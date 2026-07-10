Ajker Patrika
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মাদারীপুর

বিএআরএফের সভাপতি নিজামুল হক ও সম্পাদক কাওসার আজম

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
বিএআরএফের সভাপতি নিজামুল হক ও সম্পাদক কাওসার আজম

বাংলাদেশ এগ্রিকালচার রিপোর্টার্স ফোরামের (বিএআরএফ) সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন কালের কণ্ঠের বিশেষ প্রতিনিধি নিজামুল হক ও সাধারণ সম্পাদক হয়েছেন নয়া দিগন্তের সিনিয়র রিপোর্টার কাওসার আজম।

আজ শুক্রবার মাদারীপুরের হর্টিকালচার সেন্টারে বিএআরএফের দ্বি-বার্ষিক সাধারণ সভায় দুই বছরের জন্য নতুন কমিটি নির্বাচন করা হয়।

নির্বাচন পরিচালনা করেন ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটির সাধারণ সম্পাদক মাইনুল হাসান সোহেল, কালবেলার চিফ রিপোর্টার ইউসুফ আরেফিন ও ভোরের কাগজের হরলাল রায় সাগরের নেতৃত্বে গঠিত নির্বাচন পরিচালনা কমিটি।

নতুন কমিটিতে অন্যদের মধ্যে নির্বাচিত হয়েছেন—সহসভাপতি হয়েছেন আমাদের সময়ের চপল মাহমুদ, যুগ্ম সম্পাদক এটিএন নিউজের ফেরদৌস রহমান, সাংগঠনিক সম্পাদক জাগোনিউজের নাজমুল হুসাইন, অর্থ সম্পাদক যায়যায়দিনের নুরে আলম, দপ্তর সম্পাদক প্রতিদিনের বাংলাদেশের ফারুক আহমাদ আরিফ, প্রশিক্ষণ ও প্রকাশনা সম্পাদক আজকের পত্রিকার সাইফুল মাসুম। কার্যনির্বাহী সদস্য নির্বাচিত হয়েছেন সময়ের আলোর রফিকুল ইসলাম সবুজ, ইত্তেফাকের মুন্না রায়হান, স্টার নিউজের ফয়জুল সিদ্দিকী, সমকালের জাহিদুর রহমান ও দৈনিক ডেসটিনির শাফিউল আল ইমরান।

এর আগে দুপুরে ২০২৪-২৬ সেশনের কমিটির দ্বি-বার্ষিক কার্যক্রমের প্রতিবেদন পেশ করেন বিএআরএফের সাধারণ সম্পাদক কাওসার আজম এবং অর্থ সম্পাদক মোহাম্মদ আয়নাল হোসেন। সভায় সভাপতিত্ব করেন সংগঠনের বিদায়ী সভাপতি রফিকুল ইসলাম সবুজ।

বিষয়:

কমিটিমাদারীপুরঢাকা বিভাগমাদারীপুর সদরনির্বাচনসম্পাদক
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