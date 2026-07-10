Ajker Patrika
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সাতক্ষীরা

নিখোঁজের দুই দিন পর মাছের ঘের থেকে স্কুলছাত্রের মরদেহ উদ্ধার

সাতক্ষীরা প্রতিনিধি
নিখোঁজের দুই দিন পর মাছের ঘের থেকে স্কুলছাত্রের মরদেহ উদ্ধার
সাতক্ষীরার কুলপোতা গ্রামে মরদেহ দেখতে স্থানীদের ভিড়। ছবি: আজকের পত্রিকা

সাতক্ষীরা সদর উপজেলার কুলপোতা এলাকায় নিখোঁজের দুই দিন পর আব্দুর রহমান (১৪) নামে এক স্কুলছাত্রের মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। আজ শুক্রবার বেলা ১১টার দিকে সরকারি আবাসন প্রকল্পে তাদের বসতঘরের পেছনের একটি মাছের ঘের থেকে মরদেহটি উদ্ধার করা হয়।

আব্দুর রহমান কুলপোতা গ্রামের শফিকুল ইসলামের ছেলে। সে কুলপোতা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ৪র্থ শ্রেণির ছাত্র। পরিবারটি সরকারি আবাসন প্রকল্পে বসবাস করত।

স্থানীয় বাসিন্দা আখলাকুর রহমান জানান, গত বুধবার থেকে আব্দুর রহমান নিখোঁজ ছিল। পরিবারের সদস্য ও আত্মীয়স্বজন সম্ভাব্য বিভিন্ন স্থানে খোঁজাখুঁজি করেও তার কোনো সন্ধান পাননি। পরে এ ঘটনায় সাতক্ষীরা সদর থানায় একটি সাধারণ ডায়েরি (জিডি) করা হয়। আজ বেলা ১১টার দিকে সরকারি আবাসন প্রকল্পে তাদের বসতঘরের পেছনে একটি মরদেহ পড়ে থাকতে দেখে স্থানীয়রা।

জানা যায়, আব্দুর রহমানের ৫ বছর বয়সে তার মা-বাবার ছাড়াছাড়ি হয়। পরে তার মা অন্যত্র বিয়ে করেন। এরপর থেকে সে তার খালার কাছে বড় হতে থাকে।

খালা শেফালি খাতুন বলেন, `গত বুধবার আমি ও আমার স্বামী সাতক্ষীরায় ডাক্তারের কাছে যাই। ফিরে এসে আব্দুর রহমানের খোঁজ পাচ্ছিলাম না। আর আজকে তারে মৃত অবস্থায় পাইলাম।'

সাতক্ষীরা সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মাসুদুর রহমান জানান, খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে মরদেহটি উদ্ধার করে। পরে ময়নাতদন্তের জন্য মরদেহ সাতক্ষীরা সদর হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়। মরদেহের কয়েকটি স্থানে আঘাতের চিহ্ন রয়েছে বলে জানা গেছে সুরতহাল প্রতিবেদনে।

ওসি আরও জানান, ঘটনাটি গুরুত্বের সঙ্গে তদন্ত করা হচ্ছে। ময়নাতদন্তের প্রতিবেদন হাতে পাওয়ার পর মৃত্যুর প্রকৃত কারণ সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া যাবে। এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় আইনগত প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে।

বিষয়:

নিখোঁজসাতক্ষীরাউদ্ধারস্কুলছাত্রমরদেহমাছ
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