টার দিকে নগরীর কোর্ট পয়েন্ট থেকে এই পদযাত্রা শুরু হয়, শেষ হয় সিলেট কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে গিয়ে।
কর্মসূচিতে বিভিন্ন রাজনৈতিক, সামাজিক ও ধর্মীয় সংগঠনের নেতারা অংশ নেন। এ সময় অনেকের হাতে ব্যাটারিচালিত রিকশা বন্ধসহ বিভিন্ন দাবিসংবলিত প্ল্যাকার্ড দেখা যায়।
পদযাত্রা শেষে সমাবেশে আরিফুল হক চৌধুরী বলেন, ‘আমাদের মূল দাবি, প্রশাসন যেন অবৈধ ব্যাটারিচালিত রিকশা এবং অবৈধ যানবাহন বন্ধ করে দেয়। ফুটপাত মানুষের হাঁটার জন্য, হাঁটার সেই পরিবেশ বজায় রাখার দাবি জানাই। শহরটা আমাদের, এটি সুন্দর করার জন্য আমরা আজকে এখানে এসেছি।’
আরিফুল হক চৌধুরী আরও বলেন, ‘রিকশায় তারা ব্যাটারি না লাগিয়েও চালাতে পারে। তাদের ব্যাটারি দিয়ে চালাতে হবে কেন? ব্যাটারি ছাড়া তারা চলে আসুক। ব্যাটারি যখন বন্ধ হবে লোডশেডিং কমবে, ব্যাটারি যখন বন্ধ হবে তখন আমাদের দুর্ঘটনা কমবে। নিজের কর্মসংস্থান তৈরি করতে গিয়ে আরেকজনের ক্ষতি করে, রাস্তা দখল করবে, এটা তো হবে না। আমরা পুলিশ কমিশনার এবং জেলা প্রশাসকের যে উদ্যোগ, সেই উদ্যোগকে আমরা সাধুবাদ জানাচ্ছি। তাদের ভালো কাজে আমরা সঙ্গ দিচ্ছি।’
সিলেট সিটি করপোরেশন (সিসিক) এলাকায় ব্যাটারিচালিত অটোরিকশা বন্ধ ও ফুটপাত দখলমুক্ত করার দাবিতে সাবেক মেয়র আরিফুল হক চৌধুরী পদযাত্রা করেছেন। আজ রোববার বেলা সাড়ে ১১টার দিকে নগরীর কোর্ট পয়েন্ট থেকে এই পদযাত্রা শুরু হয়, শেষ হয় সিলেট কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে গিয়ে।
কর্মসূচিতে বিভিন্ন রাজনৈতিক, সামাজিক ও ধর্মীয় সংগঠনের নেতারা অংশ নেন। এ সময় অনেকের হাতে ব্যাটারিচালিত রিকশা বন্ধসহ বিভিন্ন দাবিসংবলিত প্ল্যাকার্ড দেখা যায়।
পদযাত্রা শেষে সমাবেশে আরিফুল হক চৌধুরী বলেন, ‘আমাদের মূল দাবি, প্রশাসন যেন অবৈধ ব্যাটারিচালিত রিকশা এবং অবৈধ যানবাহন বন্ধ করে দেয়। ফুটপাত মানুষের হাঁটার জন্য, হাঁটার সেই পরিবেশ বজায় রাখার দাবি জানাই। শহরটা আমাদের, এটি সুন্দর করার জন্য আমরা আজকে এখানে এসেছি।’
আরিফুল হক চৌধুরী আরও বলেন, ‘রিকশায় তারা ব্যাটারি না লাগিয়েও চালাতে পারে। তাদের ব্যাটারি দিয়ে চালাতে হবে কেন? ব্যাটারি ছাড়া তারা চলে আসুক। ব্যাটারি যখন বন্ধ হবে লোডশেডিং কমবে, ব্যাটারি যখন বন্ধ হবে তখন আমাদের দুর্ঘটনা কমবে। নিজের কর্মসংস্থান তৈরি করতে গিয়ে আরেকজনের ক্ষতি করে, রাস্তা দখল করবে, এটা তো হবে না। আমরা পুলিশ কমিশনার এবং জেলা প্রশাসকের যে উদ্যোগ, সেই উদ্যোগকে আমরা সাধুবাদ জানাচ্ছি। তাদের ভালো কাজে আমরা সঙ্গ দিচ্ছি।’
হবিগঞ্জ জেলার নবীগঞ্জ ও বাহুবল উপজেলায় ঘরে ঘরে গ্যাস সরবরাহ, নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ নিশ্চিতকরণ এবং গ্যাসকূপসংলগ্ন এলাকার মানুষের কর্মসংস্থানের দাবিতে মানববন্ধন হয়েছে। আজ রোববার (২৮ সেপ্টেম্বর) জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে নবীগঞ্জ-বাহুবল মৈত্রী সংঘ ও গ্রেটার সিলেট সুপ্রিম কোর্ট ল ইয়ার্স অ্যাসোসিয়েশনের উদ্যো৪ মিনিট আগে
গাইবান্ধার সুন্দরগঞ্জ উপজেলার বামনডাঙ্গা ইউনিয়নের মনিরাম কাজী গ্রামে ১৪ বছর বয়সী শিশু মো. মনিরুজ্জামান মনির। জন্মের পর থেকে স্বাভাবিকভাবে চলাফেরা করতে পারে না সে। শুয়ে থাকাই তার নিয়তি। বসতে বা দাঁড়াতে পারে না, বলতে পারে না কথা। এমনকি প্রস্রাব-পায়খানা হলেও তা বুঝতে পারে না। খাওয়াতেও হয় তুলে। ছেলের...৬ মিনিট আগে
ময়মনসিংহের ভালুকায় ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে ১৮টি ঘর পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। এ ঘটনায় রফিক উল্লাহ রহমান (৩৫) নামের এক ব্যক্তি দগ্ধ হয়ে মারা গেছেন। আজ রোববার (২৮ সেপ্টেম্বর) সকাল ৯টার দিকে উপজেলার হবিরবাড়ী ইউনিয়নের জামিরদিয়া গ্রামের কলাবাগান এলাকায় তোফাজ্জল হোসেনের বাসায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।১০ মিনিট আগে
ভোলার বোরহানউদ্দিন উপজেলায় সহকারী অ্যাটর্নি জেনারেল এ বি এম ইব্রাহিম খলিলের ওপর হামলার ঘটনায় বিএনপি, যুবদল ও ছাত্রদলের নেতা-কর্মীসহ ৩৭ জনের বিরুদ্ধে মামলা হয়েছে। গতকাল শনিবার রাতে ইব্রাহিম খলিল নিজে বাদী হয়ে বোরহানউদ্দিন থানায় মামলাটি করেন। এ ঘটনায় আজ রোববার ভোরে সাচড়া ইউনিয়ন যুবদলের যুগ্ম...১৪ মিনিট আগে