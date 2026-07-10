সুনামগঞ্জের জামালগঞ্জে ইয়াবাসহ আটক বিএনপি নেতাসহ ২ জনের বিরুদ্ধে মামলা

সুনামগঞ্জের জামালগঞ্জে ১৯৫ পিস ইয়াবাসহ আটক বিএনপি নেতাসহ দুইজনের বিরুদ্ধে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে মামলা হয়েছে। গতকাল বৃহস্পতিবার রাতে জামালগঞ্জ খেয়াঘাট এলাকায় অভিযান চালিয়ে তাদের আটক করে জামালগঞ্জ থানা পুলিশ।
গ্রেপ্তার দুজন হলেন উপজেলার বেহেলী ইউনিয়নের রাধানগর গ্রামের মৃত নূরুল হোসেনের ছেলে এমরান হোসেন রুবেল (৪৮) এবং ভীমখালী ইউনিয়নের গোলামীপুর গ্রামের মৃত আব্দুল ওয়াবের ছেলে আজিজুল হক (৪৮)। এমরান হোসেন রুবেল উপজেলা বিএনপির আহ্বায়ক কমিটির সদস্য।
পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, গতকাল রাতে জামালগঞ্জ খেয়াঘাট এলাকা থেকে প্রথমে আজিজুল হককে ১৯৫ পিস ইয়াবাসহ হাতেনাতে আটক করা হয়। পরে তার দেওয়া তথ্যের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে এমরান হোসেন রুবেলকে আটক করে পুলিশ।
জামালগঞ্জ উপজেলা বিএনপির আহ্বায়ক কমিটির সদস্য সাজীব মাহমুদ তালুকদার বলেন,`আমাদের অবস্থান মাদকের বিরুদ্ধে। মাননীয় সংসদ সদস্য কামরুল ভাইয়ের স্পষ্ট কথা মাদক ব্যবসা কিংবা মাদকসেবী যেই হোক তার শাস্তি নিশ্চিত করতে হবে। আমরা মাদকমুক্ত সমাজ চাই।'
জামালগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) বন্দে আলী বলেন,`বৃহস্পতিবার রাতে জামালগঞ্জের খেয়াঘাটে অভিযান চালিয়ে দুইজনকে আটক করা হয়। দুইজনের বিরুদ্ধে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে মামলা হয়েছে। গ্রেপ্তার দুজনকে আদালতে পাঠানো হয়েছে।'
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