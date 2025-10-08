Ajker Patrika
> সারা দেশ
> সুনামগঞ্জ

টাকা তুলতে না পেরে ব্যাংকে তালা ঝুলিয়ে দিলেন গ্রাহক

জগন্নাথপুর (সুনামগঞ্জ) প্রতিনিধি 
জগন্নাথপুরে ব্যাংকে তালা ঝুলিয়ে দিলেন গ্রাহক। ছবি: আজকের পত্রিকা
জগন্নাথপুরে ব্যাংকে তালা ঝুলিয়ে দিলেন গ্রাহক। ছবি: আজকের পত্রিকা

ছেলেকে বিদেশে পাঠানোর জন্য আব্দুস ছালিক (৪৫) দুই বছর আগে স্ত্রীর নামে তফসিলি ব্যাংকে একটি হিসাব খোলেন। তাতে ১০ লাখ ২৫ হাজার টাকা জমা হয়। ছেলের বিদেশের জন্য ওই টাকা তুলতে গেলে ঘটে তুলকালাম কাণ্ড। একপর্যায়ে আব্দুস ছালিক ব্যাংকে কর্মরত সবাইকে ভেতরে রেখে তালা ঝুলিয়ে দেন।

ঘটনাটি ঘটে আজ বুধবার বিকেলে সুনামগঞ্জের জগন্নাথপুর উপজেলা শাখা এক্সিম ব্যাংকে।

গ্রাহক ও প্রত্যক্ষদর্শী সূত্র জানায়, উপজেলার পাটলী ইউনিয়নের সাচায়ানি গ্রামে আব্দুস ছালিক তাঁর স্ত্রী স্বপ্না বেগমের নামে দুই বছর আগে এক্সিম ব্যাংকে একটি সঞ্চয়ী হিসাব খুলে লেনদেন করেন। অ্যাকাউন্টে যুক্তরাজ্য থেকে আব্দুস ছালিকের ভাই ১০ লাখ ২৫ হাজার টাকা পাঠান। ওই টাকা তুলে আব্দুস ছালিকের ছেলেকে বিদেশে পাঠানোর কথা।

আজ বুধবার ব্যাংকে গিয়ে সারা দিন কাকুতি-মিনতি করেও টাকা তুলতে না পেরে ক্ষুব্ধ হয়ে আব্দুস ছালিক বিকেলে ব্যাংকে কর্মকর্তা-কর্মচারীদের ভেতরে রেখে তালা ঝুলিয়ে দেন। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে যায়। পরে স্থানীয় কয়েকজনের মধ্যস্থতায় সন্ধ্যা ৬টার দিকে তিনি তালা খুলে দেন।

জানতে চাইলে আব্দুস ছালিক আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘আমার ছেলেকে গ্রিস পাঠানোর জন্য সব প্রস্তুতি শেষ। ১৮ অক্টোবর তাঁর ফ্লাইট। টাকা জমা না দিলে আমার ছেলের প্রবাসযাত্রা অনিশ্চিত হয়ে যাবে। বিদেশের জন্য দেওয়া টাকাও ফেরত পাব না। আমার মরণ ছাড়া আর কোনো পথ নেই। তাই এ কাজ করেছি।’

এ বিষয়ে এক্সিম ব্যাংক জগন্নাথপুর শাখার ব্যবস্থাপক রেজাউর রফিক বলেন, ‘বিষয়টি জাতীয় সমস্যা। বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্দেশে পাঁচটি ব্যাংকের সমস্যা সমাধানের প্রক্রিয়া চলছে। একজন গ্রাহক টাকা না পেয়ে ক্ষুব্ধ হয়ে তালা দিয়েছেন। পরে আমরা তাঁকে বুঝিয়ে বাড়ি পাঠিয়েছি।’

জগন্নাথপুর থানার উপপরিদর্শক (এসআই) রিফাত সিকদার বলেন, ‘খবর পেয়ে ব্যাংকে গিয়ে জানতে পারি, ভুক্তভোগী গ্রাহককে বুঝিয়ে তালা খোলা হয়েছে। তিনি বাড়ি চলে গেছেন।’

বিষয়:

সুনামগঞ্জতালাজগন্নাথপুরসিলেটজেলার খবরব্যাংক
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

বিনা খরচে টাইফয়েডের টিকা পাবে ১৩ লাখ শিশু, পেতে যা করতে হবে

বাগরামে যুক্তরাষ্ট্রের উপস্থিতি ‘অগ্রহণযোগ্য’, পাকিস্তান–চীনের সঙ্গে এক সুর ভারতের

আমাকে ইসরায়েলের দখলদার বাহিনী অপহরণ করেছে: শহিদুল আলম

ভারতীয়রা ভিসা ছাড় পাবে না, স্বার্থ হাসিলে ‘দুদিনের বাণিজ্য মিশনে’ মুম্বাইয়ে স্টারমার

শহিদুল আলমদের কনসেন্সসহ ফ্রিডম ফ্লোটিলার সব জাহাজ আটকের দাবি ইসরায়েলের

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

বাগরামে যুক্তরাষ্ট্রের উপস্থিতি ‘অগ্রহণযোগ্য’, পাকিস্তান–চীনের সঙ্গে এক সুর ভারতের

বাগরামে যুক্তরাষ্ট্রের উপস্থিতি ‘অগ্রহণযোগ্য’, পাকিস্তান–চীনের সঙ্গে এক সুর ভারতের

কাজের সংকট, বৈষম্য বাড়ার শঙ্কা

কাজের সংকট, বৈষম্য বাড়ার শঙ্কা

আইনি পথেই নিষিদ্ধ হতে পারে আওয়ামী লীগ

আইনি পথেই নিষিদ্ধ হতে পারে আওয়ামী লীগ

সংসদের দ্বৈত ভূমিকার সুপারিশ করতে যাচ্ছে কমিশন

সংসদের দ্বৈত ভূমিকার সুপারিশ করতে যাচ্ছে কমিশন

খুলনার ৬ আসন: এনসিপির ডজনখানেক নেতা ভোটের মাঠে

খুলনার ৬ আসন: এনসিপির ডজনখানেক নেতা ভোটের মাঠে

সম্পর্কিত

সীতাকুণ্ডে সাংবাদিকদের ওপর হামলার ঘটনায় ৩৫ জনের বিরুদ্ধে মামলা

সীতাকুণ্ডে সাংবাদিকদের ওপর হামলার ঘটনায় ৩৫ জনের বিরুদ্ধে মামলা

আবাসিক বাসাবাড়িতে আর কোনো দিন গ্যাস দেওয়া হবে না: উপদেষ্টা ফাওজুল

আবাসিক বাসাবাড়িতে আর কোনো দিন গ্যাস দেওয়া হবে না: উপদেষ্টা ফাওজুল

টাকা তুলতে না পেরে ব্যাংকে তালা ঝুলিয়ে দিলেন গ্রাহক

টাকা তুলতে না পেরে ব্যাংকে তালা ঝুলিয়ে দিলেন গ্রাহক

রাজধানীতে নিষিদ্ধঘোষিত ছাত্রলীগের নেতা-কর্মীসহ ১১ জন গ্রেপ্তার

রাজধানীতে নিষিদ্ধঘোষিত ছাত্রলীগের নেতা-কর্মীসহ ১১ জন গ্রেপ্তার